LTM lança os Modelos BlueVerse™ SovereignSphere™ para ajudar empresas a assumirem o controle de sua vantagem competitiva em IA

A LTM, parceira de criatividade empresarial das maiores empresas do mundo, lançou hoje os modelos BlueVerse™ SovereignSphere™, permitindo que as organizações transformem conhecimento proprietário em capacidades de IA que compreendem o contexto de seus negócios e operam dentro de seus limites de governança.

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Os modelos BlueVerse SovereignSphere permitem que as empresas superem desafios críticos de adoção de IA ao reduzir custos de infraestrutura, simplificar a governança e diminuir a dependência de modelos de IA genéricos. Eles ajudam as organizações a construir uma IA que compreende seus negócios, linguagem, fluxos de trabalho, políticas e conhecimento de domínio como uma capacidade nativa. As empresas mantêm a propriedade de seus modelos e da propriedade intelectual, ao mesmo tempo em que se beneficiam de uma economia de IA mais previsível e de uma menor dependência de arquiteturas com alto consumo de tokens.

As principais ofertas do portfólio incluem:

Profissional de Vendas e Marketing – Oferece expertise de nível de arquiteto de CRM em design de soluções, geração de código, solução de problemas e análise de causa raiz, ajudando a acelerar a entrega e melhorar a qualidade das soluções.

– Oferece expertise de nível de arquiteto de CRM em design de soluções, geração de código, solução de problemas e análise de causa raiz, ajudando a acelerar a entrega e melhorar a qualidade das soluções. Profissional de Contratos – Oferece suporte à interpretação de contratos, análise de cláusulas, acompanhamento de obrigações e validação de conformidade, ajudando a fortalecer a conformidade e reduzir riscos jurídicos e operacionais.

– Oferece suporte à interpretação de contratos, análise de cláusulas, acompanhamento de obrigações e validação de conformidade, ajudando a fortalecer a conformidade e reduzir riscos jurídicos e operacionais. FinCast – Fornece análise financeira sensível ao contexto e respostas inteligentes a perguntas, permitindo acesso mais rápido a insights e um suporte à decisão mais robusto em todas as funções financeiras da empresa.

"À medida que a IA se torna mais acessível, a vantagem competitiva virá, cada vez mais, do conhecimento, da expertise e das estruturas de decisão que as organizações incorporam aos seus sistemas de IA. Os modelos BlueVerse SovereignSphere ajudam as empresas a transformar seu conhecimento único em capacidades de IA proprietárias que oferecem maior precisão, governança mais sólida e valor de negócio duradouro", disse Krishnan Iyer, diretor de Crescimento da LTM.

Os modelos BlueVerse SovereignSphere ajudam as organizações a ir além da simples adoção de IA, melhorando a precisão, reduzindo alucinações e permitindo o treinamento de modelos específicos para a empresa. Eles capacitam as organizações a construir recursos de IA alinhados de forma única aos seus negócios, criando uma base sustentável para diferenciação e crescimento.

Para saber mais sobre os modelos BlueVerse SovereignSphere da LTM, clique aqui.

Sobre a LTM

A LTM — uma empresa do Grupo Larsen & Toubro — é uma companhia global de serviços de tecnologia centrada em IA e parceira de criatividade de negócios das maiores empresas do mundo. Unimos insights humanos e sistemas inteligentes para ajudar nossos clientes a gerar mais valor na intersecção entre tecnologia e expertise de domínio. Nossas capacidades abrangem operações integradas, transformação e IA aplicada aos negócios, viabilizando novas formas de trabalho, novos paradigmas de produtividade e novos caminhos para a criação de valor. Juntamente com mais de 87.000 colaboradores em 40 países e nossa rede global de parceiros, a LTM assume o compromisso com os resultados dos clientes, ajudando-os não apenas a superar o mercado, mas a reinventá-lo por meio da criatividade. Saiba mais em LTM.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260923131438/pt/

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Contato para a Mídia:Shambhavi Revandkar | Relações Globais com a Mídia | Shambhavi.revandkar@ltm.com