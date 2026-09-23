Perfumes de nicho: por que eles crescem tanto no Brasil?

Nos últimos anos, a perfumaria de nicho vem ganhando força entre consumidores em busca de fragrâncias sofisticadas, exclusivas e capazes de traduzir sua identidade olfativa. Nesse movimento, a perfumaria artística também conquista espaço ao valorizar criações marcantes, conceitos singulares e novas formas de expressão por meio do perfume. O avanço acontece em um mercado que também registra expansão nas categorias de maior valor agregado.

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Segundo dados da Euromonitor International, empresa internacional especializada em pesquisa de mercado e inteligência de negócios, o mercado brasileiro de perfumaria premium deve atingir R$ 6,8 bilhões até 2027, acumulando crescimento de 89% em relação a 2022. Mais do que uma categoria determinada pelo preço, uma fragrância de nicho está relacionada à liberdade criativa por trás de cada perfume. Isso abre espaço para notas pouco usuais e combinações inesperadas, atraindo consumidores em busca de experiências olfativas menos convencionais.

O movimento acompanha uma mudança de comportamento. Mais informado, o público passou a pesquisar e buscar perfumes que representem seu estilo e sua personalidade. É nesse contexto que conceitos como identidade olfativa e assinatura olfativa ganham relevância.

Da alta perfumaria a novas possibilidades

O interesse crescente por esse universo também abre espaço para marcas que buscam aproximar referências da perfumaria internacional de um público mais amplo.

É nesse cenário que a LAB 8 desenvolveu a Linha Niche, coleção criada a partir de referências associadas à perfumaria de nicho e pensada para consumidores interessados em explorar diferentes experiências olfativas dentro de uma proposta mais acessível.

A coleção reúne as fragrâncias Effervescent, Effervescent Summer, Vision, Windstorm, Spicy Flame e Strategy , além dos dois novos lançamentos da linha, Sonaty Blue e Étienne.

Os lançamentos se somam às demais criações da coleção, que exploram diferentes referências da perfumaria internacional. Effervescent e Effervescent Summer transitam pelos universos de Vibrato e God of Fire, enquanto Vision apresenta uma interpretação inspirada em Imagination. Já Windstorm, Spicy Flame e Strategy exploram referências de Absolu Aventus, Centaurus, da Creed, e Queening, da Mind Games, respectivamente.

Com a ampliação do portfólio, a LAB 8 reforça a proposta de reunir diferentes caminhos olfativos em uma mesma coleção, ampliando as possibilidades de descoberta e experimentação para consumidores interessados em conhecer novos estilos de perfumaria e encontrar fragrâncias conectadas às suas preferências pessoais.

Perfume como assinatura

O avanço da perfumaria de nicho revela, sobretudo, uma mudança de percepção: o perfume deixa de ocupar apenas o papel de complemento da rotina e ganha espaço como elemento de estilo e expressão pessoal.

Em um universo formado por inúmeras notas, acordes e combinações, encontrar uma fragrância que represente determinada personalidade pode ser tão significativo quanto escolher uma peça de roupa ou um acessório.

Mais do que perguntar qual perfume está em alta, o consumidor começa a buscar uma resposta para outra questão:

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Qual fragrância traduz quem eu sou?