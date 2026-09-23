Gráfica investe em tecnologia para produção de rótulos

Por muito tempo, o rótulo exerceu apenas sua função informativa. Seu principal objetivo era apresentar o nome do produto, sua composição, fabricação e demais dados obrigatórios. Entretanto, de acordo com a Diretora Executiva da Associação Brasileira de Embalagem (ABRE), medida que o mercado evoluiu, ele passou a ocupar um espaço cada vez mais estratégico na hora de conectar a marca ao público.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Para a ABRE, as transformações nos hábitos de consumo têm ampliado o papel das embalagens no mercado. Além de proteger e apresentar os produtos, elas passam a assumir novas funções na comunicação das marcas e na construção de uma relação mais próxima com o consumidor final.

Segundo o estudo “Voz do Consumidor: Sustentabilidade” da Euromonitor, 53% dos entrevistados nesta pesquisa confiam no que leem em rótulos, embalagens e sites de empresas. Se antigamente o maior desafio era garantir que as informações obrigatórias estivessem disponíveis, hoje em dia, as marcas precisam disputar atenção em um ambiente em que cores, materiais, acabamentos, formatos e elementos gráficos participam diretamente da percepção dos clientes sobre o produto.

É nesse cenário que a FuturaIM amplia sua estrutura tecnológica voltada à produção de rótulos. A operação da gráfica passa a contar com uma Impressora Label Digital a Laser, tecnologia desenvolvida para a produção de rótulos, adesivos, etiquetas e outros materiais com possibilidades de personalização e enobrecimento.

“Esse novo equipamento possui capacidade de impressão de até 60 metros por minuto e permite a aplicação de diferentes acabamentos de alto padrão, como Hot Stamping Dourado e Prata, Laminação Fosca e Verniz UV Localizado”, afirma Willington Bekmer, CEO da gráfica on-line FuturaIM.

A evolução dos rótulos também evidencia a aproximação entre experiências físicas e digitais. Um exemplo já presente no mercado são os QR Codes, que permitem utilizar o espaço limitado da embalagem como uma porta de entrada para conteúdos complementares. Por meio deles, uma marca pode direcionar o consumidor para informações detalhadas sobre o produto, vídeos, instruções de uso, receitas, origem de ingredientes, certificações, rastreabilidade, campanhas e outros conteúdos.

“Nesse contexto, o recurso digital não precisa substituir a informação impressa. Pelo contrário, pode funcionar como uma extensão do rótulo, permitindo que a embalagem apresente as informações essenciais enquanto direciona o consumidor interessado para conteúdos mais completos”, explica Willington.

A tendência reforça uma mudança na própria função do material. O rótulo físico continua sendo parte da embalagem, mas também pode se tornar um ponto de conexão entre o produto e os canais digitais da marca.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Com a nova tecnologia, ampliamos as possibilidades de personalização e acabamento, permitindo que rótulos, adesivos e etiquetas tenham maior impacto visual e contribuam para uma apresentação mais estratégica dos produtos”, finaliza Willington Bekmer, da Gráfica FuturaIM.