illumynt expande operações em Ohio para atender à crescente demanda por serviços avançados de ciclo de vida de tecnologia

A illumynt, empresa de gestão de ciclo de vida orientada por tecnologia e especializada em diagnósticos avançados, reparo, recuperação de componentes e processamento seguro, anunciou hoje a expansão de suas operações na região de Columbus para aproximadamente 200.000 pés quadrados. Essa medida aumenta significativamente a capacidade da empresa de atender às demandas em rápida evolução da infraestrutura de IA, data centers de hiperescala, OEMs e ambientes tecnológicos corporativos.

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O campus ampliado fornecerá capacidade adicional para escalar o Talorem™, a plataforma tecnológica proprietária da illumynt voltada para identificação avançada de ativos, diagnósticos, reparo, recuperação de componentes e inteligência de ciclo de vida. A expansão permitirá à illumynt aprimorar ainda mais essas capacidades, ao mesmo tempo em que as implementa em maior escala operacional.

À medida que a infraestrutura de IA acelera os ciclos de renovação de hardware e introduz no mercado secundário ativos de maior valor e complexidade técnica, os modelos tradicionais de destinação de ativos tornam-se cada vez mais insuficientes. A recuperação do valor máximo exige diagnósticos mais aprofundados, expertise em engenharia, recuperação em nível de componente e maior visibilidade ao longo de todo o ciclo de vida do ativo.

"A IA está mudando fundamentalmente tanto o valor quanto a complexidade da tecnologia que entra no ciclo de vida de recuperação", afirmou Jörg Herbarth, CEO da illumynt. "Nossa expansão em Ohio nos proporciona a escala e o ambiente técnico necessários para continuar investindo nas capacidades de engenharia, automação e recuperação que nossos clientes exigem cada vez mais. É um passo importante na construção da infraestrutura necessária para apoiar a próxima geração de gestão de ciclo de vida de tecnologia."

Expandindo a capacidade para a era da infraestrutura de IA

A operação ampliada foi projetada para dar suporte ao crescente portfólio de capacidades avançadas de ciclo de vida da illumynt, incluindo diagnósticos e testes de nível de engenharia, reparo e recondicionamento, recuperação de componentes, processamento seguro de ativos que contêm dados, rastreamento de ativos serializados, otimização de valor e relatórios de sustentabilidade.

O campus também incluirá o Centro de Inovação da illumynt, um ambiente dedicado ao desenvolvimento, teste e escalonamento de novas abordagens para a recuperação de valor de ativos tecnológicos cada vez mais complexos.

O Centro de Inovação servirá como um ambiente de desenvolvimento e testes para a Talorem, permitindo que os engenheiros da illumynt avaliem hardware emergente, desenvolvam novos processos de diagnóstico e recuperação e levem inovações bem-sucedidas para operações em escala de produção.

A expansão reflete a evolução mais ampla da illumynt, passando da disposição tradicional de ativos de TI para um modelo de gestão de ciclo de vida impulsionado pela tecnologia, projetado com base nos aspectos econômicos e nos requisitos técnicos da moderna infraestrutura de IA e computação. Isso inclui capacidades ampliadas para sistemas com resfriamento líquido, nos quais os diagnósticos e testes devem levar em conta as condições térmicas de operação do hardware de alto desempenho. Tais capacidades permitem uma avaliação, classificação e recuperação de valor mais precisas de componentes avançados.

"A escala, por si só, não basta", acrescentou Herbarth. "A oportunidade reside em combinar escala operacional com profundidade de engenharia e tecnologia que nos permitam compreender um ativo com maior precisão, determinar sua próxima utilização de maior valor e recuperar mais valor antes que a reciclagem se torne a única opção."

O campus expandido em Ohio dará suporte aos clientes da illumynt em toda a América do Norte e em sua rede global, à medida que a empresa continua investindo em tecnologias e processos projetados para prolongar a vida útil dos ativos, melhorar a recuperação financeira e reduzir o impacto ambiental.

Sobre a illumynt

A illumynt é uma parceira de gestão de ciclo de vida orientada pela tecnologia, estruturada para atender infraestruturas de IA, hiperescaladores, OEMs e ambientes corporativos. Por meio de diagnósticos avançados, reparos de nível de engenharia, recuperação de componentes, processamento seguro e otimização de valor baseada em dados, a illumynt ajuda organizações a prolongar o ciclo de vida de tecnologias e a recuperar maior valor financeiro e ambiental de ativos desativados ou excedentes.

Para mais informações, acesse illumynt.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260923390500/pt/

Alyson Kaye

alyson.kaye@illumynt.com

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