SS&C Technologies revela portfólio de aprimoramentos baseados em IA; lança série documental em seis partes sobre o “Agentic Blueprint” no SS&C Deliver

A SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC), revelou hoje, em sua conferência anual SS&C Deliver 2026, um conjunto de soluções de última geração. Mais de 1.100 líderes dos setores de serviços financeiros e de saúde se reuniram em Orlando, na Flórida, para saber como a empresa está otimizando fluxos de trabalho empresariais por meio de serviços baseados em inteligência artificial (IA).

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260923362499/pt/

A plataforma de governança SS&C AI Gateway abrange um conjunto de tecnologias essenciais, como gestão de patrimônio, aposentadoria, investimentos alternativos e gestão de ativos. A premiada plataforma de orquestração agentiva da empresa, o SS&C WorkHQ, possibilita a interoperabilidade entre essas soluções. A SS&C também estreou a série documental em seis episódios “The Blueprint: Customer Zero”, que mostra os bastidores da transformação baseada em agentes que a empresa está conduzindo e que agora está levando a seus 23 mil clientes.

“A IA agentiva está impondo novos desafios às empresas. A tecnologia evolui rapidamente, os riscos relacionados à governança são altos e as organizações só obtêm benefícios quando conseguem incorporar a tecnologia de forma eficaz aos seus fluxos de trabalho estabelecidos”, afirmou Bill Stone, presidente do Conselho e CEO da SS&C Technologies. “Implementamos o AI Gateway e o WorkHQ para que um conjunto cada vez maior de nossos recursos de IA seja disponibilizado sobre uma base com governança e orquestração. Essa base permite que nossos clientes ampliem o uso da IA de forma estratégica, com ferramentas desenvolvidas para finalidades específicas e já otimizadas.”

A conferência começou com a SS&C tocando o sino de abertura da Nasdaq, ao lado da presidente e CEO da empresa, Adena Friedman. No segundo dia, houve uma conversa informal e instigante entre Bill Stone e David Booth, presidente da Dimensional Fund Advisors. Os dois fundadores discutiram as lições aprendidas ao construir suas empresas, a evolução dos serviços financeiros e as tendências futuras. Booth também compartilhou insights de seu novo livro, Stay Calm: Learn to Embrace Uncertainty in Investing and Life (Authors Equity, 2026).

Novas melhorias com o SS&C AI Gateway e o WorkHQ

Black Diamond AI, uma série de melhorias baseadas em inteligência artificial para o SS&C Black Diamond® Wealth Solutions. Essa série combina assistência de IA na plataforma, insights contextuais, consultas de dados em linguagem natural e experiências de IA conectadas, ajudando consultores e equipes operacionais a reduzir o trabalho manual, acessar informações relevantes e agir com mais eficiência.

ConnectIQ, uma plataforma de engajamento de consultores com tecnologia de IA para o mercado de aposentadoria. A plataforma consolida dados de investidores e participantes de várias fontes e utiliza análises preditivas para fornecer insights acionáveis e identificar oportunidades de abordagem personalizada. O ConnectIQ permite que consultores de aposentadoria interajam em grande escala, acompanhem interações e ofereçam orientações mais relevantes por meio de uma experiência única e integrada, ajudando a melhorar a retenção de clientes e os resultados.

SS&C Insight AI, série de aprimoramentos baseados em IA para o pacote de administração de fundos alternativos SS&C GlobeOp, que permite processos mais robustos de revisão do valor patrimonial líquido (NAV) e de alocação com análise de dados assistida por IA.

Sales Prep, uma ferramenta de prospecção e gestão de relacionamento com o cliente baseada em IA para equipes de distribuição de gestão de ativos.

O assistente de gestão de portfólio baseado em IA integrado ao Genesis permite que as equipes de investimento identifiquem oportunidades, acessem insights do portfólio e iniciem fluxos de trabalho usando linguagem natural. Com essas melhorias, o Genesis transforma a IA em resultados avançados e acionáveis para economizar tempo e reduzir erros para as equipes de investimento.

A série de documentários “The Blueprint: Customer Zero”

A série de seis episódios “The Blueprint: Customer Zero” documenta como a própria SS&C adotou a IA agentiva, abordando a aposta estratégica, o projeto operacional, a governança, a tecnologia, as pessoas e o valor gerado. Os quatro primeiros episódios serão lançados esta semana; os dois últimos, “The People” e “The Value”, serão exibidos no final de outubro. A série está disponível em customerzero.blueprism.com.

A SS&C Technologies continua focada em soluções tecnológicas e serviços desenvolvidos especificamente para os setores de serviços financeiros e saúde, habilitados por inteligência artificial (IA). Saiba mais em ssctech.com.

Sobre a SS&C Technologies

A SS&C é uma provedora líder de tecnologia e serviços de missão crítica, baseados em IA, que ajudam organizações de serviços financeiros e de saúde a operar de forma mais inteligente, rápida e segura. Fundada em 1986, a SS&C tem sede em Windsor, Connecticut, e escritórios em todo o mundo. Mais de 23.000 organizações de serviços financeiros e de saúde, desde as maiores empresas do mundo até pequenas e médias empresas, confiam na SS&C por sua expertise, escala e tecnologia. Mais informações sobre a SS&C (Nasdaq: SSNC) estão disponíveis em www.ssctech.com.

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