Arquitetos catarinenses premiados na Itália com Rua da Saúde

Um projeto brasileiro que transformou um espaço hospitalar por meio da natureza conquistou o primeiro lugar no City’scape Award 2026, tradicional premiação internacional de paisagismo promovida pela instituição italiana PAYSAGE TOPSCAPE, em colaboração com o Conselho Nacional dos Arquitetos, Planejadores, Paisagistas e Conservadores da Itália. A Rua da Saúde, desenvolvida pela Somos EXP, escritório catarinense de arquitetura, para a Santa Casa de de Porto Alegre, venceu a categoria dedicada ao projeto de espaços voltados para o bem-estar, hospitais, locais de cuidado e jardins terapêuticos.

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Com jardins, árvores, percursos e áreas de permanência, o projeto converteu uma área de manutenção do complexo hospitalar em um espaço de acolhimento e contato com a natureza. A proposta foi concebida para oferecer conforto e momentos de descompressão a pacientes, familiares e profissionais que passam diariamente pelo local.

Arquitetos brasileiros conquistam reconhecimento internacional

O prêmio foi entregue na última sexta-feira, 18 de setembro, durante o encerramento do Simpósio City’scape, que foi sediado na Triennale de Milão, instituição reconhecida internacionalmente por sua relação com a arquitetura, o design e as artes. Os arquitetos e sócios da Somos EXP, Carlos Henrique Corrêa, Thayssa Christensen e Laís Effting de Andrade, receberam o prêmio ao lado da arquiteta Simone Freitas Dall’Igna, responsável pela coordenação do projeto junto à Santa Casa de Porto Alegre.

O simpósio reuniu profissionais e instituições do paisagismo italiano, além de importantes nomes da produção contemporânea internacional. Escritórios de Xangai, Países Baixos, Finlândia e Colômbia estiveram entre os participantes que apresentaram projetos e diferentes perspectivas sobre a arquitetura da paisagem no mundo.

A Rua da Saúde conquistou o primeiro lugar na categoria F, “Paisagem para o bem-estar e o cuidado: paisagismo para hospitais, espaços de saúde e jardins terapêuticos”. Para Carlos Henrique Corrêa, diretor criativo do projeto, a premiação amplia a visibilidade do potencial criativo do paisagismo brasileiro e reforça a importância de espaços abertos pensados para as pessoas. “Buscamos criar lugares com identidade, capazes de acolher e proporcionar experiências significativas. Esse reconhecimento valoriza o paisagismo produzido no Brasil e mostra que nossas soluções podem ocupar um lugar de destaque no cenário internacional”, afirma.

Natureza como parte da experiência hospitalar

A Rua da Saúde foi criada como um espaço de circulação, convivência e contemplação. Os jardins e as áreas de permanência oferecem a pacientes e visitantes uma pausa, ainda que por alguns momentos, da atmosfera dos ambientes internos de atendimento. Ao aproximar as pessoas da natureza dentro de uma estrutura dedicada ao cuidado, o paisagismo pode favorecer o conforto psicológico, aliviar tensões e qualificar a experiência durante o tratamento. As áreas externas deixam de exercer uma função apenas estética ou de circulação e passam a integrar a estratégia de acolhimento do complexo hospitalar. O espaço também é vivenciado por profissionais e visitantes, recebendo diariamente milhares de pessoas que circulam pelo complexo.

“O objetivo da Rua da Saúde é oferecer ao paciente um ambiente seguro, confortável e agradável, enquanto proporciona uma experiência semelhante à de um passeio por um jardim. É um espaço onde as pessoas sentem vontade de permanecer, conversar e contemplar a natureza”, explica Laís Effting de Andrade, sócia da EXP.

A transformação nasceu da iniciativa da Santa Casa, que reconheceu o potencial daquele espaço central ao seu complexo que até então era ocupado por uma área de lavanderia e decidiu incorporar o paisagismo à experiência hospitalar. Como parte da comemoração dos 220 anos da instituição, a Santa Casa promoveu a requalificação da área e convidou a Somos EXP, especializada em espaços abertos e coletivos, para integrar o projeto desde a concepção até a execução.

Jardins construídos sobre uma estrutura existente

Um dos principais desafios estava na criação e viabilização das áreas verdes. A parte central da Rua da Saúde foi implantada sobre uma edificação já existente, cujos pavimentos remanescentes continuam em operação. A presença de grandes jardins e árvores adultas precisou ser compatibilizada com essa estrutura e com as demais construções do complexo.

O projeto foi desenvolvido com tecnologia BIM, que reuniu em um ambiente virtual as informações da intervenção e das edificações existentes no complexo hospitalar. O recurso ajudou a identificar possíveis interferências e a orientar as decisões técnicas antes da obra. A execução ocorreu em poucos meses, com o hospital em pleno funcionamento. O planejamento precisou preservar a segurança, a circulação e a continuidade dos serviços durante todas as etapas.

O espaço da Rua da Saúde soma o projeto de paisagismo, vencedor da premiação, a outras intervenções arquitetônicas, como a cobertura metálica projetada por Seferin Saúde e Schlaich Bergermann Partner, e aos demais hospitais do entorno.

Arquitetura catarinense em evidência

Fundada em Santa Catarina e com atuação nacional, a Somos EXP desenvolve projetos de arquitetura e paisagismo para espaços abertos, coletivos e urbanos. O primeiro lugar no City’scape Award soma-se aos reconhecimentos internacionais já conquistados pelo escritório na premiação americana Architizer A+Awards nos últimos anos.

Para os sócios, receber o prêmio em um evento que reuniu referências do paisagismo contemporâneo de diferentes partes do mundo tornou a conquista ainda mais significativa. “Sermos reconhecidos na Triennale de Milão, um espaço ativo e relevante no cenário contemporâneo da arquitetura e do design, ao lado de profissionais que admiramos foi emocionante. Compartilhar esse momento com o time que viveu cada detalhe desse projeto vencedor foi motivo de muito orgulho”, destaca Thayssa Christensen, sócia do escritório.

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O portfólio da Somos EXP reúne trabalhos em diferentes escalas, criados para fortalecer identidades, promover encontros e qualificar a relação das pessoas com os lugares. Mais informações www.somosexp.com.br