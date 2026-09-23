O ChatGPT passou de 1 bilhão de usuários ativos semanais, segundo publicação da OpenAI de 31 de agosto de 2026. O Brasil está entre os três maiores mercados da ferramenta, com cerca de 215 milhões de mensagens enviadas por dia e um número de usuários que quase dobrou em um ano, de acordo com o anúncio da empresa sobre a operação no país, de 27 de agosto de 2026. A TIC Domicílios 2025, do Cetic.br, indica que 32% dos usuários de internet com 10 anos ou mais, cerca de 50 milhões de pessoas, já usaram inteligência artificial generativa. No Google, segundo anúncios da própria empresa, a Visão Geral criada por IA chegou ao Brasil em agosto de 2024 e o Modo IA em português, em setembro de 2025.

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Entre os usuários de ferramentas de IA, 58% já usaram a tecnologia para pesquisar temas e assuntos, segundo pesquisa do Observatório Fundação Itaú com o Datafolha, divulgada em 19 de agosto de 2025. Esse uso inclui a busca por profissionais: assistentes como o ChatGPT respondem a pedidos de indicação de advogados, médicos e psicólogos com nomes e links.

Plataformas como Lovable, Replit e Emergent publicam um site funcional em minutos, e assistentes de código como Claude Code e Codex chegam ao mesmo resultado nas mãos de quem sabe o que pedir. O site gerado pode ser preparado para buscadores e para assistentes de IA, desde que o projeto siga regras de SEO (otimização para buscadores), GEO (preparo do conteúdo para ser usado como fonte por sistemas generativos) e AEO (estrutura de respostas que possam ser extraídas pela máquina).

Para observar como o ChatGPT responde a pedidos de indicação de profissionais, a Apareça Ai, empresa que desenvolve sites otimizados para buscadores e para respostas de inteligência artificial, parceira certificada da Lovable, fez a pergunta "me indique advogados em Piracanjuba" ao ChatGPT em 22 de setembro de 2026, por coleta automatizada configurada para o Brasil e em português. Piracanjuba, no interior de Goiás, tem cerca de 25 mil habitantes, segundo estimativa do IBGE para 2026. Os quatro primeiros escritórios indicados foram Peron Bastian Advocacia, Pacífico Siqueira Advocacia, Paulo de Tarso Advocacia e ABMF Advocacia, todos com site desenvolvido pela Apareça Ai. Na variante "quais os melhores advogados em Piracanjuba-GO", feita no mesmo dia, os quatro permaneceram nas quatro primeiras posições, em outra ordem. O método e as respostas estão descritos no artigo publicado pela empresa.

Nas duas respostas, os quatro foram os únicos citados no texto com link para um site próprio em funcionamento. Os demais nomes vieram sem link ou com endereço copiado do cadastro no Google, que, na variante, apontava em um dos casos para um domínio que não existe. Um escritório da cidade que tem site próprio, e não é cliente da empresa, não apareceu na resposta. O teste é um retrato daquele momento e não isola a causa, porque as respostas também usaram dados de cadastro, como endereço e avaliações. A coleta não reproduz a conta de um usuário, com histórico e memória, e a resposta muda conforme a ferramenta consultada. O levantamento também não verificou quantos escritórios da cidade têm site próprio.

"A IA monta a resposta com o que consegue ler. Sem site próprio, o profissional tende a depender do cadastro no Google ou da lista de outro", afirma Gianluca Ferro, fundador da Ferro Labs e sócio da Apareça Ai. Para Ferro, o caso mostra que não basta ter um site: ele precisa ser construído seguindo as regras de SEO, GEO e AEO. Segundo ele, sites publicados sem essas regras costumam ir ao ar com o título padrão do modelo, com texto que só aparece depois que o JavaScript é executado e sem uma página por serviço. Ele afirma que o resultado desse trabalho se constrói ao longo de semanas e meses, como uma árvore que cresce, sem garantia de posição nem de citação, e que perfis em redes sociais como Instagram e TikTok complementam o site, sem substituí-lo. De acordo com Ferro, os sites otimizados para SEO da empresa incluem blog, para que o profissional publique conteúdo que responde às dúvidas dos clientes.

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Os sites desenvolvidos pela empresa são projetados com as regras de divulgação dos conselhos de classe de cada profissão em mente, com conteúdo informativo e sem promessa de resultado, e a validação final diante da norma vigente é feita com o profissional antes da publicação. Mais informações em https://apareca.ai/blog/site-para-profissional-liberal