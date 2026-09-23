Dryad conquista o prêmio internacional XPRIZE Wildfire por detecção e supressão autônoma de incêndios florestais

A Dryad Networks, líder em detecção ultrarrápida de incêndios florestais, anunciou hoje que ganhou $800.000 na competição XPRIZE Wildfire por seu desempenho na fase final da resposta autônoma aos incêndios florestais no Alasca.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260923011958/pt/

Silvaguard Observation and Suppression drone and Hangar

A Dryad avançou a partir de um volume original de aproximadamente 300 participantes na competição de quatro anos. Em junho de 2026, três finalistas foram desafiados a realizar a detecção autônoma e extinguir completamente um incêndio florestal de alto risco dentro de 10 minutos de ignição em 1.000 km² de natureza selvagem no Alasca, sem deixar nenhum incêndio de teste intocado. Até a data, foi o teste ao vivo mais exigente para descobrir o que levará para acabar com um incêndio destrutivo antes que saia do controle.

Durante os testes, a rede de sensores Silvanet da Dryad detectou com sucesso e verificou o foco do incêndio em 12 minutos ou menos e, de forma autônoma, lançou uma resposta, ignorando os incêndios falsos. O Drone de Observação autônoma Silvaguard forneceu consciência situacional e o Drone de Supressão atingiu o incêndio com precisão com o agente supressor, oferecendo uma sólida prova de conceito para o objetivo final da competição.

A banca avaliadora da XPRIZE Wildfire concedeu $2,5 milhões entre três equipes finalistas da Trilha B, reconhecendo avanços distintos ao longo do ciclo de resposta autônoma aos incêndios florestais. Junto, isso demonstra avanços significativos rumo à meta ambiciosa da competição e forneceu uma visão mais clara do que é possível hoje, e onde ainda é necessária mais inovação.

Com o prêmio, a XPRIZE reconheceu, em particular, a rede de campo persistente Silvanet com 170 sensores combinada com os drones Silvaguard da Dryad por demonstrar autonomia de ponta a ponta.

"Este prêmio é uma tremenda validação externa da nossa tecnologia e da nossa visão", afirmou Carsten Brinkschulte, CEO e cofundador da Dryad Networks. "Nossa visão está completamente alinhada com a XPRIZE Wildfire: detectar e extinguir incêndios dentro de 10 minutos da ignição. Para isso, os incêndios devem ser detectados dentro de minutos, idealmente durante a fase de combustão lenta antes de as chamas abertas aparecerem e se espalharem rapidamente".

"A detecção ultrarrápida é um pré-requisito para a supressão autônoma. Os drones podem extinguir uma ignição pequena, mas sua carga limitada os torna em grande parte ineficazes quando um incêndio florestal está fora do controle. O Silvanet detecta o incêndio quando ainda está minúsculo, e o Silvaguard consegue verificá-lo, localizá-lo e suprimi-lo de forma autônoma".

O Silvanet usa sensores de gás com energia solar e IA, como um "nariz eletrônico" que detecta indícios de incêndios florestais dentro de minutos da ignição. Sua rede de malha alimentada por energia solar permite que os sensores se comuniquem nas profundezas das florestas, off-grid e independente das redes móveis. O sistema, totalmente industrializado, tem mais de 40.000 sensores fabricados, incluindo as entregas recentes de 10.000 sensores na França e mais de 7.000 na Itália.

O Silvaguard estende o Silvanet, indo da detecção à resposta autônoma. Quando um sensor dispara um alerta, o Drone de Observação Silvaguard é lançado de forma autônoma, verifica o incêndio e o geolocaliza com precisão usando câmeras infravermelho e ópticas. O Drone de Supressão, então, emprega até 100 litros de agente de supressão no incêndio. Ambos operam de forma autônoma sem nenhum operador humano no ciclo e foram criados para serem posicionados nas florestas em hangares de proteção com energia solar, carregados de forma contínua e prontos para entrar em ação.

Agora, a Dryad investirá significativamente na comercialização do Silvaguard, planejando que os pilotos entrem em operação no mundo real em 2027 e visando a disponibilidade comercial em 2028.

"Os incêndios florestais são uma corrida contra o tempo", concluiu Brinkschulte. "Ao invés de construir máquinas maiores para combater incêndios maiores, nosso objetivo é prevenir, em primeiro lugar, que os incêndios cresçam muito. A XPRIZE fornece validação poderosa de que a resposta autônoma aos incêndios florestais pode tornar essa visão uma realidade".

Para a XPRIZE, o final a competição não significa o final do trabalho. A XPRIZE Wildfire passará a uma Fase de Impacto focada em ajudar a traduzir tecnologias promissoras em soluções duráveis e empregáveis para gestão de incêndios florestais no mundo real.

Sobre a XPRIZE

A XPRIZE é a líder global reconhecida por criar e executar competições em larga escala para solucionar os maiores desafios da humanidade. Há mais de 30 anos, nosso exclusivo modelo democratizou inovação colaborativa e soluções cientificamente escalonáveis que aceleram um futuro mais equitativo e abundante. Doe, saiba mais e cocrie um mundo de abundância conosco em xprize.org.

Mais informações: https://www.xprize.org/wildfire

Sobre a Dryad Networks

A missão da Dryad Networks é detectar incêndios florestais nos seus estágios iniciais e possibilitar supressão autônoma antes que se tornem catastróficos. As soluções da Dryad protegem florestas, comunidades, infraestrutura crítica e o clima da ameaça crescente dos incêndios florestais.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260923011958/pt/

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