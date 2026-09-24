Casa conectada vai além do celular e automatiza a rotina

Ligar um eletrodoméstico pelo celular é apenas uma das possibilidades de uma casa conectada. Com inteligência artificial, sensores e plataformas capazes de integrar diferentes dispositivos, os equipamentos domésticos passam a analisar condições de uso, automatizar tarefas e adaptar determinadas funções à rotina dos moradores.

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A Samsung reúne essas possibilidades por meio do SmartThings, plataforma que conecta produtos compatíveis e permite concentrar controles, informações e automações. A proposta de Home Companion amplia esse conceito ao utilizar inteligência artificial para tornar diferentes dispositivos da casa mais integrados à rotina.

“A inteligência artificial aplicada ao lar ganha relevância quando consegue transformar conectividade em benefícios práticos para a rotina. Ao integrar diferentes dispositivos em uma mesma plataforma, é possível simplificar tarefas, acompanhar o funcionamento dos aparelhos e criar experiências que se adaptam às necessidades de cada casa”, afirma Thiago Arbulu, diretor sênior da divisão de Digital Appliances da Samsung Brasil.

O que uma casa conectada já consegue fazer?

A integração entre inteligência artificial, sensores e conectividade pode aparecer em diferentes cômodos e situações. Entre as possibilidades estão:

Automatizar tarefas: produtos compatíveis podem executar ações de acordo com configurações e rotinas estabelecidas pelo usuário;

Controlar dispositivos à distância: pelo SmartThings, é possível acessar funções de equipamentos conectados mesmo quando o usuário não está diante deles;

Acompanhar o consumo: o SmartThings Energy permite monitorar o uso de energia de produtos compatíveis e estabelecer metas;

Adaptar o funcionamento: sensores e recursos de inteligência artificial podem analisar condições de uso para ajustar determinadas funções automaticamente.



Na lavanderia, o SmartThings também ajuda a simplificar o cuidado com as roupas. Em modelos conectados, como as Lava e Seca WD13FG e WD18T, a função Receita de Lavagem, disponível por meio do SmartThings, recomenda o ciclo mais adequado a partir de informações inseridas pelo usuário, como tipo de tecido, cor das roupas e nível de sujeira. A plataforma também pode enviar notificações ao smartphone e a outros dispositivos conectados ao final da lavagem, facilitando o acompanhamento da tarefa mesmo à distância.

Na cozinha, geladeiras conectadas como a French Door Bespoke AI RF29 e a Bespoke AI Family Hub™ RM90 incorporam inteligência artificial e integração ao SmartThings para ampliar as possibilidades de gerenciamento da rotina. A conectividade também chega à climatização: modelos como o Samsung WindFree™ AI Pro e o Samsung WindFree™ AI Black Edition podem ser integrados ao SmartThings para acessar funções de refrigeração pelo smartphone e acompanhar informações relacionadas ao consumo de energia.

Como conectar um produto ao SmartThings?

O smartphone pode funcionar como um ponto central para acompanhar e controlar dispositivos compatíveis da casa. Em aparelhos da linha Galaxy, como o recém-lançado Galaxy S26 FE, por exemplo, o aplicativo SmartThings permite reunir produtos conectados em uma única interface e acessar os recursos disponíveis para cada dispositivo.

Baixe o aplicativo SmartThings e acesse sua Samsung Account. Entre na área de dispositivos e toque no ícone “+”. Selecione a opção para adicionar um dispositivo. Localize o produto automaticamente ou procure por categoria, marca ou QR Code, quando disponível. Selecione o aparelho que deseja conectar. Defina a localização e o cômodo em que ele está instalado. Siga as instruções exibidas pelo aplicativo para concluir a configuração.



Depois da conexão, as funções disponíveis variam de acordo com o aparelho e podem incluir controle remoto, monitoramento, notificações e participação em rotinas automatizadas. A experiência conectada também pode se estender a outras telas do ecossistema, como o Galaxy Book6 Series, ampliando as possibilidades de interação com dispositivos compatíveis no dia a dia por meio do app SmartThings disponível para Windows 10 e 11.

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Para saber mais sobre inteligência artificial, SmartThings e soluções para a casa conectada, basta visitar a Samsung Newsroom Brasil ou o site Samsung.com/br.