Ex-líder de Viagens do Google EMEA ingressa no Conselho do OAG como Diretor Não Executivo

LONDRES, Sept. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- O OAG, parceiro essencial de inteligência que está transformando as viagens em todo o mundo, anunciou hoje a nomeação de David Robles como diretor não executivo.

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A nomeação ocorre em um momento importante para a evolução do OAG. Fundada há quase 100 anos como pioneira no fornecimento de dados de horários para a aviação, o OAG passou por uma transformação estratégica, contando com o apoio da Vitruvian Partners e uma nova equipe de liderança A empresa reúne conjuntos de dados proprietários e tecnologia baseada em IA para oferecer aos clientes de todo o ecossistema de viagens uma plataforma abrangente e definitiva de inteligência sobre oferta e demanda aérea". Sob a liderança do CEO Filip Filipov, ex-executivo do Skyscanner nomeado no final de 2025, os dados e insights de referência do OAG têm sido utilizados para impulsionar a recente explosão em volumes de pesquisas e análises relacionadas à IA do setor global de viagens.

David agregará imenso valor a essa jornada, com suas mais de duas décadas de liderança na vanguarda de plataformas digitais, ecossistemas de dados e inteligência artificial. Ele passou 19 anos no Google, mais recentemente como Líder da Unidade de Negócios de Viagens para a região EMEA, onde arquitetou, expandiu e transformou o marketplace de viagens multivertical do Google em um ecossistema impulsionado por IA. No início da sua carreira no Google, ele impulsionou o desenvolvimento comercial do Google Maps em toda a EMEA, tendo um papel fundamental na criação do mercado de publicidade online na Espanha.

David possui mestrado em Engenharia Industrial pela Universidad Politécnica de Madrid, MBA pela IESE Business School e certificações executivas do INSEAD e do IMD.

Ao comentar sobre a nomeação, Filip Filipov, CEO do OAG, disse:

"O OAG está em um ponto de inflexão. Temos o histórico de oferta de dados, a capacidade de inteligência da demanda e o investimento necessários para a criação de algo novo para o setor de viagens. David passou duas décadas fazendo exatamente o que estamos focados agora: transformando dados de várias fontes em plataformas inteligentes que remodelam a forma como toda uma indústria opera. Sua perspectiva será inestimável para a aceleração dessa jornada."

Comentando sobre sua nomeação, Robles disse:

"Pouquíssimas empresas combinam a profundidade dos dados confiáveis?e neutros do OAG com a ambição e a capacidade de criar a camada de inteligência da qual companhias aéreas, aeroportos, instituições financeiras e empresas que impulsionam as viagens globais irão depender no futuro. Mal posso esperar pela oportunidade de contribuir para essa transformação, em um setor que conheço bem."

Sobre o OAG

OAG é o parceiro de inteligência essencial para transformar as viagens globais. Há quase 100 anos, combinamos qualidade, quantidade e acesso a dados incomparáveis com tecnologia inovadora e profunda experiência no setor. Vamos além dos dados para fornecer as respostas que impulsionam as viagens globais - de companhias aéreas e aeroportos a empresas de tecnologia, instituições financeiras e muito mais.

Contato com a Mídia

pressoffice@oag.com

Foto deste comunicado disponível em: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0ba8aeff-321d-4bb6-846e-078492a07aca

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9831565)