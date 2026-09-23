Educação profissional registra crescimento de 24% em 2025

A educação profissional no Brasil registrou 3,18 milhões de matrículas em 2025, um aumento de 24% em relação a 2024, segundo o Censo Escolar 2025 divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O crescimento inclui os cursos técnicos subsequentes, destinados a quem já concluiu o ensino médio, que totalizaram 832.032 matrículas no mesmo período.

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O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) indica que trabalhadores com formação técnica podem ter rendimentos até 24,9% superiores aos de profissionais com escolaridade equivalente. Levantamento da Agência Brasil corrobora o impacto salarial, apontando diferença média de até 32% na remuneração de técnicos em comparação a quem possui apenas o ensino médio tradicional.

Dentro desse cenário, o Colégio Engenheiro Salvador Arena, localizado em São Bernardo do Campo (SP), abriu processo seletivo, para ingresso no primeiro semestre de 2027, para os cursos técnicos gratuitos em Informática e Mecânica, destinados exclusivamente a candidatos que já concluíram o ensino médio. Cada curso oferece 40 vagas, com metade reservada a estudantes cuja renda familiar per capita seja de até 1,5 salário mínimo nacional.

Os cursos têm duração de três semestres, são ministrados no período noturno e priorizam a aplicação prática dos conhecimentos, utilizando a infraestrutura laboratorial da instituição. Os estudantes recebem alimentação e material didático sem custo e contam com o Núcleo de Apoio à Carreira (NAC), que oferece orientação profissional e encaminhamento para estágios supervisionados.

O processo seletivo será realizado por meio de vestibular, com inscrições até 7 de outubro de 2026, às 23h59, exclusivamente pelo site da Vunesp (www.vunesp.com.br). A taxa de inscrição é de R$ 40,00, com pagamento permitido até 8 de outubro de 2026. A prova está agendada para 1º de novembro de 2026, domingo, e informações sobre horário e local serão divulgadas no site da organizadora.

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Essas iniciativas refletem a demanda crescente por formação técnica no país, impulsionada tanto pela ampliação de vagas nos cursos subsequentes quanto pelos benefícios econômicos associados à qualificação profissional.