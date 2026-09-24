Liquid AI, em colaboração com a Qualcomm Technologies, traz contexto de IA pessoal para dispositivos equipados com Snapdragon

A Liquid AI anunciou hoje, no Snapdragon Summit 2026, que o Liquid Context — uma camada de contexto executada diretamente no dispositivo — está agora otimizado para processadores Snapdragon®, utilizando especificamente a NPU Qualcomm® Hexagon™. Em colaboração com a Qualcomm Technologies, o Liquid Context desenvolveu uma compreensão persistente do usuário a partir de sinais provenientes de dispositivos com processadores Snapdragon, disponibilizando contextos relevantes para agentes de IA, independentemente de serem executados no dispositivo, na nuvem ou em ambos. Os fabricantes de dispositivos agora dispõem de uma base para experiências de IA mais proativas, personalizadas e confiáveis, juntamente com o Liquid Agent, o eficiente agente embarcado da Liquid AI.

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Contexto pessoal que torna qualquer agente mais útil

Agentes úteis precisam entender o que é importante para o usuário e quando a ajuda é necessária. Com a permissão do usuário, o Liquid Context aprende a partir de sinais do dispositivo, constrói uma compreensão de rotinas, preferências e necessidades, e mantém esse entendimento atualizado. Ele fornece uma camada de contexto compartilhada entre o dispositivo e os agentes escolhidos pelo usuário, incluindo agentes de terceiros e o Liquid Agent. O contexto fornece a compreensão; os agentes a utilizam para raciocinar, sugerir próximos passos e realizar ações mediante permissão. O contexto pessoal é construído e mantido localmente, com informações relevantes disponibilizadas aos agentes conectados conforme as permissões do usuário.

"A IA pessoal começa com a compreensão de como você vive e do que você precisa, no momento em que precisa", disse Ramin Hasani, CEO e cofundador da Liquid AI. "O Liquid Context constrói essa compreensão no seu dispositivo para que os agentes que você escolhe possam oferecer ajuda mais relevante e antecipar suas necessidades. A NPU Hexagon torna essa inteligência contínua e local algo prático. Juntos, estamos levando o contexto pessoal aos dispositivos com os quais as pessoas contam todos os dias."

A execução eficiente na NPU é fundamental para manter essa compreensão atualizada. O Liquid Context foi projetado para operar em segundo plano, transformando sinais permitidos do dispositivo em contexto útil, sem exigir que um modelo na nuvem processe cada atualização. Os agentes podem, então, utilizar esse contexto para reconhecer quando a ajuda seria valiosa e responder de maneira que reflita as prioridades do usuário.

Exemplos ilustrativos de experiências viabilizadas pelo Liquid Context incluem:

Adaptação a uma emergência familiar: Chega uma mensagem informando que o filho do usuário está doente e precisa ser buscado mais cedo na escola. O Liquid Context fornece o contexto familiar relevante e as prioridades do usuário. Um agente conectado verifica a agenda, identifica quais reuniões podem ser alteradas sem comprometer um compromisso importante e elabora e-mails de reagendamento para aprovação do usuário.

Chega uma mensagem informando que o filho do usuário está doente e precisa ser buscado mais cedo na escola. O Liquid Context fornece o contexto familiar relevante e as prioridades do usuário. Um agente conectado verifica a agenda, identifica quais reuniões podem ser alteradas sem comprometer um compromisso importante e elabora e-mails de reagendamento para aprovação do usuário. Transformação de um dia de conferência em um resumo pessoal: Após um dia de networking e palestras, o Liquid Context utiliza a preferência do usuário de compartilhar um resumo no LinkedIn e seu estilo de escrita, juntamente com o contexto relevante do dia. Um agente conectado seleciona fotos às quais o usuário permitiu acesso, elabora uma publicação com o tom de voz do usuário e a coloca na fila para revisão.

Após um dia de networking e palestras, o Liquid Context utiliza a preferência do usuário de compartilhar um resumo no LinkedIn e seu estilo de escrita, juntamente com o contexto relevante do dia. Um agente conectado seleciona fotos às quais o usuário permitiu acesso, elabora uma publicação com o tom de voz do usuário e a coloca na fila para revisão. Transferência de contexto de uma corrida para o carro: O usuário deixa o celular em casa e corre usando um smartwatch. O relógio captura dados locais sobre a corrida, incluindo um novo recorde pessoal. Ao retornar ao carro, esse contexto é sincronizado localmente, mediante permissão. O agente do carro parabeniza o usuário, ajusta a temperatura da cabine de acordo com suas preferências e sugere uma parada para tomar um smoothie de recuperação.

