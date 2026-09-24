Podcast Doha Debates retorna para uma nova temporada explorando as ideias que moldam nosso mundo

A iniciativa Doha Debates, da Qatar Foundation, lançou uma nova temporada do podcast Doha Debates, com 20 episódios sendo transmitidos semanalmente até 16 de fevereiro de 2027. A série reúne pensadores globais de destaque para debater algumas das questões mais complexas e desafiadoras do mundo.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260923098874/pt/

Doha Debates Podcast Returns for a New Season (Photo: AETOSWire)

O podcast dá continuidade aos temas de seus debates principais e fóruns de discussão por meio de conversas aprofundadas, refletindo o compromisso do Doha Debates com um diálogo aberto e voltado para a busca da verdade, explorando questões globais com profundidade, nuances e respeito a diversas perspectivas.

O episódio de estreia, "A China ou o Ocidente liderarão o mundo rumo ao futuro?", moderado por Soraya Salam, reúne Renata Ávila, CEO da Open Knowledge Foundation; Arnaud Bertrand, empreendedor; Isabel Hilton, professora visitante no Lau China Institute do King's College de Londres; e Henry Wang, fundador e presidente do Center for China and Globalization, para examinar a disputa por influência, tecnologia e a ordem internacional.

Durante grande parte do século passado, as potências ocidentais desempenharam um papel preponderante na definição dessa ordem. A crescente influência econômica, tecnológica e diplomática da China está desafiando esse equilíbrio.

Este episódio questiona se a influência ocidental está em declínio. A China oferece uma alternativa ou apenas um conjunto diferente de dependências? E, com as tensões em torno de Taiwan, a guerra na Ucrânia e a corrida pela inteligência artificial remodelando a geopolítica, será possível que visões concorrentes de ordem global coexistam?

Wang afirma que estamos "em uma encruzilhada", à medida que a ordem global transita "de um mundo unipolar para um mundo multipolar".

"No entanto, o sistema multipolar ainda não se concretizou. Acredito que, neste momento, o grande desafio é fazer com que os principais atores trabalhem juntos", diz ele.

Hilton alerta para o risco de reduzir o debate a uma dicotomia moral. “Acredito que, se encararmos o mundo como tendo um lado bom e outro ruim, não estamos realmente contribuindo para o diálogo”, diz ela.

Bertrand argumenta que as diferenças entre a China e o Ocidente não precisam ser irreconciliáveis. “Precisamos encontrar uma maneira de coexistir e de aceitar uns aos outros como diferentes”, afirma ele.

Ávila olha além das grandes potências, esperando ver “uma configuração diferente de países — um pouco como fez o Movimento dos Países Não Alinhados no passado — que pudesse ter peso suficiente para conter os poderosos”.

A nova temporada do podcast explora como as mudanças culturais, sociais e políticas moldam nossas identidades, abordando uma variedade de temas, incluindo direito internacional; a situação do jornalismo, do trabalho e da criação de filhos; tecnologias emergentes; e o legado de guerras e impérios.

“A China ou o Ocidente liderarão o mundo rumo ao futuro?” está disponível em plataformas de podcast, no YouTube e em DohaDebates.com. Novos episódios são lançados semanalmente.

Sobre

O Doha Debates mobiliza uma vanguarda de buscadores da verdade intelectualmente curiosos para debater diferenças de forma construtiva, visando construir um futuro melhor. Priorizamos a unidade em detrimento da divisão, incentivando conversas que nos aproximam em vez de nos separar.

Fonte:AETOSWire

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Sumi Alkebsi

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salkebsi@dohadebates.com