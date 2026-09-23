Exposição interativa revela a história das árvores de SP

A capital paulista recebe, no mês de outubro, um projeto que propõe um novo olhar sobre o patrimônio natural inserido na malha urbana. A Müller Cultural anuncia o lançamento da exposição “Árvores de São Paulo - História, Cultura e Sustentabilidade”, uma mostra fotográfica interativa que combina registros visuais de alta qualidade com tecnologia de realidade aumentada. O projeto, idealizado para circular por espaços públicos e centros culturais durante todo o mês de outubro, estará com entrada gratuita, exposto no Shopping Penha, em São Paulo, e utiliza 40 fotografias de grande formato para narrar a trajetória das espécies arbóreas que moldaram a identidade da metrópole, oferecendo ao público uma experiência imersiva que conecta memória histórica e conscientização ecológica.

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A estrutura da exposição é composta por expositores, e cada estação apresenta um ensaio fotográfico específico, totalizando 40 obras. O diferencial tecnológico reside na divisão do acervo: enquanto 20 fotografias seguem o formato tradicional, as outras 20 são integradas com realidade aumentada. Por meio de dispositivos móveis, os visitantes podem acessar camadas extras de informação, como sons da fauna local, visualizações em 3D do crescimento das espécies e dados históricos detalhados, transformando a observação passiva em uma jornada interativa de aprendizado.

O roteiro da mostra é dividido em dez estações temáticas que organizam a narrativa de forma cronológica e conceitual. A jornada começa com as “Raízes de São Paulo”, focando na Mata Atlântica original, e avança para as “Árvores Sagradas e Simbólicas”, em que figueiras centenárias são analisadas sob a ótica de seu significado religioso e social. A exposição também dedica espaço às “Espécies Imigrantes”, como as palmeiras-imperiais, e às “Árvores da Memória”, destacando exemplares tombados pelo patrimônio histórico, a exemplo da icônica Figueira das Lágrimas. Outros módulos exploram a presença das árvores no cotidiano, como fontes de alimento e inspiração artística, além de abordar os desafios contemporâneos, incluindo crises climáticas e a necessidade de novos planos de arborização comunitária.

Para Ronny Müller, CEO e fundador da Müller Cultural, o projeto cumpre um papel fundamental na reconexão do cidadão com o meio ambiente urbano. “Nosso propósito com esta exposição é criar uma ponte entre o passado botânico de São Paulo e as novas gerações. Ao unirmos a fotografia tradicional com a realidade aumentada, conseguimos transformar a história ambiental em algo tangível e atraente para os jovens. Queremos que o visitante saia da mostra não apenas com informações, mas com a percepção de que cada árvore na calçada é um monumento vivo que guarda a memória da nossa cidade e é essencial para o nosso futuro sustentável”, afirma.

Além do aspecto contemplativo, a exposição “Árvores de São Paulo” foi desenhada para servir como ferramenta pedagógica. As obras estão dispostas de forma a criar um fluxo de visitação orgânico, permitindo que grupos escolares e o público em geral compreendam a importância biológica de espécies como o ipê, o jacarandá e o pau-brasil, frequentemente chamados de “gigantes urbanos”. A abordagem sobre as crises e desafios, como quedas de árvores e doenças fitossanitárias, traz o debate para a realidade prática da gestão das cidades, incentivando o pensamento crítico sobre como a sociedade pode contribuir para um futuro mais verde e resiliente.

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Serviço:



Evento: Exposição: Árvores de São Paulo - História, Cultura e Sustentabilidade

Local: Shopping Penha

Endereço: R. Dr. João Ribeiro, 304 - Penha de França, São Paulo (SP), 03634-900

Data: de 3/10 a 31/10/2026

Horário de visitação: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e das 12h às 22h aos domingos

Entrada: gratuita

Classificação: livre