Levando o Liquid Context para as plataformas Snapdragon

A Qualcomm Technologies e a Liquid AI estão explorando oportunidades adicionais de colaboração para aprimorar ainda mais o desempenho do Liquid Context nas plataformas Snapdragon. Isso permitirá que as fabricantes (OEMs) ofereçam o contexto pessoal como um recurso nativo do dispositivo, facilitando a ativação do Liquid Context pelos usuários. Agentes compatíveis — sejam embarcados, em nuvem ou híbridos — poderão utilizar esse contexto para oferecer assistência proativa e personalizada.

Para as OEMs que buscam uma plataforma para experiências baseadas em agentes, essa otimização une o hardware da NPU Hexagon (projetado para cargas de trabalho de IA) ao software Liquid Context (que torna os sinais do dispositivo úteis para os agentes). Isso oferece aos fabricantes um caminho para incorporar o contexto pessoal, mantendo a liberdade de escolha quanto aos agentes e serviços utilizados.

"A Qualcomm Technologies está na vanguarda do avanço da IA ??em dispositivos, soluções de borda e data centers, impulsionando as inovações necessárias para oferecer experiências cada vez mais inteligentes e personalizadas aos consumidores em todo o mundo. Ao combinar nossas plataformas Snapdragon — líderes do setor — com tecnologias de IA inovadoras de empresas como a Liquid AI, estamos ajudando a acelerar a próxima geração de experiências de IA com capacidade de atuação autônoma (Agentic AI)." – Durga Malladi, vice-presidente executivo e gerente-geral de Planejamento de Tecnologia, Soluções de Edge e Data Center da Qualcomm Technologies, Inc.

NPU Hexagon: Projetada para Contexto e Agentes

Tanto o processamento contínuo de contexto quanto a execução responsiva de agentes exigem hardware eficiente. A Liquid AI otimizou sua camada de memória Liquid Context e, separadamente, o modelo de agente LFM2.5-2.6B — que impulsiona o Liquid Agent — para aproveitar o processamento, o acesso à memória e a baixa latência dos processadores Snapdragon. A NPU Hexagon de última geração combina processamento escalar, vetorial e matricial com hardware de transformação dedicado para acelerar essas cargas de trabalho. Essa combinação permite suportar atualizações contínuas de contexto e agentes embarcados capazes, respeitando as limitações de energia dos dispositivos do dia a dia.

Liquid Agent: Um agente embarcado eficiente para OEMs

As OEMs que desenvolvem agentes embarcados ou híbridos também podem colaborar com a Liquid AI para avaliar o Liquid Agent. Este é impulsionado pelo modelo de agente LFM2.5-2.6B — eficiente e de última geração — e otimizado para execução na NPU Hexagon. O Liquid Agent pode ser personalizado de acordo com o hardware, os serviços, a interface e a marca do fabricante, além de utilizar o Liquid Context para oferecer assistência personalizada e proativa. O Liquid Context fornece a camada de contexto compartilhada para essa visão, preservando a compreensão relevante e o estado da tarefa (mediante permissão), permitindo que diferentes agentes retomem a atividade exatamente de onde o usuário parou. Os OEMs podem utilizar a NPU da Hexagon e o Liquid Context como base para os agentes de sua escolha, e avaliar o Liquid Agent quando precisarem de um agente eficiente — seja embarcado ou híbrido — desenvolvido por eles mesmos.

Sobre a Liquid AI

A Liquid é uma empresa de modelos de fundação nativos para dispositivos. Levamos IA avançada a todos os processadores fora dos data centers e estamos construindo a camada de software da IA ??física. Qualquer dispositivo (por exemplo, celular, notebook, carro, avião, robô, dispositivos vestíveis, etc.) equipado com um processador ganha capacidade para executar e ajustar modelos de fundação "liquid" avançados, proporcionando inteligência confiável e eficiente no mundo real. Os modelos de fundação (LFMs) de referência da Liquid, com pesos abertos, estabelecem a fronteira de Pareto de inteligência eficiente em dispositivos, permitindo a implementação fluida de IA avançada diretamente nos aparelhos, onde latência, privacidade e desempenho são fundamentais. Saiba mais em liquid.ai.

Os produtos das marcas Snapdragon e Qualcomm são da Qualcomm Technologies, Inc. e/ou de suas subsidiárias. Qualcomm, Snapdragon e Hexagon são marcas comerciais ou marcas registradas da Qualcomm Incorporated.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260923667857/pt/

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Sarah Mulligan | press@liquid.ai