Airbrush apresenta recurso de reiluminação com IA para criar efeitos inspirados em câmeras

SINGAPURA, Sept. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Pixocial, empresa responsável pelo Airbrush, anunciou o Relight, recurso de reiluminação com IA disponível no aplicativo Airbrush e também na web como Reiluminador de Imagens com IA (https://www.airbrush.com/pt/relighter). A ferramenta permite ajustar a iluminação de fotos e recriar diferentes atmosferas visuais de forma simples, tanto pelo celular quanto online.

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À medida que a edição de fotos se distancia de filtros pesados e retoques excessivos, cresce a procura por ferramentas que ajudem os usuários a expressar sua identidade online de forma criativa, sem abrir mão de uma aparência natural. Em vez de apenas ajustar brilho ou exposição, o recurso de reiluminação do Airbrush permite mudar o clima da foto com efeitos inspirados em flash de câmera, iluminação cinematográfica e uma estética nostálgica de fotografia digital.

Entre os estilos disponíveis estão efeitos inspirados no flash retrô da Canon G7X, na luz suave da hora dourada, nos tons cinematográficos da hora azul, na iluminação uniforme e em efeitos de flash mais marcantes. Assim, os usuários podem criar diferentes atmosferas sem precisar de câmeras profissionais, equipamentos de iluminação, condições climáticas perfeitas ou conhecimentos avançados de edição.

“Criamos o Relight para tornar efeitos de iluminação com aparência profissional mais acessíveis para usuários comuns”, afirmou Lyllian Lai, responsável pelo produto no aplicativo Airbrush. “Muitas pessoas gostam do visual de fotos feitas com câmeras como a Canon G7X, Fujifilm e outros estilos de fotografia com flash, mas nem todos têm o equipamento, o momento ideal ou a experiência de edição necessários para reproduzir esses resultados. Com o Relight, queremos facilitar a criação dessa mesma atmosfera e estética inspirada em câmeras.”

O recurso é especialmente útil para selfies, fotos do dia a dia, registros de viagens, cenas noturnas e imagens para redes sociais que, na versão original, podem ter pouco contraste ou iluminação inadequada. Uma selfie no espelho pode ganhar um visual mais editorial, uma foto urbana pode parecer mais cinematográfica e uma cena cotidiana pode receber o calor da hora dourada ou a estética nostálgica da fotografia com flash.

Em vez de mudar a aparência da pessoa, o recurso de reiluminação se concentra em transformar a sensação transmitida pela foto.

Estéticas de iluminação inspiradas em câmeras e no uso do flash continuam ganhando espaço em plataformas como Instagram, TikTok e Pinterest, indo do visual nostálgico das câmeras digitais compactas a tons mais suaves e cinematográficos. O Relight também vem atraindo forte interesse de usuários em mercados como Brasil, Estados Unidos e Reino Unido, onde conteúdos que mostram efeitos de iluminação inspirados em câmeras têm gerado engajamento nas redes sociais.

Além do Reiluminador de Imagens com IA, o Airbrush também oferece outras ferramentas de edição online bastante utilizadas. O Aprimorador de Vídeo com IA (https://www.airbrush.com/pt/ai-video-enhancer) ajuda a melhorar a resolução, a nitidez e a qualidade visual dos vídeos, enquanto o Removedor de marca d'água de vídeo (https://www.airbrush.com/pt/video-watermark-remover) permite remover marcas d'água e logotipos indesejados de vídeos de forma simples.

Com o Relight no aplicativo, o Reiluminador de Imagens com IA na web e outras ferramentas de edição online, o Airbrush busca tornar a criação e o aprimoramento de fotos e vídeos com IA mais simples, acessíveis e intuitivos.

Daisy Chen

xiaoqing.chen@pixocial.com

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9833397)