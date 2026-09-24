RobotPlusPlus Impulsiona a Manutenção Industrial com a Série HighMate Apresentada na SMM 2026

HAMBURGO, Alemanha, Sept. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A RobotPlusPlus (ROBOT++), desenvolvedora de robôs para trabalhos em altura com base em engenharia, está ampliando a automação em toda a manutenção industrial com a Série HighMate para limpeza industrial e controle de corrosão, liderada pelo Robô de Revestimento HighMate AP-F-CO + Sistema de Recuperação de VOC. Os sistemas, apresentados na SMM 2026 em Hamburgo, reduzem a exposição dos trabalhadores a atividades perigosas em altura e aumentam a eficiência e a consistência da limpeza e do tratamento de superfícies.

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RobotPlusPlus

Em navios, tanques de armazenamento, pontes e outras grandes estruturas de aço, a aplicação manual de revestimentos muitas vezes encontra problemas com partículas nocivas, elevada perda de tinta e dependência da habilidade do pintor. O Robô de Revestimento HighMate AP-F-CO+ Sistema de Recuperação de VOC aborda esses problemas. Ele se conecta por ímã permanente, se adapta a curvaturas com raios apertados de até 3 m e conta com dois bicos de pulverização com espaçamento e velocidade de deslocamento definidos. Essa flexibilidade viabiliza uma aplicação de revestimento uniforme, evitando defeitos como casca de laranja e escorrimento, mantendo a névoa de pulverização excessiva em níveis praticamente desprezíveis, a uma taxa de produção de 300 a 500 m²/h. O robô conta também com um sistema de recuperação que coleta o excesso de pulverização da tinta durante a operação, mantendo o local de trabalho limpo e reduzindo o impacto ambiental.

A empresa também demonstrou o HighMate AP Ex Series, um robô com certificação ATEX Zona 1, equipado com um suporte magnético universal e módulos intercambiáveis para hidrojateamento, limpeza, revestimento e jateamento abrasivo, com rendimento superior a 40 m²/h e uma taxa de recuperação de água residual de mais de 99%. A exibição também apresentou o Robô de Limpeza de Porões de Carga C20, desenvolvido para espaços confinados de carga, e o Robô de Preparação de Superfície HighMate Ultra Series, com sistema de tração magnética flexível de quatro rodas, que se adapta a superfícies curvas complexas, como cascos de navios.

“Temos muito orgulho em demonstrar como a Série HighMate está assumindo um trabalho mais exigente em ambientes industriais”, disse o Dr. Hua-Yang Xu, Fundador e CEO da RobotPlusPlus. “Com a entrada do Robô de Revestimento HighMate AP-F-CO+ Sistema de Recuperação de VOC nos mercados internacionais, a RobotPlusPlus espera oferecer mais automação e eficiência para trabalhos em ambientes de alto risco.”

Sobre a RobotPlusPlus

Fundada em 2015 por doutores da Universidade de Tsinghua, a RobotPlusPlus é uma empresa chinesa classificada a nível nacional como "Pequena Gigante" e Empresa com Vantagem em Propriedade Intelectual. Desde 2017, a empresa tem se concentrado em robôs inteligentes com finalidade específica, figurando entre as primeiras empresas chinesas a comercializar robôs inteligentes para operações em altura. Seu portfólio abrange a remoção de ferrugem de cascos de navios, preparação de tanques de petróleo e gás, inspeção de energia eólica e limpeza de fachadas. A RobotPlusPlus é titular de mais de 480 patentes, com vendas em todo o Sudeste Asiático, Oriente Médio, Europa, Américas, Oceania e África.

Para mais informações sobre a RobotPlusPlus, visite: https://www.robotplusplus.com/

Foto disponível em

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9febec1f-1bfd-40a8-a5cf-741288bae4cc

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Contato: Sales@robotplusplus.com

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9833146)