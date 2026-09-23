China Homelife Brasil supera expectativas

A China Homelife Brasil realizou sua 13ª edição no São Paulo Expo, reunindo 1.200 expositores e atraindo cerca de 25 mil compradores de diferentes estados brasileiros. Durante os três dias de evento, foram registradas cerca de 18 mil reuniões de negócios, sobretudo nos setores de máquinas e equipamentos, artigos para casa e produtos para atividades ao ar livre.

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A iniciativa, organizada pela Exposolutions, tem como objetivo principal facilitar o contato direto entre pequenos e médios varejistas, importadores, distribuidores e fabricantes chineses, eliminando a necessidade de viagens à China. O evento oferece serviços de interpretação e apoio técnico para reduzir barreiras linguísticas e acelerar as negociações.

O segmento de máquinas e equipamentos destacou-se como um dos principais motores de interesse, refletindo a busca de empresários brasileiros por tecnologias que aumentem a produtividade e a competitividade. Produtos para cozinha, casa e equipamentos de camping e esportes outdoor também tiveram forte presença, apresentando combinações de inovação, design e tecnologia embarcada.

“Esta foi a maior edição da China Homelife já realizada no Brasil. Cada um dos 1.200 expositores participou, no mínimo, de cinco encontros comerciais por dia, totalizando cerca de 18 mil reuniões ao longo dos três dias do evento”, afirmou Anselmo Carvalho, diretor da Exposolutions.

A China Homelife opera em parceria com a Meorient e instituições chinesas de apoio à internacionalização, estando presente em mais de 14 países distribuídos em quatro continentes. O modelo segue a estratégia de expansão internacional impulsionada pela Belt and Road Initiative, que, após focar em infraestrutura física, passou a estimular conexões comerciais, logísticas e de energia.

Para os participantes, a feira funciona como um laboratório de oportunidades, permitindo a avaliação de produtos, comparação de fornecedores e formalização de acordos comerciais. A presença de intérpretes e consultores especializados contribui para a efetividade das negociações, sobretudo para empresas de menor porte que buscam ampliar seu portfólio de importação.

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A próxima edição da China Homelife Brasil está programada para ocorrer entre 21 e 23 de setembro de 2027, também no São Paulo Expo, mantendo o formato de encontro direto entre o mercado brasileiro e fornecedores chineses.