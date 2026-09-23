Eventos impulsionam mercado de imóveis de short stay no Rio

O Rio de Janeiro chega à última semana de setembro com mais um grande evento internacional capaz de movimentar a cidade e atrair visitantes de diferentes partes do Brasil e do exterior. No próximo domingo, dia 27, o Maracanã recebe o NFL Game Rio 2026, um dos principais acontecimentos do calendário deste mês, marcado por uma intensa agenda de entretenimento, cultura e esporte, que, até o momento, tem movimentação econômica estimada em R$ 637,4 milhões, segundo levantamento do Visit Rio Convention Bureau.

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Mais do que episódios isolados, essa sucessão de atrações reforça uma característica que vem ganhando força no Rio: a capacidade de manter um fluxo recorrente de visitantes e movimentar diferentes regiões da cidade ao longo do ano. Para Henrique Blecher, CEO da ARKT Incorporadora, esse calendário também tem reflexos no mercado imobiliário.

“O Rio é uma cidade global e os grandes eventos reforçam cada vez mais essa vocação, valorizando ainda mais bairros bem localizados, com mobilidade, serviços, gastronomia e lazer”, afirma Blecher.

Compactos ganham espaço no mercado carioca

O movimento acontece paralelamente a uma mudança no perfil dos imóveis negociados na cidade. Apartamentos compactos passaram de 10% do volume de transações imobiliárias do Rio em 2022 para 35% nos sete primeiros meses de 2026, segundo análise do Sinduscon-Rio a partir de dados da Brain Inteligência Estratégica.

Ao mesmo tempo, o crescimento das locações de curta temporada vem influenciando a própria concepção dos empreendimentos. Em vez de adquirir um apartamento residencial convencional e posteriormente tentar adaptá-lo a essa finalidade, o investidor encontra hoje produtos que já consideram, desde a origem, questões como convenção condominial, segurança, tecnologia, operação e serviços.

“O short stay responde a uma mudança real na forma como as pessoas viajam e permanecem nas cidades. Para quem compra pensando em renda, não basta escolher um studio e colocá-lo para locação. Localização, convenção condominial, operação, segurança e tecnologia precisam estar alinhadas desde a concepção do produto. Quando o imóvel já nasce preparado para essa dinâmica, a tese de investimento se torna mais consistente”, afirma Blecher.

Copacabana e Botafogo acompanham essa dinâmica

É nesse cenário que a ARKT Incorporadora acaba de lançar o MO.dO Copacabana Posto 4, segundo endereço da coleção Design Living desenvolvida pela companhia. Localizado na Rua Barão de Ipanema, 76, a 250 metros da praia, o empreendimento terá 36 unidades residenciais e uma loja, com studios de 31 m² a 35 m², double studios e gardens.

O projeto combina arquitetura autoral, tecnologia, lazer no rooftop e infraestrutura concebida também para a dinâmica de curta permanência. O lançamento sucede o MO.dO Botafogo, apresentado em novembro de 2025 e que já alcançou 75% das unidades vendidas.

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A escolha dos dois primeiros bairros acompanha justamente a dinâmica de uma cidade movimentada por diferentes públicos ao longo do ano. Copacabana e Botafogo combinam metrô, serviços, gastronomia, lazer e proximidade com alguns dos principais pontos turísticos e culturais do Rio. “Para quem olha o imóvel como investimento, entender onde esse público escolhe ficar e o que busca durante essa permanência passou a fazer parte da leitura do mercado. Foi olhando para essa combinação entre vida urbana, mobilidade e demanda recorrente que escolhemos Botafogo e, agora, Copacabana para os primeiros endereços do MO.dO”, completa Blecher.