Brasil estreia no World Youth Entrepreneurship Challenge

O Brasil terá, pela primeira vez, representantes no World Youth Entrepreneurship Challenge (WYEC), encontro internacional de empreendedorismo jovem promovido pela Network for Teaching Entrepreneurship (NFTE). Os universitários Arthur Gimenez da Cruz, do Instituto Mauá de Tecnologia (IMT), e Caio Costa Quintana, da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), foram selecionados para representar o País na edição de 2026, que acontece em novembro, em Nova York.

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A participação brasileira é resultado da primeira Seletiva Brasil de Empreendedorismo Universitário, iniciativa organizada pela ENG DTP & Multimídia para credenciar, avaliar e dar projeção internacional a jovens talentos empreendedores das Instituições de Ensino Superior brasileiras.

Mais do que selecionar dois representantes, a iniciativa busca estabelecer uma ponte permanente entre o ecossistema universitário brasileiro de empreendedorismo e uma rede internacional de jovens empreendedores, educadores, empresas e organizações.

“Não queremos simplesmente enviar dois estudantes a uma competição internacional. Estamos construindo um caminho para que o empreendedorismo desenvolvido dentro das instituições de ensino brasileiras ganhe uma nova vitrine internacional. Arthur e Caio serão os primeiros representantes, mas nosso objetivo é que muitos outros estudantes e instituições acadêmicas façam parte desse movimento nos próximos anos”, afirma Álvaro Venegas, diretor da ENG DTP & Multimídia.

Requisito para participar da Seletiva

Para participar, os estudantes precisaram comprovar conhecimentos em empreendedorismo por meio da certificação Entrepreneurship and Small Business (ESB) e avançar pelas etapas da competição nacional. Os projetos foram avaliados considerando seis dimensões: inovação, viabilidade do negócio, impacto social e econômico, potencial de crescimento, capacidade de execução e qualidade do pitch.

A avaliação final foi realizada por profissionais ligados a diferentes segmentos do ecossistema de Educação, Inovação e Empreendedorismo:

Elaine Cristina Novetti, especialista em inovação, empreendedorismo e gestão de projetos estratégicos no Sebrae;

Paulo U. N. Oliveira, coordenador de cursos de Engenharia e professor do IBMEC;

Fernanda Ramirez, gestora acadêmica de inovação e Empreendedorismo da AUSPIN – Agência USP de Inovação;

Daniel Heuri, professor em programas de graduação e pós-graduação da Fundação Getulio Vargas (FGV), Instituto Mauá de Tecnologia e Centro Universitário FEI.

A primeira edição da Seletiva também criou o Quadro de Honra da Seletiva Brasil de Empreendedorismo Universitário, reconhecendo estudantes que chegaram à etapa de apresentação de seus projetos e se destacaram ao longo da competição.

Além dos dois representantes brasileiros no WYEC, integram o Quadro de Honra: Isabelle Carvalho Alves — IBMEC-RJ; Joana Rocha Rodrigues Teixeira — IBMEC-RJ; Julia Silva dos Santos — UFRJ; Maria Clara Pires do Nascimento e Silva — IBMEC-RJ; Mateus de Macedo Coelho Sachinho — IBMEC-RJ.

O reconhecimento também destaca o papel das instituições de ensino, que incentivaram seus estudantes a participar, testar conhecimentos, desenvolver projetos e apresentar suas propostas diante de uma banca independente. A expectativa dos organizadores é ampliar significativamente o alcance da Seletiva em 2027, envolvendo novas instituições acadêmicas e estudantes de diferentes regiões brasileiras.

Brasil busca três patrocinadores para apoiar a delegação e a Seletiva 2027

Com os representantes de 2026 definidos, começa agora uma nova etapa: viabilizar e fortalecer a presença brasileira no cenário internacional. A organização está estruturando um grupo de três empresas patrocinadoras da Delegação Brasileira, com o objetivo de apoiar a participação dos estudantes selecionados em Nova York em 2026 e contribuir para a expansão da Seletiva Brasil e da representação brasileira em 2027.

A iniciativa busca especialmente organizações que tenham entre seus compromissos estratégicos temas como Educação, empreendedorismo, inovação, inclusão produtiva, empregabilidade jovem e desenvolvimento econômico. Entre os setores com aderência ao projeto estão instituições financeiras, bancos, fintechs, empresas de tecnologia, companhias aéreas e organizações de apoio ao empreendedorismo.

“Queremos construir uma parceria de continuidade. O patrocinador não estará apenas ajudando dois jovens a viajar para Nova York. Estará contribuindo para criar uma plataforma brasileira capaz de identificar talentos dentro das universidades e conectá-los ao ecossistema internacional de empreendedorismo”, destaca Venegas.

A proposta é que os parceiros possam acompanhar tanto a Delegação Brasileira de 2026 quanto o desenvolvimento da Seletiva Brasil de Empreendedorismo Universitário 2027, fortalecendo a iniciativa desde a mobilização das instituições de ensino até a seleção dos próximos representantes brasileiros.

Empreendedorismo como formação universitária

A criação da Seletiva também pretende estimular uma discussão mais ampla dentro das instituições de ensino brasileiras: empreendedorismo não apenas como alternativa profissional, mas como competência de formação.

Identificar problemas, desenvolver soluções, estruturar modelos de negócio, avaliar viabilidade, comunicar uma proposta e defender um projeto diante de especialistas são competências aplicáveis tanto à criação de empresas quanto à atuação profissional dentro de organizações.

A participação brasileira no WYEC cria, assim, uma oportunidade para aproximar universidades, estudantes, empresas e organizações de fomento em torno da formação de uma nova geração de empreendedores. Em 2026, o Brasil conquista, pela primeira vez, seu lugar no mapa-múndi do empreendedorismo universitário.

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Para mais informações sobre a Seletiva Brasil, Delegação Brasileira e as oportunidades de apoio, basta acessar eng.com.br/wyec?