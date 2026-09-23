DALI Alliance Realiza Primeira Cúpula e Exposição Global DALI 27

PISCATAWAY, N.J. e UTRECHT, Holanda, Sept. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A DALI Alliance irá sediar a primeira Cúpula e Exposição Global, DALI 27, nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2027, no Royal Dutch Jaarbeurs em Utrecht, Holanda. O DALI 27 irá conectar experts dos setores de iluminação, edifícios inteligentes e cidades inteligentes para moldar o futuro do controle da iluminação digital. O evento será um novo fórum internacional para colaboração, compartilhamento de conhecimento e inovação, reunindo o ecossistema global DALI. O DALI 27 será encerrado com um jantar de gala do evento 2027 DALI Lighting Awards, que reconhece projetos e realizações de destaque no controle da iluminação DALI.

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O DALI 27 reúne a Assembleia Geral da DALI Alliance em uma conferência e exposição voltadas para designers, fabricantes, integradores de sistemas e fornecedores de tecnologia de iluminação. O programa contará com palestras, painéis de discussão, sessões técnicas, estudos de caso e uma exposição que irá apresentar as mais recentes tecnologias e soluções DALI. Os eventos de networking em todo o DALI 27 irão proporcionar oportunidades para os profissionais se conectarem e trocarem ideias.

"O DALI 27 reúne especialistas de todas as cadeias de valor de iluminação, edifícios inteligentes e cidades inteligentes para promover o controle da iluminação digital interoperável", disse Paul Drosihn, Gerente Geral da DALI Alliance. "Pela primeira vez apresentamos o ecossistema global DALI em uma cúpula e exposição dedicadas a compartilhar conhecimento, fortalecer parcerias e inspirar a inovação."

O DALI 27 terá início na manhã de terça-feira, 23 de fevereiro de 2027 no centro de Utrecht. Ao longo do evento de dois dias, patrocinadores e empresas parceiras apresentarão suas mais recentes tecnologias e soluções na Expo. A programação completa da conferência será anunciada no fim de 2026, com detalhes de inscrição, opções de ingressos e taxas de participação sendo divulgadas posteriormente. Empresas e experts do setor interessados em apresentar, exibir ou patrocinar o DALI 27 devem entrar em contato com a DALI Alliance.

O palco está pronto para os DALI Lighting Awards

Os DALI Lighting Awards de 2027 serão entregues durante um jantar de gala na noite de quarta-feira. Com esses prêmios, a DALI Alliance homenageia projetos, inovações e realizações excepcionais que exemplificam o uso e o desenvolvimento adicional do controle da iluminação com base na iluminação profissional DALI.

DALI 27

Evento: Cúpula e Exposição Global DALI 27

Data: 23 e 24 de fevereiro de 2027

Local: Supernova no Royal Dutch Jaarbeurs

Endereço: Jaarbeursplein 6, 3521 AL Utrecht, Holanda

Organizador: DALI Alliance

Contato com a Mídia:

Parrot PR & Marketing - press@parrotprandmarketing.com

Foto deste comunicado disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/880e82cc-7267-4d00-8560-cd132df5686e

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001274199)