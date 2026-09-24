Universidades discutem carreiras na Fenasan 2026

Com o tema “Carreiras internacionais no setor da água”, a discussão contará com Vincent Veauclin, da Sciences Po, da França; Abdoulaye Mallo Gueye, do Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS), do Senegal; Edson Santa Rosa Baptista, do Huila’s Water and Sanitation PP/Huila Province, de Angola; e Mary Muoria, especialista em utilities de água urbana, planejamento estratégico e diagnóstico organizacional, de Nairobi, Quênia.

A proposta está alinhada à ampliação da dimensão internacional do Encontro das Universidades, que busca aproximar estudantes, pesquisadores e profissionais brasileiros de experiências e oportunidades em outros países. Depois de receber representantes do Reino Unido, dos Estados Unidos, do Canadá e de Portugal em edições anteriores, a iniciativa amplia, em 2026, a participação de especialistas estrangeiros e cria novos espaços para intercâmbio de conhecimento e cooperação.

Coordenado por Ester Feche, com subcoordenação de Israel Pacheco, da Diretoria Socioambiental da Associação dos Engenheiros da Sabesp (AESabesp), o Encontro das Universidades terá programação durante os três dias da Fenasan, reunindo universidades, pesquisadores, estudantes, empresas, órgãos públicos e profissionais do setor. Entre as instituições nacionais participantes estão a Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual Paulista (Unesp) e a Universidade Federal de Alagoas (UFAL).

A programação também vai abordar temas relacionados aos desafios atuais do saneamento, como transição climática, inteligência artificial aplicada à operação, bioeconomia, novos materiais, saneamento rural e agenda da água. Um dos destaques será a apresentação de uma solução desenvolvida a partir da conexão entre pesquisa acadêmica e mercado na área de inteligência artificial, mostrando como o conhecimento produzido nas universidades pode se transformar em aplicações concretas para o setor.

Em sua terceira edição, o Encontro das Universidades amplia o espaço dedicado à aproximação entre academia e mercado e busca criar conexões que possam permanecer além da Fenasan, estimulando pesquisas, parcerias, intercâmbios, desenvolvimento de tecnologias e formação de novos profissionais para o saneamento.

A programação está disponível aqui.

Serviço:

Evento: Encontro Técnico AESabesp/Fenasan 2026

Data: 20 a 22 de outubro

Local: Expo Center Norte – São Paulo (SP)

Congresso: das 9h às 18h

Feira: das 13h às 20h

Visitação à feira: gratuita

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