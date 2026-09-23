Datavault AI anuncia oferta de direitos de subscrição aos acionistas

A Datavault AI Inc. (Nasdaq: DVLT) (“Datavault AI” ou a “Empresa”), uma empresa de Plataforma de Inteligência Artificial (“AIP”) que fornece tecnologias de monetização de dados, credenciamento e tokenização, anunciou hoje que seu conselho de administração (o “Conselho”) aprovou uma oferta de direitos de subscrição aos detentores de suas ações ordinárias (“Ações Ordinárias”) e de certos outros valores mobiliários da Datavault AI. A Moody Capital Solutions, Inc. (“Moody Capital”) atuará como coordenadora da oferta de direitos.

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A oferta de direitos incluirá investidores em um processo geralmente reservado exclusivamente a bancos

Nos termos da oferta de direitos, a Empresa distribuirá, sem custo, direitos de subscrição transferíveis aos detentores registrados de Ações Ordinárias e de outros valores mobiliários da Empresa que possuam direito contratual de participar da distribuição. A Empresa definiu a data-base de 9 de outubro de 2026 para tal oferta (a “Data-Base”). Tais detentores receberão um direito de subscrição para uma Unidade Ordinária para cada ação ordinária detida na Data-Base e um direito de subscrição para uma Unidade Preferencial para cada 100 ações ordinárias detidas na Data-Base.

Unidades Ordinárias. Cada Unidade Ordinária consistirá em: (i) uma ação ordinária, (ii) um Direito Série A para comprar uma ação ordinária (“Direito Série A”) e (iii) um Direito Série B para comprar uma ação ordinária (“Direito Série B”). O preço de subscrição de cada Unidade Ordinária será de US$ 0,20. O Direito da Série A poderá ser exercido ao preço de US$ 0,25 por ação e expirará seis meses após o fechamento da oferta de direitos. O Direito da Série B poderá ser exercido ao preço de US$ 0,30 por ação e expirará doze meses após o fechamento. A Companhia espera ofertar até US$ 50.000.000 em direitos de subscrição de Unidades Ordinárias.

UnidadesPreferenciais. Cada Unidade Preferencial consistirá em (i) uma ação de uma série recém-designada de ações preferenciais (“Ações Preferenciais”), (ii) um Direito da Série 1 para adquirir uma ação Preferencial (“Direito da Série 1”) e (iii) um Direito da Série 2 para adquirir uma ação Preferencial (“Direito da Série 2”). O preço de subscrição de cada Unidade Preferencial será de US$ 25,00. O Direito da Série 1 poderá ser exercido ao preço de US$ 30,00 por ação preferencial e expirará seis meses após o fechamento da oferta de direitos. O Direito da Série 2 poderá ser exercido ao preço de US$ 35,00 por ação preferencial e expirará doze meses após o fechamento. As Ações Preferenciais terão um valor nominal e preferência de liquidação de US$ 25,00 por ação e terão prioridade em relação às Ações Ordinárias. Elas pagarão um dividendo cumulativo de US$ 2,10 por ação ao ano, pagável semestralmente ao final do período (a) em dinheiro, (b) a critério da Companhia, em ações adicionais da mesma série, ou (c) a critério da Companhia, em ações ordinárias com desconto de 10% em relação ao preço de mercado, sujeito a um preço mínimo e a um limite global, conforme descrito no suplemento ao prospecto da Oferta de Direitos. A Companhia pretende solicitar a listagem das Ações Preferenciais no Nasdaq Capital Market e buscar a listagem ou cotação para os direitos de subscrição de Unidades Ordinárias, direitos de subscrição de Unidades Preferenciais, Direitos da Série A, Direitos da Série B, Direitos da Série 1 e Direitos da Série 2, embora não se possa garantir que qualquer listagem será obtida. As Ações Preferenciais não serão conversíveis em Ações Ordinárias. As Ações Preferenciais votarão em conjunto com as Ações Ordinárias, como uma classe única, em todas as matérias submetidas à votação dos acionistas; o número de votos por ação preferencial será definido por ocasião da celebração do contrato com o intermediário financeiro líder, com base na quantidade de Ações Ordinárias que US$ 25,00 permitiriam adquirir naquele momento. A Companhia espera ofertar até 3.000.000 de Unidades Preferenciais, representando até US$ 75.000.000 em direitos de subscrição de Unidades Preferenciais.

Os acionistas da Companhia e os titulares de certos outros valores mobiliários da Companhia com direito contratual de participar da distribuição que exercerem a totalidade de seus respectivos direitos de subscrição básica terão privilégios de subscrição adicional — aplicados separadamente às Cotas Ordinárias e às Cotas Preferenciais —, conferindo-lhes a opção de subscrever quaisquer Cotas Ordinárias e Cotas Preferenciais que permaneçam não subscritas ao término da oferta de direitos. Caso o total das subscrições (subscrições básicas mais subscrições adicionais) exceda a quantidade ofertada na oferta de direitos, o montante total da subscrição adicional será rateado entre os titulares que exercerem seus respectivos privilégios de subscrição adicional, com base nos montantes de subscrição básica de tais titulares. Espera-se que os direitos de subscrição sejam transferíveis.

A Companhia espera que o período de subscrição seja de aproximadamente 18 pregões a partir do início da oferta, ressalvado o direito do Conselho de Administração de prorrogar o período de subscrição. A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos da oferta de direitos para capital de giro e finalidades corporativas gerais, o que pode incluir o financiamento de potenciais transações estratégicas, aquisições ou investimentos.

Comentários da Administração

Nathaniel Bradley, CEO da Datavault AI, afirmou: "Isso oferece a todos os acionistas atuais a mesma oportunidade de participar sob condições iguais, em vez de realizar a emissão para um grupo restrito; além disso, a estrutura de séries escalonadas permite que os acionistas aportem capital ao longo do tempo, a preços crescentes. Resultados sólidos e um compromisso com a excelência e a inovação — esta oferta de direitos é uma solução que reflete o perfil da nossa empresa; é uma atitude inovadora da Moody planejar com antecedência e agir agora, como fizeram. A Datavault AI eleva o padrão no setor de ativos digitais e continua avançando com força total."

Bradley acrescentou: “Nossa oferta de direitos visa democratizar o acesso a investimentos iniciais na Quantum-Ready Edge Neo Network of Super Compute with AI on the Edge, Data Vault AIP, API Media, WISA e ADIO — tecnologias que representam padrões de acústica em sistemas Web 3.0 e que são de propriedade da Datavault AI. Possuir plataformas de negociação de ativos digitais e desenvolvê-las para solucionar problemas com o uso de IA e blockchain torna este um momento realmente empolgante para todos nós — não apenas para sermos proprietários, mas também para participarmos da economia de tokens.”

Informações importantes sobre a oferta de direitos de subscrição

A oferta de direitos será realizada nos termos da declaração de registro da Companhia no Formulário S-3, em vigor, protocolada junto à SEC em 20 de março de 2026 e declarada eficaz em 25 de março de 2026, e de um suplemento ao prospecto contendo os termos detalhados da oferta de direitos, a ser protocolado junto à SEC. As informações contidas neste comunicado à imprensa não estão completas e estão sujeitas a alterações. Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda nem uma solicitação de oferta de compra de quaisquer valores mobiliários, tampouco haverá qualquer oferta, solicitação ou venda dos valores mobiliários em qualquer estado ou jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda fosse ilegal nos termos da legislação de valores mobiliários de tal estado ou jurisdição. A oferta de direitos será realizada exclusivamente por meio de um prospecto e do respectivo suplemento ao prospecto.Cópias do prospecto e do respectivo suplemento ao prospecto, quando disponíveis, podem ser obtidas gratuitamente no site mantido pela SEC em www.sec.gov ou entrando em contato com o agente de informações da oferta de direitos.

Sobre a Datavault AI Inc.

A Datavault AI Inc. (Nasdaq: DVLT) lidera o caminho em experiências de dados impulsionadas por IA, bem como na avaliação e monetização de ativos no ambiente Web 3.0. A plataforma da empresa, baseada em nuvem, oferece soluções abrangentes com foco na colaboração entre suas divisões de Ciências Acústicas e Ciência de Dados.

A divisão de Ciências Acústicas da Datavault AI incorpora as tecnologias patenteadas WiSA®, ADIO® e Sumerian®, bem como tecnologias pioneiras no setor para transmissão de áudio sem fio de alta definição — abrangendo som espacial e multicanal — e detém propriedade intelectual relacionada a temporização de áudio, sincronização e cancelamento de interferência multicanal. A divisão de Ciência de Dados aproveita o potencial da Web 3.0 e da computação de alto desempenho para oferecer soluções voltadas à percepção de dados experienciais, à sua valoração e à sua monetização segura.

A plataforma da Datavault AI atende a diversos setores, incluindo o licenciamento de software de computação de alto desempenho para esportes e entretenimento, eventos e locais de realização, biotecnologia, educação, fintech, setor imobiliário, saúde, energia, entre outros. O Information Data Exchange® viabiliza Gêmeos Digitais e o licenciamento de direitos de nome, imagem e semelhança ao vincular, de forma segura, objetos físicos do mundo real a metadados imutáveis, promovendo uma IA responsável e íntegra. O conjunto de tecnologias da empresa é totalmente personalizável e oferece automação baseada em IA e aprendizado de máquina, integração com terceiros, análises e dados detalhados, automação de marketing e monitoramento de publicidade.

