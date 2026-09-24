A única solução de priorização de leads de criptomoedas com IA construída com aplicação da lei para aplicação da lei: a Elliptic lança o Pulse

A Elliptic, líder global em risco on-chain, lançou hoje o Pulse. O Pulse coloca a priorização de leads de criptomoedas diretamente nas mãos de cada autoridade governamental ou de aplicação da lei que atua na linha de frente.

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As criptomoedas agora afetam todas as áreas de aplicação da lei, de policiais nas ruas a detetives designados a investigar o caso. O Pulse dá a cada um deles um resumo financeiro rápido e preciso, e um ponto de partida: se é um endereço de criptomoedas no celular de um suspeito, no recibo de uma vítima de golpe no caixa eletrônico, encontrado durante uma busca veicular ou pessoal, ou localizado na cena de uma overdose, de uma prisão ou de uma apreensão.

A autoridade pode inserir qualquer coisa que pareça um endereço de carteira ou hash de transação. O Pulse o identifica, analisa o resultado e retorna um resumo em linguagem simples, suficiente para a autoridade decidir, no local, se o caso precisa ser escalado.

Se o caso precisar de mais investigação, basta um clique para enviar toda a análise adiante, não só a evidência. A divisão de investigações criminais obtém o resumo, o raciocínio por detrás e as observações de campo feitas pela autoridade, junto com um número de caso. Isso vai direto para o Elliptic Lens para triagem e para o Investigator para rastreamento forense, ou para o fluxo de trabalho que a equipe já usa. O detetive que pega o caso também não precisa ser um especialista em blockchain. O Pulse já cuidou da análise.

"Construímos o Pulse porque agora vemos as criptomoedas em todos os órgãos de aplicação da lei, não só em unidades especializadas. Ele dá aos policiais na linha de frente um resultado instantâneo em linguagem simples, assim eles podem tomar decisões mais rápidas no campo", afirmou Jackson Hull, diretor de tecnologia da Elliptic.

Cada decisão é fundamentada na mesma inteligência por trás da plataforma de nível investigativo da Elliptic: mais de 99% do volume de negociação de criptomoedas analisadas, mais de 68 blockchains cobertas, mais de 70 categorias de atuantes pontuados para cada carteira.

As agências governamentais e autoridades de aplicação da lei estão se deparando com ativos digitais durante as operações de rotina. O Pulse coloca a expertise em criptomoedas nas mãos de cada policial, tornando aquela decisão em fração de segundos em uma apreensão feita no campo, assim as autoridades podem ajudar as vítimas rapidamente.

Construída segundo o Padrão Elliptic

O Pulse foi construído segundo o Padrão Elliptic, a estrutura da Elliptic publicada em setembro para governar IA agêntica em riscos on-chain.

Dados com qualidade excepcional. Todo resumo é produzido com base na inteligência atribuída que a Elliptic vem construindo desde 2013, não em dados brutos de blockchain: mais de 99% do volume de negociação analisado, mais de 65 blockchains, mais de 70 categorias de atuantes. Inteligência boa o suficiente para agir no momento, não só para reconstruir eventos mais tarde.

Modelo com transparência e validação. Sem processos ocultos. Todo resumo mostra a evidência por detrás: as regras que foram ativadas, as entidades detectadas, a exposição e o fluxo dos fundos, com um resumo em inglês simples sobre o que significa. O policial vê o porquê, não só o quê.

Supervisão humana por design. O Pulse informa a decisão do policial, não toma essa decisão. Sinaliza qualquer atividade ilícita e encaminha para a equipe especializada quando o caso precisa de um aprofundamento. O policial decide o que acontece depois, e a responsabilidade permanece com ele.

Capacitando os profissionais de aplicação da lei do futuro. O Pulse foi construído para o policial que não é especialista em criptomoedas e nunca precisa se tornar um especialista. O treinamento é feito dentro do produto, o resumo é fornecido em linguagem simples e o julgamento permanece com o profissional no local da cena.

O Pulse já está disponível para agências governamentais e autoridades de aplicação da lei. Para saber mais, as agências podem contatar government@elliptic.co.

Saiba mais sobre o Pulse aqui.

Sobre a Elliptic

A Elliptic é líder global em gestão de riscos na on-chain e possibilita a conformidade em tempo real com velocidade de agente. Desenvolvida para assegurar a conformidade desde o início, nossa plataforma fornece os dados e a inteligência de blockchain mais abrangentes do mercado, combinando cobertura, precisão e disponibilidade sem igual, permitindo que organizações exigentes administrem riscos, garantam a conformidade e impulsionem suas operações de inteligência com confiança.

Fundada em 2013, a Elliptic está sediada em Londres e possui escritórios em Nova York, Washington, D.C., Miami, Dubai, Hong Kong, Singapura e Tóquio. Para saber mais, visite www.elliptic.co e siga-nos no LinkedIn e no X.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260924380422/pt/

Assessoria de imprensa: Rachel Matthews

Diretora global de marketing e comunicações, Elliptic

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rachel.matthews@elliptic.co