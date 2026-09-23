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FGTS amplia possibilidades de uso no consórcio de imóveis

Recursos do Fundo podem ser utilizados para lances, complemento da carta de crédito, amortização, quitação e pagamento de parte das prestações

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Repórter
23/09/2026 16:52

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FGTS amplia possibilidades de uso no consórcio de imóveis
FGTS amplia possibilidades de uso no consórcio de imóveis crédito: DINO

O uso do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em consórcios imobiliários vem ganhando espaço entre os brasileiros que buscam alternativas para organizar a aquisição de um imóvel. De acordo com levantamento da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC), R$ 257,68 milhões do FGTS foram utilizados em consórcios de imóveis, entre janeiro e julho de 2026, alta de 32,9% ante os R$ 193,85 milhões registrados no mesmo período de 2025.

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O consórcio de imóveis é voltado a quem pretende se organizar financeiramente para investir na aquisição de um bem. Os dados mais recentes da ABAC indicam que essa modalidade vem ampliando a presença no mercado. Nos primeiros sete meses de 2026, foram comercializadas 979,7 mil novas cotas, crescimento de 40,8% em relação ao mesmo período de 2025. O número de consorciados ativos também avançou e chegou a 3,32 milhões, alta de 35,5% sobre os 2,45 milhões registrados no mesmo mês do ano anterior.

Para José Climério Silva Souza, diretor-executivo do Consórcio Nacional Bancorbrás, os números mostram que a modalidade vem sendo considerada, por um número crescente de brasileiros, como uma forma de se programar para a aquisição de um imóvel. “A ausência de juros e a possibilidade de planejar o compromisso financeiro estão entre os fatores que têm levado mais pessoas a optar pelo consórcio imobiliário”.

FGTS pode ser usado em diferentes etapas do consórcio

Nesse planejamento, o saldo do FGTS pode exercer diferentes funções, desde que o trabalhador e a operação atendam às regras estabelecidas para utilização do Fundo. Entre as possibilidades estão a oferta de lance para buscar a contemplação, a complementação do valor da carta de crédito para a aquisição do imóvel, a amortização ou liquidação do saldo devedor e o pagamento de parte das prestações. No caso do pagamento parcial das parcelas, é possível utilizar o FGTS para quitar até 80% do valor de cada prestação, observadas as condições previstas na regulamentação.

O diretor destaca que conhecer as possibilidades de utilização do Fundo é importante para que o consorciado possa definir a melhor estratégia de acordo com seu momento financeiro. “O FGTS pode ser utilizado em diferentes etapas do consórcio imobiliário e, por isso, é importante compreender as regras aplicáveis antes de decidir como empregar esses recursos”, afirma.

A utilização de recursos do FGTS em consórcios imobiliários segue regras específicas e depende do enquadramento do trabalhador, do imóvel e da operação nas condições estabelecidas para o Fundo. Por isso, antes de utilizar, é necessário verificar os requisitos e a documentação exigida.

Como funciona?

O sistema de consórcio reúne participantes em grupos, que contribuem mensalmente para a formação de um fundo comum destinado à aquisição dos bens e serviços. A contemplação ocorre nas assembleias mensais, por sorteio ou por lance, e o participante contemplado passa a contar com a carta de crédito para realizar a compra. Entre as características da modalidade estão a ausência de juros e a possibilidade de planejar o compromisso financeiro, embora a prestação seja composta pelo fundo comum, taxa de administração, fundo de reserva e, quando contratado, seguro. Os créditos e as parcelas são reajustados conforme os critérios estabelecidos em contrato, de modo a preservar o poder de compra dos participantes que ainda aguardam a contemplação.

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