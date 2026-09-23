Festa de Flores e Morangos encerra neste fim de semana

A 44ª edição da Festa de Flores e Morangos de Atibaia encerra suas atividades nos dias 25, 26 e 27 de setembro, no Parque Ecológico de Atibaia, localizado na Av. Nobuyuki Hiranaka, 566.

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Organizada pela Associação Hortolândia de Atibaia e apoiada por empresas do setor, a festa oferece programação cultural, exposições de flores, concurso de cosplay, opções gastronômicas de culinária japonesa e brasileira, além de ações de inclusão e acessibilidade, com o objetivo de promover turismo, cultura local e valorização da produção rural.

O evento funciona de sexta a domingo, das 9h às 18h. Os ingressos são vendidos nas modalidades inteira (R$ 70), meia?entrada (R$ 35) e parceiro (R$ 50) mediante doação de 1?kg de alimento. O estacionamento dispõe de tarifas diferenciadas e concede 15?% de desconto para clientes Porto Seguro.

No sábado, 26 de setembro, a programação cultural tem início às 11h com o grupo Aozora Daiko, de Bragança Paulista, seguida pelo Kumamoto Melody Dance às 12h, a cantora Ursula Corrêa às 13h, demonstração de Taiko às 14h, Bon Odori às 15h e a apresentação de Isadora Kataoka às 16h.

No domingo, 27 de setembro, a Escola de Samba Independência de Atibaia apresenta, às 11h, o samba?enredo preparado para o Carnaval de 2027, inspirado na imigração japonesa. Em sequência, a Russo Jazz Band se apresenta às 12h, seguida por Joe Hirata às 12h30, demonstração de Taiko às 13h e a performance do Project Dragon às 14h. O Concurso de Cosplay ocorre às 15h, com até 60 participantes e premiação total de R$ 2 mil. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no local a partir das 10h. O primeiro colocado recebe R$ 1.000, o segundo R$ 500, o terceiro R$ 300 e o quarto R$ 100; crianças até 12 anos concorrem a medalhas. O júri, composto por Iron Mion, Saky e Naoto, avalia fidelidade ao personagem, qualidade de produção, materiais e detalhes, exigindo foto impressa como referência.

O regulamento proíbe trajes eróticos, uso de fogo, explosivos, lasers ou objetos que possam atingir público ou jurados, bem como a participação de parentes dos jurados. O descumprimento resulta em desclassificação. O vencedor de 2025, Richard Moreira, está impedido de concorrer novamente com o mesmo cosplay.

A organização disponibiliza transporte gratuito para cosplayers de São Paulo, partindo da Liberdade às 9h, coordenado por Rex, mediante contato pelo Instagram @canaldorex.

O Pavilhão de Exposição de Flores exibe mais de um milhão de pétalas distribuídas em mais de 20 ambientes, incluindo um Jardim Japonês com torii e áreas destinadas a registros fotográficos. O espaço conta ainda com a presença do personagem Jaspion, da série exibida nos anos 1980.

A oferta gastronômica inclui barracas de culinária japonesa (yakissoba, guioza, tempurá, sashimi, hot roll, temaki, lámen, tamagoyaki, udon, mochi) e opções de morangos, como lanche de morango, sorvete coreano, pastel de Belém com morango e morango cravejado.

O evento dispõe de Jardim Sensorial, Espaço de Acolhimento com apoio da OSC Mãos Dadas, carrinho elétrico para pessoas com deficiência e estrutura pet friendly. O Centro Universitário UNIFAAT oferece serviços gratuitos de aferição de pressão, teste de glicemia e orientações de saúde (sábado) e de saúde bucal (domingo), realizados por alunos de Enfermagem, Biomedicina e Odontologia.

Com mais de quatro décadas de história, a Festa de Flores e Morangos consolidou?se como evento de turismo, cultura e valorização da produção rural da região, reunindo produtores, expositores, artistas, entidades e visitantes.

Serviço



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44ª Festa de Flores e Morangos de Atibaia

Data: 04 a 27 de setembro (sextas, sábados e domingos)

Horário: 9h às 18h

Local: Parque Ecológico de Atibaia, Av. Nobuyuki Hiranaka, 566

Telefone: 0800?055?5979

Ingressos: inteira R$ 70,00; parceiro R$ 50,00 (doação de 1?kg de alimento); meia?entrada R$ 35,00 (valor reduzido nas sextas?feiras)

Estacionamento: motos R$ 25,00; carros R$ 50,00; vans e micro?ônibus R$ 70,00; ônibus R$ 100,00 (15?% de desconto para clientes Porto Seguro).