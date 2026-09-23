CGTN: Como a diplomacia de chefe de Estado orienta os laços China-EUA em direção à estabilidade

PEQUIM, Sept. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- O presidente chinês, Xi Jinping, fará uma visita de Estado aos Estados Unidos de 23 a 25 de setembro, a convite do seu presidente Donald Trump.

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Este será o segundo encontro entre os dois chefes de Estado em seis meses, após a visita de Estado de Trump à China em maio.

Detalhando a próxima visita de Xi na segunda-feira, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun, disse que o intercâmbio de visitas é um marco histórico.

Uma análise das relações bilaterais que mantiveram a estabilidade geral apesar dos altos e baixos demonstra que a diplomacia de chefe de Estado sempre serviu como a "âncora" do relacionamento, desempenhando um papel orientador estratégico insubstituível e fornecendo importantes salvaguardas estratégicas para a melhoria e desenvolvimento dos laços bilaterais.

Novo posicionamento

Ao longo dos anos, Xi e Trump mantiveram a comunicação por meio de reuniões presenciais, telefonemas e outros intercâmbios. As relações bilaterais avançaram ao longo do caminho traçado pelos dois líderes.

No último encontro em maio, os dois presidentes concordaram com uma nova visão para o desenvolvimento de uma relação China-EUA de estabilidade estratégica construtiva nos próximos três anos e além. Xi definiu a natureza da "estabilidade estratégica construtiva" como uma estabilidade positiva com a cooperação como o esteio, uma estabilidade sólida com concorrência moderada, uma estabilidade constante com diferenças administráveis e uma estabilidade duradoura com promessas de paz.

Essa definição não foi somente uma frase de efeito. Em um momento de crescentes incertezas e mudanças aceleradas em todo o mundo sem precedentes no último século, o consenso transmite uma mensagem importante: A China e os EUA devem optar pelo diálogo em vez do confronto, pela cooperação em vez do conflito e pela estabilidade em vez da turbulência.

Descrevendo o novo posicionamento dos laços como "preciso", Wang Honggang, diretor do Instituto de Estudos Americanos dos Institutos de Relações Internacionais Contemporâneas da China, disse à CGTN que a "estabilidade estratégica construtiva" é o direcionamento de longo prazo para o desenvolvimento das relações China-EUA.

Zhang Tengjun, pesquisador associado do Instituto de Estudos Americanos da Academia Chinesa de Ciências Sociais, disse que o novo posicionamento é uma nova calibração da lógica das relações China-EUA, acrescentando que "construtivo" implica uma abordagem orientada para a ação, significando que a competição não é de forma alguma um jogo de soma zero, e que a cooperação pragmática deve ser usada para equilibrar as diferenças.

Guiadas pelo consenso alcançado pelos chefes de Estado, as equipes econômicas e comerciais dos dois países realizaram múltiplas rodadas de consultas, com o objetivo de desenvolver um consenso contínuo, administrar as diferenças e aprofundar a cooperação para a promoção de um desenvolvimento estável, sólido e sustentável das relações econômicas e comerciais China-EUA.

A orientação estratégica fornecida pela diplomacia de chefe de Estado conduz o curso das relações bilaterais – um papel insubstituível, disse Zhang à CGTN.

Relações estáveis China-EUA são boas para o mundo

O 15º Plano Quinquenal da China teve início este ano, e o país está promovendo de forma abrangente a modernização chinesa por meio de um desenvolvimento de alta qualidade. 2026 também marca o 250º aniversário da independência dos EUA.

"O sucesso de um país representa uma oportunidade para o outro, e um relacionamento bilateral estável é bom para o mundo", enfatizou Xi.

Apesar das diferenças, a cooperação econômica e comercial continua a servir como estabilizador e lastro das relações China-EUA. De acordo com uma pesquisa de 2026 com 175 empresas dos EUA pelo Conselho Empresarial EUA-China, 95% das empresas dos EUA que operam na China consideram o mercado chinês "de certa forma importante a muito importante" para manter a sua competitividade global.

Sean Stein, presidente do Conselho Empresarial EUA-China, disse que mais empresas dos EUA estão buscando parcerias com empresas chinesas, com o objetivo de aprender com seus pontos fortes e aproveitar os avanços na China para manter a sua competitividade global. "A China é parte importante da sua competitividade global", disse Stein à CGTN.

Além da área comercial, desde 2026, as autoridades policiais dos dois países têm cooperado em áreas como combate ao narcotráfico e à fraude de telecomunicações e online, e repatriação de fugitivos com resultados tangíveis. Um número crescente de jovens americanos viaja para a China para vivenciar o país por meio de atividades culturais, construindo uma ponte para levar adiante a amizade entre os dois povos.

Os dois países irão sediar grandes encontros globais este ano: a Reunião de Líderes Econômicos da APEC em Shenzhen e a Cúpula de Líderes do G20 em Miami, o que os colocará no centro da agenda internacional.

Assim como o líder chinês observou em muitas ocasiões, a China e os Estados Unidos, como dois grandes países, podem assumir suas responsabilidades e trabalhar juntos para realizar coisas maiores e mais concretas para o bem dos países e do mundo.

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Contato: Jiang Simin jiang.simin@cgtn.com

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9832229)