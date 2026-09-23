Programa Impacta oferece bolsas de estudos em seis estados

O Impacta, programa do Grupo Salta Educação que oferece bolsas de estudo a alunos de baixa renda, abriu inscrições para o ciclo letivo de 2027. Ao todo, as vagas estão distribuídas entre as escolas Anglo Alante (SP), Antares (CE), Coleguium (MG), CBV e Motivo (PE), Pensi e pH (RJ) e Upaon-açu (MA). As oportunidades são destinadas a estudantes que, no ano de 2027, cursarão o 8º ano e o 9º ano do Ensino Fundamental ou a 1ª série do Ensino Médio.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O período de inscrições vai de 1º a 28 de setembro de 2026, com encerramento às 23h59 do último dia. O processo seletivo é online e completamente gratuito. A bolsa do Impacta garante 100% de isenção na mensalidade, além de material didático a custo social. O programa também oferece acompanhamento psicossocial contínuo, realizado por um time de psicólogas, com foco no bem-estar e na permanência dos jovens.

O benefício permanece ativo até a conclusão dos estudos, desde que o estudante mantenha os requisitos acadêmicos e disciplinares. Desde a sua criação, em 2021, o programa já beneficiou mais de 400 alunos.

Para Gabriela Paz, uma das líderes da área de Responsabilidade Social do Grupo Salta Educação, o oferecimento de bolsas na rede privada gera impacto em toda a comunidade. “O programa não muda apenas a realidade do aluno ao ampliar suas oportunidades e perspectivas para o futuro, mas também inspira seu entorno, como pais, irmãos e toda a comunidade local. Este compromisso social é um pilar fundamental das práticas ESG do grupo, contribuindo para transformar a vida de jovens por meio de uma educação de excelência”, completou.

Para participar, o candidato precisa ter cursado a maior parte de sua vida escolar na rede pública, estar matriculado em escola pública em 2026 na série imediatamente anterior à vaga pretendida e comprovar renda familiar per capita de até dois salários mínimos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O processo seletivo ocorre nas seguintes fases: