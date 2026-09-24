BeautyPlus lança AI Influencer para criar conteúdo com personas virtuais de aparência consistente

SINGAPURA, Sept. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A BeautyPlus , plataforma de edição de fotos e criação visual com IA desenvolvida pela Pixocial, anunciou o lançamento do AI Influencer , uma nova ferramenta de criação de influenciadores virtuais e personas com IA disponível no site da BeautyPlus . O lançamento atende à busca de criadores de conteúdo e pequenas equipes por formas mais rápidas de produzir conteúdo visualmente consistente para redes sociais sem depender de filmagens ou sessões de fotos frequentes.

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Com o crescimento dos vídeos curtos e do conteúdo gerado por IA em plataformas como TikTok e Instagram, manter o mesmo rosto, estilo e identidade visual em diferentes conteúdos ainda é um desafio para muitas ferramentas de geração por IA. O AI Influencer foi desenvolvido para ajudar a resolver esse problema, permitindo que os usuários criem um personagem virtual com aparência consistente e produzam uma sequência contínua de fotos e vídeos com a mesma identidade virtual.

A ferramenta reúne funções de gerador de influenciadores virtuais, criador de personas com IA e gerador de avatares com IA em uma única experiência. Os usuários podem escolher entre personas prontas em categorias como moda, fitness, atividades ao ar livre e estilo de vida, ou criar uma persona personalizada ajustando características como idade, gênero e estilo.

“Hoje, os criadores precisam produzir conteúdo com mais frequência, mas filmagens, produção de looks e edição podem consumir muito tempo”, afirmou Vincent Lu, responsável pelo produto na BeautyPlus. “Com o AI Influencer, queremos oferecer uma forma mais simples de criar uma persona virtual reconhecível e gerar fotos e vídeos prontos para redes sociais mantendo uma identidade consistente.”

Um dos principais diferenciais do AI Influencer é a consistência da persona. A ferramenta foi projetada para ajudar a manter o mesmo rosto, penteado e identidade visual nos conteúdos gerados, reduzindo variações de aparência entre diferentes imagens e vídeos.

O AI Influencer também permite gerar fotos e vídeos em lote. Os usuários podem adicionar a próxima foto ou vídeo à fila de geração antes que o processamento do conteúdo anterior seja concluído, além de baixar vídeos finalizados em lote. A criação da persona, a geração de conteúdo e o armazenamento dos materiais ficam reunidos na plataforma BeautyPlus, reduzindo a necessidade de alternar entre ferramentas de terceiros.

O conteúdo também pode ser refinado por meio de edição em linguagem natural. Os usuários podem solicitar mudanças como uma nova expressão, um enquadramento mais aberto, uma roupa diferente ou um novo fundo, e os templates compatíveis podem ser atualizados de acordo com essas instruções, sem precisar navegar por menus ou elaborar comandos complexos.

A ferramenta também oferece replicação de tendências e templates, permitindo usar um vídeo existente como referência para aplicar ritmo e estrutura semelhantes em novos conteúdos gerados. Personas, fotos, vídeos e templates ficam salvos em uma biblioteca pessoal para reutilização.

O AI Influencer já está disponível em https://www.beautyplus.com/pt/ai-influencer.

Para criadores que trabalham com conteúdo em vídeo, a BeautyPlus Web também oferece ferramentas para melhorar a qualidade e preparar os materiais antes da publicação. O Aprimorador de Vídeo com IA ajuda a melhorar a resolução, a nitidez e a qualidade visual dos vídeos, enquanto o Removedor de Marca d'água de Vídeo com IA permite remover marcas d'água, logotipos e textos indesejados de forma simples antes de compartilhar o conteúdo nas redes sociais.

Sobre a BeautyPlus

BeautyPlus é uma plataforma criativa com IA desenvolvida pela Pixocial Technology (Singapore) Pte. Ltd., com ferramentas de edição de fotos, vídeos e criação de conteúdo com inteligência artificial para dispositivos móveis e web. Do aprimoramento de retratos e da exploração de estilos à geração de conteúdo virtual, a BeautyPlus ajuda os usuários a criar conteúdos visuais personalizados para redes sociais, expressão pessoal e criatividade do dia a dia.

Foto deste comunicado disponível em:

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Contact Person: Daisy Chen xiaoqing.chen@pixocial.com

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9833353)