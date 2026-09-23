Inter Invest Summit reúne grandes nomes do mercado em BH

Belo Horizonte volta a sediar um dos maiores encontros de investimentos do país. No dia 26 de setembro de 2026, das 9h às 18h, a Arena MRV recebe a segunda edição do Inter Invest Summit, promovida pelo Inter, Super App financeiro global com mais de 45 milhões de clientes. A programação coloca no mesmo palco o escritor norte-americano Morgan Housel, autor de A Psicologia Financeira, e três nomes do vôlei brasileiro: José Roberto Guimarães, tricampeão olímpico como técnico das seleções feminina e masculina, e os medalhistas olímpicos Jaqueline Carvalho e Murilo Endres. Os debates percorrem tendências, oportunidades e estratégias que alcançam desde quem ainda organiza os primeiros valores guardados até investidores com trajetória consolidada.

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De acordo com Alexandre Riccio, CEO Brasil do Inter, “democratizar os investimentos significa ampliar o acesso ao conhecimento e mostrar que começar a investir pode ser mais simples do que parece. O Inter Invest Summit tem justamente esse papel. A ideia é ajudar as pessoas a entender melhor o próprio dinheiro e a tomar decisões mais conscientes, seja para quem está começando, seja para quem já investe e quer aprofundar suas estratégias ou diversificar a carteira”.

Liderança e alta performance também serão destaque

A abertura da programação terá o CEO Global do Inter, João Vitor Menin, que fará um bate-papo sobre empreendedorismo e investimentos com a jornalista Thais Herédia. Logo depois, o palco dará espaço a trajetórias que marcaram o esporte nacional. José Roberto Guimarães, único treinador tricampeão olímpico no voleibol, divide o painel com Jaqueline Carvalho e Murilo Endres, atletas que integraram gerações medalhistas das seleções brasileiras.

A conversa parte de rotinas de alto rendimento para tratar de liderança, disciplina, decisões sob pressão, superação e trabalho coletivo, repertório que dialoga com o cotidiano de empreendedores, executivos e investidores. A proposta é traduzir o método aplicado às quadras em referências úteis para a gestão de carreiras, negócios e patrimônio.

Comportamento financeiro ganha o centro da agenda

Uma das palestras mais aguardadas fica a cargo de Morgan Housel, cuja obra “A Psicologia Financeira” foi traduzida para mais de 60 idiomas e ultrapassou 10 milhões de exemplares vendidos, de acordo com dados divulgados pela organização do evento. Escritor, palestrante e investidor, ele aborda a relação entre comportamento, dinheiro e tomada de decisão, campo que examina como emoções, vieses e histórias pessoais interferem nas escolhas de alocação e nos resultados obtidos ao longo do tempo. O recorte conversa diretamente com o perfil do público brasileiro mapeado pela Anbima, em que a formação de reserva e a permanência no mercado seguem sensíveis a fatores de renda e de planejamento.

Programação reúne especialistas e criadores de conteúdo

Com mais de oito horas de atividades, a edição de 2026 percorre ainda finanças pessoais, comportamento financeiro, macroeconomia, construção de patrimônio, empreendedorismo, investimentos globais, ativos digitais, inteligência artificial e perspectivas para 2027. Entre os participantes confirmados estão Eduardo Feldberg, fundador do canal de finanças Primo Pobre, Bruno Perini, criador do canal Você Mais Rico, e Arthurito Faria Lima, apresentador do podcast Humans Of Faria Lima. A lista reúne também Andrey Nousi, fundador e CEO da Nousi Wealth, e Guilherme Assis, fundador da fintech de tecnologia em investimentos Gorila, ao lado de outros palestrantes. A realização conta com o apoio de B3, Tether, SulAmérica, BB Asset, Itaú Asset, Sparta e Suno.

Segundo Alexandre Riccio, Belo Horizonte tem uma importância especial para a história do Inter. “É a nossa casa, onde nascemos e construímos uma relação muito próxima com os mineiros. Queremos estar cada vez mais perto das pessoas, ouvir, trocar experiências e levar conhecimento que possa ser aplicado na vida financeira de cada cliente. O Inter Invest Summit representa um encontro com a nossa comunidade”.

Nesse contexto, o Inter Invest Summit materializa o compromisso do Inter com a educação financeira, ampliando o acesso à informação para que cada pessoa possa tomar decisões melhores, investir de forma mais consciente e construir, passo a passo, uma vida financeira mais inteligente.

A programação completa do Inter Invest Summit 2026 e as informações sobre ingressos estão disponíveis na Sympla.

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Loures Consultoria – inter@loures.com.br