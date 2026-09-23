SLB conquistou contrato importante junto à OQEP para expansão de instalação integrada em Omã

A SLB (NYSE: SLB) foi contemplada com um contrato pela OQ Exploration & Production (OQEP) para entregar a instalação de produção da expansão do Bisat-B em Omã.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260922333222/pt/

SLB has been awarded a contract by OQ Exploration & Production (OQEP) to deliver the Bisat-B Expansion Production Facility in Oman. Under the contract, SLB will provide design, engineering, procurement, construction and commissioning services for the facility, along with four years of operations and maintenance support.

Segundo o contrato, a SLB proverá serviços de design, engenharia, aquisição, construção e comissionamento para a instalação, junto com quatro anos de suporte a operações e manutenção. A expansão aumentará a capacidade bruta de tratamento de fluidos da instalação para 548.000 barris por dia. A conclusão do projeto está programada para dentro de 19 meses.

O contrato marca a próxima fase de desenvolvimento do Campo Bisat e tem por base o histórico de sucesso entre a OQEP e a SLB, após a entrega da instalação Bisat-A em 2018 e da instalação Bisat-B original em 2020. A expansão ainda fortalece uma parceria de longa data e consolida a relação de trabalho já estabelecida entre a OQEP e a SLB. A SLB fornecerá a entrega de um projeto integrado abrangendo desde a engenharia até o comissionamento, seguido de quatro anos de suporte a operações e manutenção, apoiando o desenvolvimento contínuo e o desempenho operacional do Campo Bisat.

"Estamos contentes por continuar apoiando a OQEP no desenvolvimento da infraestrutura de produção para o Campo Bisat", afirmou Jesus Lamas, presidente da SLB no Oriente Médio e Norte da África. "Ao combinar nossa expertise global com décadas de experiência local em Omã, ajudaremos a apoiar o crescimento da produção ao passo que entregamos desempenho seguro, eficiente e confiável por anos".

Principais pontos:

A SLB conquistou um importante contrato junto à OQEP para fornecer a instalação de produção da expansão do Bisat-B em Omã.

O projeto apoia a próxima fase do desenvolvimento do Campo Bisat e dos objetivos de crescimento da produção.

A SLB fornecerá entrega de ponta a ponta do projeto, incluindo serviços de design, engenharia, aquisição, construção, comissionamento, operações e manutenção.

O contrato segue a entrega bem-sucedida das instalações Bisat-A e Bisat-B original.

Sobre a SLB

A SLB (NYSE: SLB) é uma empresa global de tecnologia que impulsiona a inovação energética há 100 anos. Com presença global em mais de 100 países e funcionários representando quase o dobro de nacionalidades, trabalhamos diariamente para inovar no setor de petróleo e gás, fornecer soluções digitais em larga escala, descarbonizar indústrias e desenvolver e expandir novos sistemas de energia que aceleram a transição energética. Saiba mais em slb.com.

Declaração de advertência sobre as declarações prospectivas:

Este comunicado de imprensa contém "declarações prospectivas" conforme definido pelas leis federais de valores mobiliários dos EUA — ou seja, declarações sobre o futuro, não sobre eventos passados. Tais declarações frequentemente contêm palavras como "esperar", "poder", "estimar", "pretender", "antecipar", "potencial", "projetado" e outras palavras semelhantes. As declarações prospectivas abordam assuntos que são, em diferentes graus, incertos, como previsões ou expectativas em relação à implementação ou aos benefícios previstos das novas tecnologias e parcerias da SLB; e melhorias nos procedimentos operacionais e na tecnologia. Essas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, incluindo, entre outros, a impossibilidade de reconhecer os benefícios pretendidos das estratégias, iniciativas ou parcerias da SLB; e outros riscos e incertezas detalhados nos Formulários 10-K, 10-Q e 8-K mais recentes da SLB, arquivados ou fornecidos à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). Caso um ou mais desses ou outros riscos ou incertezas se materializem (ou as consequências de tal desenvolvimento se alterem), ou caso as premissas subjacentes se mostrem incorretas, os resultados reais poderão divergir substancialmente daqueles refletidos em nossas declarações prospectivas. As declarações prospectivas referem-se apenas à data deste comunicado à imprensa, e a SLB se exime de qualquer intenção ou obrigação de atualizar ou revisar publicamente tais declarações, seja em decorrência de novas informações, eventos futuros ou outros fatores.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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