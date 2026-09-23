Torneio FIP Gold conclui primeira edição na América do Sul
A primeira edição do torneio FIP Gold, categoria de padel da Federação Internacional de Padel, terminou no domingo, 20 de setembro, na Arena BTG, em São Paulo. As duplas espanholas Jimena Velasco Postiguillo/Raquel Eugenio Barrera e David Gala/Maximiliano Arce venceram as finais feminina e masculina, garantindo 150 pontos no ranking mundial e prêmios de €6.250 por dupla. O evento contou ainda com a participação de um projeto social de padel.
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A primeira edição do torneio FIP Gold, categoria de padel da Federação Internacional de Padel (FIP), foi concluída no domingo, 20 de setembro, na Arena BTG, em São Paulo, Brasil, integrando o calendário internacional da entidade. Nas finais, as duplas espanholas Jimena Velasco Postiguillo/Raquel Eugenio Barrera e David Gala/Maximiliano Arce conquistaram os títulos feminino e masculino, respectivamente, ao vencerem seus adversários em partidas de dois sets.
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Na chave feminina, Velasco e Eugenio, cabeças de chave número 1, derrotaram as também espanholas Lorena Rufo Ortiz e Jessica Castelló López por 7?6(5) e 6?4, em 1 hora e 37 minutos. O primeiro set foi decidido no tiebreak; no segundo, a dupla vencedora manteve a vantagem e encerrou a partida em dois sets. Na competição masculina, a dupla formada por David Gala (cabeça de chave número 2) e o argentino Maximiliano Arce superou José Antonio Diestro e Juanlu Esbri, ambos espanhóis, com placar de 6?4 e 6?4, em 1 hora e 24 minutos. Antes da final, Gala e Arce haviam eliminado Alex Chozas e Juan Ignacio De Pascual na semifinal.
Os vencedores de ambas as categorias receberam 150 pontos no ranking mundial da FIP e uma premiação total de €6.250 por dupla, equivalentes a €3.125 para cada atleta. Os finalistas obtiveram 90 pontos e €1.625 por jogador. Em entrevista, Maximiliano Arce destacou a intensidade da competição: “Foi um torneio de muita intensidade, de lutar por todas as bolas. É muito bom olhar para os jogos e ver refletido o trabalho que estamos fazendo. Estou muito orgulhoso e muito feliz”. David Gala ressaltou a importância da realização do evento na América do Sul, afirmando que a presença de torneios de alto nível favorece o desenvolvimento de jovens jogadores na região.
A programação incluiu a participação de crianças e adolescentes atendidos por um projeto social de padel de Rinópolis, interior de São Paulo. Os jovens atuaram como boleiros durante as partidas, integrando a formação esportiva oferecida pelo projeto, que desde 2021 já beneficia mais de 400 crianças com aulas gratuitas e atividades educacionais. Dalner Palomo, responsável pelo projeto, explicou que a experiência em competições profissionais faz parte do processo de aprendizagem dos participantes.
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O FIP Gold São Paulo contou com apoio da Prefeitura de São Paulo e foi organizado pela Romagnolli Promoções e Eventos. Entre os patrocinadores estavam NOX, H. Super Quadras, Motorola, BYX, BYD, Kiko’s, Lenovo, CN Empreendimentos, Genial Investimentos e Limonta Sport. O torneio reforça a estratégia de expansão da modalidade de padel na América do Sul, atendendo à demanda crescente de atletas jovens e consolidando a região como novo polo competitivo.
Website: https://www.padelfip.com/events/fip-gold-sao-paulo/