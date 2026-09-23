GTN e Solidus Labs anunciam parceria histórica em vigilância

A GTN, empresa global de finanças tecnológicas, e a Solidus Labs, pioneira na área de integridade de mercado multidimensional, anunciaram hoje uma parceria histórica para implementar a plataforma HALO da Solidus Labs em todas as operações da GTN.

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Por meio da parceria, a HALO é implementada em toda a carteira global de ordens da GTN, proporcionando monitoramento integrado de negociações e transações em ações, renda fixa, derivativos, câmbio e ativos digitais/criptográficos.

Isso significa que a era em que a vigilância constituía uma barreira à participação no mercado chegou ao fim para corretoras, bancos, gestoras de ativos e empresas de fintech.

Além de aprimorar as operações internas de conformidade da GTN, essa parceria oferece uma camada adicional de monitoramento, permitindo que seus mais de 500 clientes acessem instâncias dedicadas da HALO por meio de sua própria infraestrutura. Dessa forma, são incorporados recursos de vigilância de nível institucional à infraestrutura na qual essas empresas já operam seus negócios.

Ao invés de cada cliente adquirir, integrar e operar uma pilha de vigilância de maneira independente, o modelo da GTN possibilita que empresas de toda sua rede de clientes institucionais acessem o HALO por meio de sua infraestrutura existente. Dessa maneira, os atritos de implementação são reduzidos, a velocidade de entrada no mercado é aumentada e a cobertura de nível institucional é oferecida.

Lawrence Deju-Wiseman, diretor global de Monitoramento e RegTech da GTN, afirma:

“Acesso ao mercado e integridade do mercado são dois lados da mesma moeda. Agora, por meio do monitoramento de nível institucional da Solidus Labs, estamos oferecendo ambos aos nossos clientes, combinando nossa equipe de operações de monitoramento com a tecnologia da Solidus Labs em um produto voltado para o cliente.”

“Estamos comprometidos com os objetivos e o sucesso de nossos clientes, sem acrescentar complexidade. Agora, podemos permitir que nossos clientes tenham acesso a uma tecnologia robusta de monitoramento, compreendam sua exposição a riscos e acelerem o fluxo de negociações alinhado ao risco em diferentes mercados e classes de ativos.”

Asaf Meir, fundador e CEO da Solidus Labs, afirma:

“A GTN conecta clientes aos mercados mais dinâmicos do mundo e oferece a eles uma infraestrutura à altura das oportunidades. Agora, a Solidus Labs pode aproveitar essa base para disponibilizar diretamente aos clientes da GTN um nível de confiança compatível com os padrões institucionais.”

“Juntos, por meio do monitoramento, não estamos apenas elevando o nível de conformidade em toda a rede da GTN; estamos redefinindo o padrão para os mercados globais.”

Sobre a GTN

A GTN é uma infraestrutura global de fintech que possibilita investimentos ilimitados por meio de uma arquitetura unificada que prioriza APIs. Ao combinar tecnologia nativa em nuvem com expertise institucional aprofundada, a GTN oferece a corretoras, bancos, gestores de ativos e empresas de tecnologia financeira uma infraestrutura de corretagem que abrange mais de 90 mercados e oito classes de ativos por meio de uma única API. Isso permite que os parceiros criem a próxima geração de experiências de investimento e negociação.

A GTN automatiza todo o ciclo de vida do investimento, desde a integração digital até a liquidação pós-negociação, incluindo negociações fracionárias, microcarteiras e títulos fracionários de US$ 1, além de serviços completos de corretagem. Ao atuar como contraparte única, a GTN reduz os encargos técnicos e regulatórios, possibilitando que bancos de investimento, corretoras e empresas de gestão patrimonial cresçam sem a necessidade de desenvolver tecnologia do zero.

Com mais de 600 profissionais em 14 países e atendendo a mais de 500 clientes em todo o mundo, estamos unidos por uma única missão: tornar as oportunidades de investimento e negociação acessíveis a todos.

Regulamentada em seis jurisdições (FCA, DFSA, MAS, FINRA, FSCA, SFC), a GTN conta com o apoio de investidores estratégicos, incluindo a IFC (Grupo do Banco Mundial) e a SBI Ventures Singapore. Saiba mais em www.gtngroup.com ou siga-nos no LinkedIn www.linkedin.com/company/gtngroup/.

Sobre a Solidus Labs

Originada no universo das criptomoedas e desenvolvida para atender às exigências de Wall Street, a Solidus Labs é a referência de excelência em integridade de mercado multidimensional e monitoramento de negociações. Fundada em 2018 por veteranos do Goldman Sachs, a empresa combina o rigor institucional com a inovação nativa do setor de criptoativos e a IA de agentes para redefinir o compliance no cenário financeiro moderno.

No centro de tudo está o HALO, uma plataforma orientada por riscos e potencializada por IA, na qual instituições financeiras, empresas de criptoativos e diversos órgãos reguladores de todo o mundo confiam para realizar uma supervisão proativa e baseada em inteligência, abrangendo qualquer produto, ambiente de negociação ou classe de ativos. Saiba mais em www.soliduslabs.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260923695633/pt/

Assessoria de Imprensa

GTN

Dan Walker Smith

d.walkersmith@gtngroup.com

Solidus Labs

Bernardo Soriano

bsoriano@gregoryagency.com

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