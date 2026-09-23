Corient expande atuação para as Ilhas Cayman com a aquisição da FortCay Family Office Advisory

A Corient, o maior escritório multifamiliar e gestor de patrimônio não bancário do mundo, focado em clientes de altíssimo e alto patrimônio líquido, anunciou hoje a incorporação da FortCay Family Advisory (“FortCay”), uma gestora de patrimônio e escritório multifamiliar das Ilhas Cayman.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A FortCay, fundada por Billy Harty e Matt Houghton, atende 14 famílias de altíssimo patrimônio líquido, representando aproximadamente US$ 2,6 bilhões em ativos de clientes, fornecendo serviços abrangentes de gestão de patrimônio, planejamento sucessório e gestão de patrimônio familiar.

A aquisição estabelece a presença da Corient nas Ilhas Cayman, um importante centro financeiro internacional e polo relevante para o patrimônio privado, ampliando o alcance da empresa em um mercado estrategicamente importante.

“Uma parcela significativa dos patrimônios familiares mais complexos do mundo é estruturada e administrada nas Ilhas Cayman”, afirmou Kurt MacAlpine, sócio-fundador e CEO da Corient. “Muitos de nossos clientes vivem, trabalham e investem além-fronteiras; estabelecer uma presença nas Cayman aprofunda nossa capacidade de atendê-los. A equipe da FortCay construiu um negócio excepcional, e estamos ansiosos para levar sua expertise aos clientes da Corient em todo o mundo.”

“Desde o início, sentimos que a Corient compartilhava nossos elevados padrões e nosso compromisso de colocar os clientes em primeiro lugar”, disse o Sr. Harty, fundador e diretor-geral. “O modelo de parceria deles nos dá acesso à profundidade e à escala de uma empresa global, ao mesmo tempo em que cria novas oportunidades para nossos clientes. Estamos entusiasmados com o que está por vir.”

Fundada em 2020, a Corient opera com uma abordagem centrada no cliente e total transparência nas taxas. A empresa se destaca na gestão de patrimônio por seu modelo de parceria privada, semelhante ao utilizado pelas principais empresas de serviços profissionais. Essa estrutura proporciona aos clientes acesso a toda a gama de expertise e recursos da Corient, em vez de dependerem de um único consultor. Desde a sua fundação, a Corient cresceu e hoje conta com mais de 300 sócios e mais de 2.700 colaboradores, gerenciando aproximadamente US$ 572 bilhões globalmente em nome de indivíduos, famílias e empresas com alto e altíssimo patrimônio líquido.

Sobre a Corient

A Corient é a maior gestora de patrimônio multifamiliar e não bancária do mundo, focada em atender clientes de altíssimo e alto patrimônio líquido. Como a única parceria global de serviços profissionais do setor, combinamos o atendimento personalizado e a imparcialidade de uma boutique com a escala e os recursos de uma instituição global. Nosso modelo de parceria privilegia a colaboração em detrimento da competição, reunindo a expertise coletiva da Corient em cada relacionamento para proporcionar uma experiência transparente e centrada no cliente. Como uma empresa global totalmente integrada, oferecemos soluções abrangentes em gestão de investimentos, estratégia patrimonial e serviços de family office para ajudar os clientes a simplificar suas vidas, administrar seu patrimônio e estabelecer legados duradouros. Para mais informações, acesse corient.com.

A Corient se refere a entidades afiliadas sob controle comum da Corient Global HoldCo Limited.

Os ativos de clientes da Corient refletem o total agregado de ativos da Corient Global HoldCo Limited (“HoldCo”) e incluem ativos nos quais a HoldCo detém participação acionária majoritária ou minoritária, bem como ativos provenientes de transações já assinadas, mas ainda não concluídas e sujeitas a aprovações regulatórias. Os dados de ativos da empresa relacionados à HoldCo referem-se a 31 de agosto de 2026. As estatísticas da empresa, incluindo o quadro de sócios e colaboradores, referem-se a 30 de junho de 2026. Os dados de ativos da FortCay referem-se a 31 de julho de 2026. Os dados refletem diferentes datas de referência devido a ciclos de relatório distintos. Os serviços são prestados apenas em jurisdições onde a empresa está autorizada a atuar e podem não estar disponíveis em todas as localidades ou para todos os tipos de clientes.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260923171207/pt/

Jimmy Moock

Sócio-diretor, StreetCred

610-304-4570

jimmy@streetcredpr.com

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

corient@streetcredpr.com