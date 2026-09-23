A Copeland conclui aquisição da Dickson, avançando na inteligência da cadeia de frio para os setores de saúde e ciências da vida

A Copeland, líder global em tecnologias de compressão e soluções de controle, anunciou hoje a conclusão da aquisição da Dickson, uma provedora sediada em Chicago de soluções tecnológicas de monitoramento ambiental e conformidade para ambientes altamente regulamentados de ciências da vida e saúde.

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As crescentes exigências regulatórias em toda a cadeia de frio farmacêutica e de ciências da vida requerem visibilidade contínua, desde a produção até a entrega final. A combinação da plataforma de monitoramento nativa em nuvem da Dickson com as soluções de controle, monitoramento e software corporativo da Copeland permitirá uma cadeia de frio mais conectada, inteligente e em conformidade.

"A aquisição da Dickson fortalece ainda mais nossa capacidade de atender clientes em todas as etapas da cadeia de frio de saúde e ciências da vida, desde a fabricação farmacêutica até a distribuição e o atendimento ao paciente", disse Ross B. Shuster, CEO da Copeland. "Temos o prazer de dar as boas-vindas à equipe da Dickson, com sua experiência e competências, à Copeland."

Viabilizando uma cadeia de frio mais inteligente e conectada

Juntas, a Copeland e a Dickson trazem tecnologias complementares que reforçam a visibilidade, a conformidade e o desempenho em toda a cadeia de frio.

Atendendo a necessidades críticas de monitoramento de temperatura: Combina soluções que apoiam a fabricação de biotecnologia, distribuição farmacêutica, saúde, varejo farmacêutico e ambientes de dispositivos médicos.

Combina soluções que apoiam a fabricação de biotecnologia, distribuição farmacêutica, saúde, varejo farmacêutico e ambientes de dispositivos médicos. Aprimorando a visibilidade de ponta a ponta: Integra recursos de monitoramento ambiental, software e conformidade para ajudar os clientes a monitorar condições desde a produção e armazenamento até o transporte e a entrega.

Integra recursos de monitoramento ambiental, software e conformidade para ajudar os clientes a monitorar condições desde a produção e armazenamento até o transporte e a entrega. Reduzindo riscos e perdas de produtos: Fornece insights acionáveis ??que ajudam a identificar e resolver problemas precocemente, protegendo alimentos, produtos farmacêuticos e outros itens sensíveis à temperatura ao longo da cadeia de suprimentos.

"Nossos clientes operam em ambientes altamente regulamentados, onde precisão, conformidade e visibilidade são essenciais", disse Rick Weiler, presidente e CEO da Dickson. "Ao nos unirmos à Copeland, estamos reunindo tecnologias e conhecimentos complementares que apoiam o monitoramento e a proteção de produtos sensíveis à temperatura em cadeias de suprimentos cada vez mais complexas."

Os termos financeiros da transação não foram divulgados.

Para saber mais sobre a Copeland e suas soluções para cadeia de frio, acesse Copeland.com.

Sobre a Copeland

A Copeland é líder global em tecnologias de compressão e soluções de controle, com mais de 200 milhões de instalações em todo o mundo. Oferecemos confiabilidade e inovação em aquecimento, ventilação e ar condicionado (HVAC), cadeia de frio e aplicações industriais. Com mais de 100 anos de experiência e aproximadamente 18.000 colaboradores em mais de 40 países, estamos impulsionando as transições de energia e refrigerantes, ao mesmo tempo em que protegemos produtos perecíveis de alto valor – em parceria com nossos clientes em escala global para ajudá-los a alcançar maior eficiência e sustentabilidade. Saiba mais em copeland.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260923267410/pt/

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