Rock Encantech lança marketplace white?label na Stix

A Rock Encantech, desenvolvedora e operadora de marketplaces white-label, é a responsável por desenvolver e operar o novo marketplace, que funciona de forma nativa dentro do aplicativo da Stix – maior rede de fidelidade do varejo do Brasil.

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Com a integração da Rock Encantech, a base de mais de 17 milhões de clientes da Stix passa a ter acesso direto a mais de 1 milhão de produtos e serviços, de eletrônicos a moda, fornecidos por mais de 250 sellers parceiros da operadora, sem a necessidade de sair do ambiente da Stix para concluir a compra e acumular pontos stix.

O movimento atende a uma demanda crescente no setor B2B2C: a transformação de programas de pontos em ecossistemas de consumo completos e sem fricção. Segundo a Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização (ABEMF), 88% dos brasileiros utilizam programas de fidelidade, e 84,8% priorizam marcas que oferecem recompensas.

Diferentemente de marketplaces abertos, que geram alta competição por preço, a tecnologia da Rock Encantech permite a operação em um modelo fechado. A Rock Encantech fornece todo o "motor" tecnológico e o catálogo de produtos, mas a experiência acontece 100% sob a marca do cliente — neste caso, a Stix —, que mantém o controle dos dados e do relacionamento com o consumidor.

“Por meio de um produto white label, permitimos que empresas de diferentes setores incorporem um marketplace próprio com produtos, viagens e experiências. Na prática, as empresas criam ambientes de consumo e fidelização dentro de seus aplicativos já consolidados, ampliando sua oferta de produtos e serviços, monetizando sua audiência. O resultado é uma jornada sem fricção e uma maior atratividade, fortalecendo o relacionamento entre a empresa e seus clientes”, explicou Elinton Bobrik, sócio-fundador da Rock Encantech.

"Buscávamos um parceiro com a robustez e a curadoria necessárias para internalizar essa vitrine. A solução da Rock Encantech nos permitiu eliminar etapas e trazer a loja para dentro de casa. É uma integração que nos dá a conveniência tecnológica exata para fortalecer o relacionamento diário com nosso público", afirma Alex Rodrigues, CCO e CMO da Stix.

Operação além da plataforma

No caso do marketplace da Stix, a atuação da Rock Encantech não se limita ao fornecimento da infraestrutura tecnológica. A empresa também é responsável pela curadoria dos produtos e sellers que compõem o catálogo do marketplace.

"A tecnologia é fundamental, mas não opera sozinha. O que sustenta um marketplace fechado é a capacidade de entregar uma curadoria precisa e ofertas que façam sentido para aquela base específica. Nosso time negocia diariamente com os sellers para garantir condições que o consumidor não encontra no mercado aberto, e isso é o que gera recorrência e fidelização", reforçou Bobrik.

Sobre a Rock Encantech

A Rock Encantech é um ecossistema de soluções que conecta dados, tecnologia e relacionamento para transformar o conhecimento do cliente em valor real para negócios e consumidores. Com mais de 130 milhões de consumidores cadastrados em sua base, atua em toda a América Latina com estratégias de engajamento B2B2C que combinam inteligência artificial, ciência do consumo e automação para personalizar jornadas e maximizar resultados.

Guiada pelo conceito de Return on Customer Knowledge (Retorno Sobre o Conhecimento do Cliente), a empresa acredita que entender profundamente o consumidor é o primeiro passo para gerar conexões. Ao entregar soluções completas em dados, mídia, fidelização e insights acionáveis, ajuda empresas a entenderem, engajarem e encantarem seus públicos com mais precisão e impacto.

Sobre a Stix

Stix é a maior rede de fidelidade do varejo nacional. Seu portfólio combina soluções práticas e inteligentes para gerar valor aos parceiros, com benefícios tangíveis aos consumidores, ao operar sob a mesma moeda, o ponto stix. Sob o slogan “Use seus pontos aqui. E ali.”, a Stix gerou uma economia de R$ 464 milhões para seus 14 milhões de clientes somente em 2025. Foram mais de 46,5 bilhões de pontos acumulados em cerca de 9 mil pontos de venda. Essa economia acontece via PagStix, solução que permite que o cliente use pontos stix, Livelo ou Itaú para pagar parte das compras nos parceiros da rede.

A Stix é uma empresa do grupo RD Saúde e conta hoje com Raia, Drogasil, Pão de Açúcar, Extra, Shell Box e Petlove como marcas-âncoras, além de Livelo e Itaú como parceiros estratégicos. Clientes também juntam pontos stix em compras no app Stix, em parceiros como Magalu e Rock Encantech, e têm vantagens únicas como envio de pontos stix entre participantes sem custos, clareza no valor do ponto na hora da troca e prazo de expiração em data fixa anual. Mais informações no site.



Informações para a imprensa - Rock Encantech:

Vinicius Lima - vinicius@goyaconteudo.com.br

Informações para a imprensa – Stix:

JeffreyGroup - stix@jeffreygroup.com

Laura Rouanet – laura.rouanet@jeffreygroup.com (12) 99798-2133

Bárbara Delorentte – barbara.delorentte@jeffreygroup.com

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Aline Domene - aline.domene@jeffreygroup.com