Boomi nomeia Mike Hickman como Diretor Financeiro (CFO)

A Boomi, empresa de ativação de dados para IA, anunciou hoje a nomeação de Mike Hickman como diretor financeiro (CFO). Hickman liderará a organização global de finanças e contabilidade da Boomi, abrangendo planejamento e análise financeira (FP&A), contabilidade, tesouraria, tributação e relatórios financeiros. Ele se reportará a Steve Lucas, presidente do Conselho e CEO da Boomi.

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Boomi Appoints Mike Hickman as Chief Financial Officer

Hickman traz consigo três décadas de liderança financeira sênior em empresas de tecnologia e SaaS de alto crescimento, com experiência em todo o ciclo de vida corporativo: desde a expansão por meio de IPO, passando pela execução de uma aquisição de capital fechado, até a integração de grandes aquisições. Ele vem da Proofpoint, onde atuou por sete anos e meio — mais recentemente como vice-presidente sênior de Finanças —, auxiliando a empresa na condução de sua operação de fechamento de capital de US$ 12,3 bilhões e na aquisição da Hornetsecurity por US$ 1,8 bilhão, ao mesmo tempo em que a companhia multiplicava sua receita. Anteriormente, Hickman ocupou cargos de liderança financeira na Adobe, estruturou a área de FP&A na Marin Software antes de seu IPO e iniciou sua carreira no eBay e na Vitria Technology.

"A Boomi construiu a plataforma: mais de 30.000 clientes, uma rede de 800 parceiros e mais de 2.200 funcionários. O desafio agora é escalar isso de forma lucrativa, o que é tanto um desafio financeiro quanto de produto", disse Steve Lucas, presidente do Conselho e CEO da Boomi. "Mike já realizou isso em todas as etapas do ciclo de vida corporativo: em um IPO na Marin, em um processo de fechamento de capital de doze bilhões de dólares na Proofpoint e em aquisições que precisaram ser integradas enquanto o negócio continuava crescendo. Ele se junta a nós para ajudar a definir esse ritmo."

"A parte difícil nunca é o crescimento em si. É construir a disciplina que permite continuar crescendo", disse Hickman. "A Boomi possui as duas coisas que são genuinamente difíceis de construir: uma plataforma na qual grandes empresas globais operam seus negócios e um mercado em expansão ao seu redor. Meu trabalho é garantir que nossas operações financeiras acompanhem essa oportunidade em escala, em todas as regiões onde atuamos."

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Sobre a Boomi

A Boomi, empresa de ativação de dados para IA, impulsiona a empresa com agentes, dando vida aos dados em toda a organização. A Plataforma Empresarial Boomi é a base de dados ativa que fornece a infraestrutura essencial para impulsionar a transformação digital. Ao unificar o design e a governança de agentes, o gerenciamento de APIs e MCPs, a integração e a automação, e o gerenciamento de dados em uma única plataforma, a Boomi permite que as organizações aproveitem o poder da IA ??com conectividade segura e escalável. Com a confiança de mais de 30.000 clientes e o suporte de uma rede de mais de 800 parceiros, a Boomi ajuda organizações de todos os portes a alcançar agilidade, eficiência e inovação em escala. Saiba mais em boomi.com.

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Kristen Walker

Comunicação Global, Boomi

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