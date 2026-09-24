Fenasan Tec Arena cria novo espaço para inovação no setor

Tecnologia, inovação e saneamento estarão lado a lado na Fenasan Tec Arena, uma das novidades do 37º Encontro Técnico AESabesp/Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente – Fenasan 2026, o maior evento de saneamento ambiental das Américas. A criação da Arena integra a programação especial desta edição, que celebra os 40 anos da Associação dos Engenheiros da Sabesp (AESabesp) e tem como tema “AESabesp 40 anos: conectando pessoas, conhecimento e inovação pelo saneamento”.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Realizado de 20 a 22 de outubro, no Expo Center Norte, em São Paulo, o 37º Encontro Técnico AESabesp/Fenasan 2026 é promovido pela Associação dos Engenheiros da Sabesp (AESabesp) e espera receber 40 mil visitantes durante os três dias. A visitação à feira é gratuita e reúne empresas e profissionais de diferentes áreas do saneamento ambiental, como gestão de resíduos sólidos, reciclagem, limpeza pública, saneamento urbano e geração de energia sustentável.

Com o conceito “Onde a tecnologia encontra o saneamento”, a Tec Arena nasce em um momento em que a transformação digital vem modificando processos, operações e modelos de gestão em diferentes áreas da infraestrutura. A proposta é levar essa discussão para dentro da maior feira de saneamento ambiental das Américas, criando um ambiente dedicado à inovação, ao conhecimento e à conexão entre os diferentes atores desse ecossistema.

Durante os três dias do evento, os visitantes poderão conhecer tecnologias e soluções desenvolvidas para os desafios atuais do saneamento, além de acompanhar uma programação exclusiva. Estão previstas palestras, painéis, apresentações de cases, demonstrações de soluções e experiências tecnológicas, além da participação de empresas e startups selecionadas. A programação será atualizada constantemente até a realização da feira.

Mais do que uma área de exposição, a Fenasan Tec Arena foi concebida como um espaço de relacionamento e geração de oportunidades. A iniciativa pretende estimular o contato entre empresas de tecnologia, startups, profissionais do saneamento, pesquisadores, especialistas, gestores públicos, consultores e líderes do mercado, favorecendo a troca de experiências, a identificação de tendências e a construção de novas conexões.

Serviço:

Evento: Encontro Técnico AESabesp/Fenasan 2026

Data: 20 a 22 de outubro

Local: Expo Center Norte – São Paulo (SP)

Congresso: das 9h às 18h

Feira: das 13h às 20h

Visitação à feira: gratuita

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Inscrições abertas neste link