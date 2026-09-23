Marcio Jr. Trips fortalece operação online de atendimento

A Marcio Jr. Trips, agência de viagens criada na Região Metropolitana de Porto Alegre, vem ampliando sua atuação no mercado brasileiro por meio de um modelo de atendimento totalmente digital. A empresa, que iniciou sua trajetória com foco no mercado regional, passou a estruturar sua operação para atender clientes de diferentes estados, mantendo como proposta a proximidade no relacionamento e o acompanhamento do viajante durante toda a jornada.

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A expansão acompanha uma mudança na forma como os consumidores planejam e contratam viagens. Em seus canais digitais, a agência oferece serviços que incluem passagens aéreas, hospedagens, transfers e roteiros personalizados, além de suporte antes, durante e após a viagem.

“Nossa expansão é resultado direto de um modelo de gestão que busca unir tecnologia, agilidade e cuidado com o cliente. Queremos que o viajante tenha a tranquilidade de saber que existe uma equipe acompanhando sua viagem, mesmo que todo o atendimento aconteça online”, destaca o fundador, Marcio Junior.

Tecnologia aliada ao atendimento personalizado

Um dos pilares da operação é a utilização de ferramentas de gestão e CRM para organizar o relacionamento com os clientes, acompanhar oportunidades e estruturar o pós-venda.

A proposta é utilizar a tecnologia para ganhar escala sem transformar o atendimento em um processo impessoal. A empresa mantém canais diretos de comunicação com os passageiros e busca acompanhar diferentes etapas da viagem, desde a contratação até o retorno para casa.

Entre os serviços de suporte estão orientações relacionadas à viagem, acompanhamento de voos, auxílio com check-in e envio de documentos e cartões de embarque, de acordo com o serviço contratado.

Crescimento baseado em relacionamento

A estratégia da Marcio Jr. Trips também tem sido construída a partir da presença digital e da relação com seus clientes. A empresa já ultrapassou a marca de 100 avaliações no Google, todas com cinco estrelas, além de ampliar sua presença nas redes sociais e em canais de comunicação.

Para a agência, os indicadores fazem parte de uma estratégia que coloca o relacionamento e o pós-venda no centro da operação.

“Em turismo, a venda não termina quando o cliente recebe a passagem ou a confirmação do hotel. É justamente depois disso que o nosso trabalho continua. Uma mudança de voo, uma dúvida no aeroporto ou qualquer imprevisto pode acontecer, e queremos que o cliente saiba que pode contar conosco”, explica Marcio Junior.

Da atuação regional para o mercado nacional

Embora tenha suas raízes na Região Metropolitana de Porto Alegre, a Marcio Jr. Trips atualmente utiliza sua estrutura digital para alcançar consumidores de diferentes regiões do país. O movimento representa uma mudança de escala para a empresa: em vez de depender da proximidade física com o cliente, a operação utiliza canais digitais, processos internos e atendimento remoto para oferecer seus serviços em âmbito nacional.

A empresa também mantém sua identidade regional como parte da marca, especialmente com ações voltadas ao público do Rio Grande do Sul e da Região Metropolitana de Porto Alegre.

Próximos passos

Com a ampliação da operação, a Marcio Jr. Trips busca continuar investindo em processos, tecnologia e estrutura de atendimento, mantendo o foco em uma experiência de viagem acompanhada de perto.

“A ideia nunca foi simplesmente vender uma passagem. Queremos construir uma empresa na qual o cliente tenha confiança para voltar quando precisar viajar novamente e também para indicar nosso trabalho a outras pessoas”, afirma o fundador.

A Marcio Jr. Trips atua no segmento de turismo e oferece serviços relacionados a passagens aéreas, hospedagem, transfers e planejamento de viagens.

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Para mais informações, basta acessar marciojrtrips.com.br