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Azeite Gallo no formato squeeze chega aos supermercados

Azeite Gallo no formato squeeze com bico dosador, novidade da marca líder em azeites, chega aos pontos de venda de todo o país para trazer mais praticidade, liberdade e usabilidade para o dia a dia da cozinha

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DI
DINO
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DINO
Repórter
23/09/2026 16:54

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Azeite Gallo no formato squeeze chega aos supermercados
Azeite Gallo no formato squeeze chega aos supermercados crédito: DINO

A Gallo, marca líder em azeites no Brasil e referência centenária de tradição e qualidade, anuncia a chegada oficial do seu mais novo formato às gôndolas das principais redes de supermercados e canais de e-commerces de todo o país: o “Gallo Do Seu Jeito”, o azeite Gallo que o consumidor já conhece, agora em formato squeeze com bico dosador. A novidade combina a usabilidade das cozinhas profissionais à versatilidade do lar, permitindo dosar o azeite com precisão e facilidade.

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O formato squeeze nasce para atender à crescente busca por praticidade no ato de cozinhar e destravar novas ocasiões de uso no dia a dia. Enquanto o consumo tradicional de azeite no Brasil ainda se concentra fortemente em momentos de finalização de pratos, o novo formato foi projetado para estar ao lado do fogão ou no tempero da salada, incentivando o uso do azeite Gallo nas preparações do dia a dia.

O grande diferencial técnico está no tipo de material, bem como no bico dosador dourado que permite “girar, apertar e dosar”, proporcionando controle total no fluxo de azeite, do fio exato à mais quantidade, com precisão e sem desperdício.

O rótulo conta com ícones explicativos de uso da embalagem, com orientações de aplicação para torradas, pizzas, frigideiras, panelas e air fryer, eliminando dúvidas na hora do preparo e convidando o consumidor a explorar novas receitas e combinações do seu próprio jeito.

“O lançamento foi desenvolvido pensando nos detalhes e com trocas diretas com os consumidores, que participaram ativamente do processo com insights e opiniões. Do nome “Do Seu Jeito”, que traz essa alusão à liberdade de usar o azeite de oliva, à escolha dos ícones, até às oportunidades de uso mapeadas, o consumidor esteve no centro do processo”, afirma Yasmin Roiter, gerente de marketing da Casa Gallo no Brasil.

A novidade chega acompanhada de uma produção visual marcante que materializa o conceito “Liberdade em cada aperto”, que retrata como o azeite acompanha a evolução e o ritmo de vida das pessoas: seja para seguir receitas tradicionais ou quebrar regras, para refogar na cozinha, finalizar um prato na mesa de jantar ou até compor um picnic descontraído no parque e aperitivos na mesinha de centro da sala de TV.

“Queremos mostrar que o azeite não precisa ficar restrito ao ambiente do fogão ou a momentos formais à mesa. “Gallo Do Seu Jeito” nasce para fazer parte da rotina de forma integral, descomplicada e leve”, destaca Pedro Gonçalves, diretor de marketing global da Casa Gallo. “Inovar é acompanhar o ritmo do nosso consumidor. Com esse lançamento, desmistificamos a ideia de que cozinhar exige alta performance ou regras rígidas; o ato de preparar ou temperar refeições passa a ser uma experiência fluida, expressiva e, acima de tudo, do seu próprio jeito”, completa.

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“Gallo Do Seu Jeito” 500ml já está disponível nos pontos de venda com preço sugerido de R$ 39,90.

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