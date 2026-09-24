KCGI 2026 de Multiativos da Bitget Atrai Mais de 83.000 Traders

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VICTORIA, Seychelles, Sept. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, encerrou o 2026 King's Cup Global Invitational (KCGI), com mais de 83.000 traders de 320 equipes participando da competição de 9 a 22 de setembro. Pela primeira vez, a KCGI se expandiu além das criptomoedas para uma arena de múltiplos ativos, abrangendo futuros de criptomoedas, perpétuos TradFi e ações tokenizadas dos EUA, com um pool total de promoção de até 3 milhões de USDT.

A KCGI deste ano colocou o modelo de Exchange Universal da Bitget em um ambiente competitivo ao vivo. Dentro da batalha da equipe da UEX Arena, os traders competiram em futuros de criptomoedas, TradFi Perps cobrindo ações, commodities e metais preciosos, e mercados spot rToken para ações tokenizadas dos EUA. As tabelas de classificação de volume de negociação separadas acompanharam a atividade em cada mercado, enquanto a equipe PnL determinou o desempenho na tabela de classificação geral da UEX Arena. O UEX Treasure Map ampliou a competição para negociações de CFDs.

Nas três tabelas de classificação específicas do mercado, Jimmy?? 100u ?100? ficou em primeiro lugar no volume de negociação de Futuros de Criptomoedas com 1,6 bilhão, IncomeTips24 liderou a TradFi Perps com 150 milhões, enquanto rtoken????? superou a negociação spot de rToken com 42,5 milhões.

“A KCGI sempre foi onde os traders vão para se provar, mas este ano demos a eles uma arena muito maior”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget. “Criptomoedas, ações, ouro e outros mercados estavam em jogo, então os traders tiveram mais oportunidades e mais decisões a tomar. Isso tornou a competição mais difícil e muito mais próxima de como as pessoas realmente negociam hoje. Após oito anos na Bitget, “Construído para Negociações Perfeitas” para mim significa continuar expandindo o que os traders podem fazer e deixar que eles mostrem o que é possível.”

A KCGI 2026 contou com um pool total de promoções de até 3 milhões de USDT, abrangendo a UEX Arena, o UEX Treasure Map, recompensas para capitães, recompensas por adesão antecipada e sorteios durante a transmissão ao vivo. O formato ampliado atraiu traders de mercados como CEI, América Latina e Sudeste Asiático, transformando a competição em um teste global de estratégias em diferentes classes de ativos e condições de mercado.

A edição de 2026 marca a mais recente evolução da KCGI com a expansão do ecossistema de negociação da Bitget para além das criptomoedas. Sob o tema "Global Alpha in One", a competição refletiu uma mudança mais ampla na forma como os traders estão se aproximando dos mercados, com criptomoedas, ações tokenizadas e ativos tradicionais cada vez mais acessíveis no mesmo ambiente de negociação.

Para a lista de todos os vencedores da KCGI 2025, visite aqui.

Sobre a Bitget

A Bitget é a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, atendendo a mais de 125 milhões de usuários com acesso a mais de 2 milhões de tokens de criptomoedas, mais de 500 ações tokenizadas, ETFs, commodities, FX e metais preciosos como ouro. O ecossistema está comprometido em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu agente de IA sendo o copiloto para executar ordens de trade. A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como a com a MotoGP™. Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu à UNICEF em apoio ao ensino de blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. A Bitget atualmente lidera o mercado de TradFi tokenizado, fornecendo as taxas mais baixas do setor e a maior liquidez em 150 regiões em todo o mundo.

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Foto deste comunicado disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/92e5189e-0e55-47b3-88fa-0cd207a82fd3

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001274376)