A empresa está sediada na Filadélfia, Pensilvânia. Saiba mais sobre a Datavault AI em https://dvlt.ai.

Sobre a Moody Capital Solutions, Inc.

A Moody Capital é um banco de investimento que presta serviços de captação de recursos, fusões e aquisições e consultoria a empresas públicas e privadas, com foco reconhecido em ofertas de direitos de subscrição, bem como em ofertas públicas comercializadas de forma confidencial, ofertas subsequentes, PIPEs, programas e colocações privadas. Todos os trabalhos são liderados diretamente por banqueiros seniores. A Moody Capital é uma corretora registrada e membro da FINRA e da SIPC. Para mais informações, acesse www.moodycapital.com.

Declarações Prospectivas

Este comunicado à imprensa contém “declarações prospectivas” (nos termos da Lei de Reforma de Litígios sobre Valores Mobiliários Privados de 1995, conforme alterada, e de outras leis de valores mobiliários) sobre a Datavault AI Inc. (“Datavault AI”, a “Empresa”, “nós” ou “nosso”) e nosso setor, as quais envolvem riscos e incertezas. Em alguns casos, é possível identificar declarações prospectivas porque elas contêm palavras como “pode”, “poderia”, “vai”, “deverá”, “espera”, “planeja”, “antecipa”, “pretende”, “visa”, “projeta”, “contempla”, “acredita”, “estima”, “prevê”, “potencial”, “meta”, “objetivo”, “busca”, “provável” ou “continua”, ou a forma negativa dessas palavras ou outros termos ou expressões semelhantes relacionados às nossas expectativas, estratégia, planos ou intenções. A ausência dessas palavras não significa que uma declaração não seja prospectiva.

As declarações prospectivas incluem, entre outras, declarações referentes a eventos futuros, à oferta de direitos proposta e à sua estrutura, termos, cronograma e conclusão prevista, à destinação esperada dos recursos e às características previstas dos valores mobiliários a serem ofertados; à intenção da Companhia de solicitar a listagem das Ações Preferenciais no Nasdaq Capital Market e de buscar a listagem ou cotação dos direitos de subscrição de Unidades Ordinárias, direitos de subscrição de Unidades Preferenciais, Direitos da Série A, Direitos da Série B, Direitos da Série 1 e Direitos da Série 2; e ao período de subscrição previsto.

Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles indicados por estas declarações prospectivas em decorrência de vários riscos e incertezas, incluindo, mas não se limitando a: se as condições de mercado permitirão à Companhia iniciar ou concluir a oferta de direitos nos termos descritos ou de qualquer forma; o nível de participação dos detentores; a capacidade da Companhia de cumprir as condições da oferta de direitos, incluindo quaisquer normas de listagem e requisitos regulatórios aplicáveis; a manutenção da listagem da Companhia no Nasdaq Capital Market; se as Ações Preferenciais e os direitos de subscrição de Unidades Ordinárias, Unidades Preferenciais, Direitos da Série A, Direitos da Série B, Direitos da Série 1 e Direitos da Série 2, a serem emitidos em conexão com a oferta de direitos, terão sua listagem aprovada; se os termos de voto das Ações Preferenciais atendem às normas de listagem aplicáveis; mudanças na demanda do mercado pelos serviços e produtos da Datavault AI; mudanças nas condições econômicas, de mercado ou regulatórias; e outros riscos e incertezas descritos mais detalhadamente nos documentos arquivados pela Datavault AI junto à SEC, incluindo seu Relatório Anual no Formulário 10-K referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025 e outros documentos que a Datavault AI arquivar periodicamente junto à SEC, os quais estão disponíveis no site da SEC em www.sec.gov, e poderiam fazer com que os resultados reais divergissem das expectativas.

As declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa referem-se apenas a eventos ocorridos até a data em que tais declarações foram feitas. A Datavault AI não assume qualquer obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas aqui contidas para refletir eventos ou circunstâncias posteriores à data deste comunicado, nem para refletir novas informações ou a ocorrência de eventos imprevistos, exceto conforme exigido por lei.

A Datavault AI pode não concretizar, de fato, os planos, intenções ou expectativas divulgados em suas declarações prospectivas, e você não deve depositar confiança indevida em tais declarações. As declarações prospectivas da Datavault AI não refletem o impacto potencial de quaisquer futuras aquisições, fusões, alienações, ou investimentos que a empresa venha a realizar.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260923262878/pt/

Datavault AI Inc.

Mídia: marketing@dvlt.ai

Investors: Edward Barger

Vice-presidente de Relações com Investidores

ir@dvlt.ai

Moody Capital Solutions, Inc.

12807 Doe Drive, Alpharetta, Georgia 30004

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