ICR.T lança curso de formação e certificação em robótica

O Instituto de Cirurgia Robótica do Triângulo (ICR.T), em conjunto com o Hospital Uberlândia Medical Center (UMC), lançou o Curso e Certificação em Cirurgia Robótica em Urologia, destinado a médicos urologistas que buscam capacitação e certificação na técnica.

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O programa, coordenado pelos urologistas Dr. Victor Hugo Borges Silva e Dr. Leandro Alves de Oliveira oferece formação em três níveis — Básico, Intensivo e Avançado — e será realizada nas instalações do Hospital UMC, que dispõe de plataforma Da Vinci e laboratório de simulação.

Modalidades de formação

Básico: duração de três meses, encontros mensais de dois dias, inclui formação conceitual, 10 horas de treinamento em simulador virtual e acompanhamento de dez cirurgias robóticas, permitindo ao aluno observar a rotina do centro cirúrgico e o posicionamento da plataforma.

Intensivo: também com três meses de duração, mas com encontros mensais de quatro dias, contempla 40 horas de treinamento em simulador, participação como auxiliar em procedimentos robóticos e prática em console em dez cirurgias, sempre sob supervisão de preceptores experientes.

Avançado: jornada de dez meses, com encontros presenciais mensais de dois dias e aproximadamente 100 horas de atividades teóricas e práticas. O percurso inclui formação conceitual, treinamento avançado em simulador, observação cirúrgica, assistência em procedimentos, prática no Laboratório Strattner e, ao final, participação no console sob supervisão direta.

Segundo o Dr. Victor Hugo, a progressão das atividades é um dos diferenciais da proposta. “Nosso propósito é oferecer ao urologista uma formação progressiva e baseada na experiência prática. O contato com diferentes etapas do procedimento permite que o cursando entenda não apenas como utilizar a tecnologia, mas também como ela se integra ao planejamento cirúrgico e ao trabalho de toda a equipe”.

Experiência prática

Durante o curso, os participantes acompanham procedimentos urológicos realizados com auxílio da robótica, como prostatectomia radical, prostatectomia transvesical, nefrectomias parcial e radical, nefroureterectomia, cistectomia, pieloplastia, reimplante ureteral e adrenalectomia. Na modalidade avançada, após as etapas de preparação e avaliação, o aluno pode operar no console sob supervisão, consolidando a aprendizagem.

Certificação

A modalidade avançada concede certificação oficial Strattner?Intuitive na plataforma Da Vinci, após aprovação no Inservice realizado no Laboratório Strattner. As modalidades Básica e Intensiva emitem certificado de participação do Hospital UMC, reconhecido pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões (CBC), com possibilidade de realização posterior do TR?100 conforme critérios aplicáveis.

Para o coordenador, a iniciativa representa um fortalecimento da formação em cirurgia robótica fora dos grandes centros tradicionais. “A cirurgia robótica vem ampliando sua presença na medicina e, com isso, cresce a necessidade de formar profissionais preparados para utilizar essa tecnologia de maneira responsável. Ter uma estrutura de capacitação no Triângulo Mineiro permite aproximar essa formação dos urologistas da região e contribuir para o desenvolvimento da cirurgia robótica de forma planejada e segura”.

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As inscrições, informações sobre valores e disponibilidade de vagas estão disponíveis no site do Instituto de Cirurgia Robótica do Triângulo (ICR.T).