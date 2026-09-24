Redroad apresenta robôs de limpeza na HIGIEXPO 2026

No stand H500, localizado no Distrito Anhembi, a empresa irá expor três robôs de limpeza comercial — o RD70 Pro, o RD55 e o RD10 Pro —, para além de um robô humanoide para proporcionar uma experiência interativa aos visitantes.

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A Redroad está empenhada na integração de I&D e produção, tendo como lema da marca “Limpar com facilidade. Viver com alegria.” O design dos seus produtos está orientado para a eficiência na limpeza, operação permanente e uso conveniente, ajudando os prestadores de serviços de limpeza BSC e as equipas de administração de imóveis e instalações (FM) na redução das tarefas repetitivas de limpeza de pavimentos e na diminuição dos encargos com o pessoal durante os turnos noturnos.

Um dos principais modelos em exposição, o RD70 Pro foi concebido para locais como aeroportos, grandes armazéns e supermercados. A versão com escova de disco conta com uma escova de aproximadamente 50 centímetros e uma eficiência de limpeza de até 2 040 m²/h. Com reservatórios de água de grande capacidade, mais autonomia e capacidade de operar fora dos horários de pico, o robô permite fazer a limpeza de acordo com o horário de funcionamento de cada instalação.

O seu sistema de navegação multissensor NeverLost 360° possibilita a navegação autónoma e evitar obstáculos, ao mesmo tempo que os relatórios operacionais automaticamente gerados facultam dados para inspeções de qualidade, receção de serviços e rastreabilidade do trabalho.

O RD10 Pro, com uma largura de aproximadamente 42 cm, tem um formato compacto, concebido para espaços reduzidos, incluindo corredores entre as prateleiras de estabelecimentos comerciais. O RD55 tem compatibilidade com sistemas de controlo de elevadores, tornando possível a limpeza autónoma em vários andares num ambiente como edifícios de escritórios.

Os três modelos, quando combinados, respondem às necessidades de limpeza de espaços comerciais de grande, média e pequena dimensão.

No decorrer da exposição, estão convidados distribuidores, prestadores de serviços de limpeza profissional (BSC), equipas de gestão imobiliária/FM e gestores de grandes cadeias a visitar o Stand H500 para conversar sobre a seleção de equipamentos, requisitos de validação POC, utilizações em projetos e parcerias de canal com a Redroad, além de explorar soluções de limpeza personalizadas para os seus locais específicos e necessidades operacionais.



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