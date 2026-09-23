Concurso Sefaz BA define Cesgranrio como banca

A Fundação Cesgranrio foi definida como banca organizadora do novo concurso da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz BA). A seleção prevê 200 vagas imediatas, sendo 100 para o cargo de Auditor Fiscal e 100 para Agente de Tributos Estaduais. As duas carreiras exigem nível superior completo.

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A escolha da organizadora representa um avanço na preparação do concurso, que ainda depende da publicação do edital. O documento deverá confirmar o período de inscrições, o conteúdo programático, as etapas de avaliação, os critérios de aprovação e as datas das provas.

A expectativa é de que o edital seja publicado nos próximos meses. O cronograma definitivo, contudo, ainda não foi divulgado. Também há previsão de formação de cadastro de reserva, com quantitativo e regras que deverão ser apresentados no documento oficial.



Provas podem ser aplicadas em datas diferentes



Uma das definições já divulgadas para o concurso é a possibilidade de aplicação das provas de Auditor Fiscal e Agente de Tributos Estaduais em datas distintas. Caso a regra seja mantida no edital, os candidatos que atenderem aos requisitos dos dois cargos poderão participar das duas seleções.

A medida depende da confirmação das regras do certame e não altera a necessidade de inscrição específica para cada cargo, conforme as condições que forem estabelecidas no edital.



O que esperar da banca

A Fundação Cesgranrio costuma organizar provas objetivas de múltipla escolha, com questões que podem explorar interpretação de textos, gráficos, conteúdos específicos e situações práticas. Em concursos anteriores, a instituição também aplicou avaliações discursivas, de acordo com as exigências de cada seleção.

No concurso da Sefaz BA, o formato definitivo da prova, o número de questões, as disciplinas e a eventual aplicação de etapa discursiva somente poderão ser confirmados após a publicação do edital.

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Com a banca definida, a próxima etapa é a conclusão dos procedimentos necessários para a divulgação do documento. Até lá, informações sobre vagas, requisitos, remuneração, conteúdo e cronograma devem ser tratadas como previsão, sujeita às regras oficiais do concurso.