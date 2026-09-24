Blanver aprova R$ 86 milhões do BNDES com apoio da Macke

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou, nesta terçafeira, um financiamento de R$ 86 milhões para a CYG Biotech, empresa do Grupo Blanver, com o objetivo de ampliar a produção de insumos farmacêuticos ativos (IFAs) em Indaiatuba (SP). A operação, estruturada com apoio da Macke Consultoria, será executada pelo programa BNDES Mais Inovação e prevê a construção de um complexo de aproximadamente 10 mil metros quadrados, dividido em duas edificações que abrigarão três unidades de produção. A implantação está prevista para ser concluída em 24 meses, com operação plena estimada para agosto de 2028.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O novo complexo deverá elevar a capacidade produtiva de uma das unidades em mais de 120%, permitindo a fabricação de IFAs destinados a medicamentos para câncer, HIV, hepatites B e C, artrite, reumatismo, depressão, transtorno bipolar, doenças inflamatórias crônicas, hipertensão, derrame e a doença arterial periférica (DAP). Parte desses insumos está vinculada a Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDPs) mantidas pela Blanver com laboratórios públicos, contribuindo para o abastecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

Para Sérgio Frangioni, CEO da Blanver, o investimento representa mais uma etapa da estratégia de fortalecimento da capacidade tecnológica e produtiva da companhia. “A expansão da produção de IFAs fortalece uma competência importante para a Blanver e amplia nossa capacidade de atender diferentes áreas terapêuticas. Com essa nova estrutura, avançamos na verticalização da produção e na construção de uma cadeia cada vez mais robusta no Brasil”, afirma.

Mais de R$ 420 milhões em financiamentos BNDES

A nova aprovação dá continuidade a um ciclo de investimentos da Blanver nos últimos anos. Em 2025, o BNDES aprovou R$ 220 milhões para apoiar o plano de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) da companhia, contemplando o desenvolvimento de 19 novos medicamentos, dos quais 15 também envolvem o desenvolvimento dos respectivos IFAs.

Na sequência, em julho de 2026, outros R$ 115 milhões foram aprovados por meio do Plano Brasil Soberano, para ampliar e modernizar a unidade industrial de Taboão da Serra (SP), incluindo a adaptação de áreas para a produção simultânea de diferentes medicamentos sólidos. Com os R$ 86 milhões agora destinados à CYG Biotech, as três operações somam mais de R$ 420 milhões em financiamentos do BNDES estruturados com apoio da Macke Consultoria.

Os projetos abrangem diferentes frentes da estratégia da Blanver, conectando pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos, produção nacional de IFAs, modernização industrial e expansão da capacidade produtiva.

De acordo com André Moro Maieski, sócio-fundador da Macke Consultoria, a sequência de aprovações mostra como o financiamento pode acompanhar diferentes etapas de uma estratégia de crescimento. “Quando os investimentos são planejados de forma contínua, o funding deixa de ser uma decisão pontual e passa a fazer parte da estratégia da empresa. No caso da Blanver, os diferentes projetos mostram como inovação, expansão produtiva e desenvolvimento tecnológico podem ser estruturados de forma integrada ao longo do tempo”, afirma.

A relação entre a Macke e a Blanver vem sendo construída ao longo desse ciclo de investimentos. Em todas as operações, a consultoria atua de forma integrada às diferentes áreas da companhia, com contato direto ao longo de todas as etapas, desde a análise de enquadramento e estruturação técnica e financeira até a submissão, acompanhamento junto às instituições de fomento, contratação, liberações e prestação de contas. Esse trabalho exige uma conexão próxima entre as equipes, com troca contínua de informações e alinhamento para a condução dos projetos.

Produção nacional e domínio tecnológico

A ampliação da produção de IFAs também está inserida em uma discussão estratégica para a indústria farmacêutica brasileira. A expansão da capacidade nacional contribui para reduzir a dependência externa de insumos e ampliar o domínio tecnológico em etapas relevantes da cadeia de medicamentos.

Para Angelita Nepel, sócia da Macke Consultoria e doutora em Ciências, ampliar a produção local desses insumos envolve mais do que a capacidade fabril. “A produção de um insumo farmacêutico ativo envolve conhecimento científico, domínio de processos e capacidade de levar uma tecnologia à escala industrial com consistência e qualidade. Ampliar essa competência no país fortalece a cadeia farmacêutica e cria condições para que mais etapas do desenvolvimento e da produção de medicamentos sejam realizadas nacionalmente”, afirma.

O novo projeto também deverá gerar 100 novos empregos diretos e outros 100 indiretos, além de destinar metade dos R$ 86 milhões financiados para aquisição de bens de capital produzidos no Brasil.

Segundo Frangioni, os diferentes investimentos fazem parte de uma visão integrada de crescimento da companhia. “Temos construído um ciclo de investimentos que acompanha diferentes prioridades da Blanver, do desenvolvimento de novos medicamentos à modernização e expansão das nossas unidades. São projetos complementares, que fortalecem nossa capacidade de inovar, produzir e crescer de forma sustentável no longo prazo”, afirma.

A nova operação reforça, assim, a continuidade de uma agenda que combina inovação, desenvolvimento tecnológico e expansão industrial, com diferentes projetos estruturados ao longo dos últimos anos para acompanhar os objetivos de crescimento da Blanver.



A Macke Consultoria

A Macke Consultoria atua há mais de 17 anos na estruturação de projetos de inovação e captação de recursos, apoiando empresas no acesso a instrumentos de financiamento do BNDES, Finep e demais instituições de fomento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Website: https://www.mackeconsultoria.com.br