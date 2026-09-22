Mavenir e Neysa Fazem Parceria para Levar Infraestrutura Nativa de IA a Operadoras, Empresas e Neoclouds

RICHARDSON, Texas e MUMBAI, Índia, Sept. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Mavenir, fornecedora de software de rede nativa de nuvem que está criando o futuro das telecomunicações, anunciou hoje uma parceria estratégica com a Neysa, fornecedora de IA na nuvem. A parceria integra os recursos de orquestração, agente e medição de tokens de IA da Mavenir com a infraestrutura de GPU nativa de IA da Neysa, o ambiente de implantação e a plataforma de nuvem de IA pronta para o cliente.

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Juntas, as empresas fornecem uma pilha projetada para viabilizar que as empresas implantem uma plataforma soberana de IA que funcione na infraestrutura controlada por elas. Camada de orquestração de modelos, fluxos de trabalho de agentes, segurança e rastreamento de uso diretamente sobre a capacidade de GPU gerenciada pela nuvem nativa de IA da Neysa. Isso viabiliza que as equipes de TI e de plataforma lancem iniciativas de IA sem precisar montar a pilha tecnológica peça por peça.

Para os provedores de neocloud, a parceria transforma a capacidade bruta da GPU em serviços de IA controlados e prontos para venda, sem exigir a criação de uma plataforma subjacente. A Neysa fornece a pilha de nuvem de IA, a capacidade da GPU e o ambiente de implantação. A Plataforma Integrada de IA da Mavenir adiciona orquestração, controle de políticas e medição em nível de token para transformar essa capacidade em ofertas de IA faturáveis?e prontas para uso corporativo. A plataforma foi projetada com padrões de qualidade de operadoras de telecomunicações e pode ser implantada em ambientes locais ou híbridos.

Para as operadoras de redes móveis, a parceria amplia a Plataforma Integrada de IA da Mavenir, lançada no início deste ano, oferecendo para as operadoras um caminho para a transformação da rede em um serviço de IA, para hospedagem de modelos, execução de agentes e monetização do consumo de tokens na sua própria infraestrutura. A nuvem da Neysa agora oferece para as operadoras uma opção adicional, baseada em GPUs, para execução dessa mesma plataforma, paralelamente à sua implantação em infraestrutura que elas já possuem.

"As empresas e os provedores de neocloud estão tentando resolver o mesmo problema de lados opostos: como transformar o investimento em GPU em serviços de IA soberanos e monetizáveis. A união da Plataforma Integrada de IA da Mavenir com a nuvem de IA da Neysa elimina essa lacuna. As empresas têm acesso a uma plataforma confiável e controlável, e os provedores de neocloud ganham uma maneira de vender IA como um serviço e não apenas como uma infraestrutura", disse Bejoy Pankajakshan, Diretor de Tecnologia e Estratégia da Mavenir.

"A Mavenir, fornecedora de software de rede que atende operadoras em mais de 120 países, selecionou a Neysa para ajudar a desenvolver e executar seu portfólio de IA. Essa escolha reflete uma mudança mais ampla no que as empresas esperam da infraestrutura de IA. Juntas, a Plataforma Integrada de IA da Mavenir e a nuvem de IA da Neysa oferecem às empresas uma maneira governada e controlada para a execução da IA na infraestrutura controlada por elas, com visibilidade de custos integrada", disse Xavier Kurian, Diretor de Receita da Neysa.

A Plataforma Integrada de IA da Mavenir fornece orquestração, fluxos de trabalho de agentes, controle de segurança e políticas, e recursos de medição e faturamento em nível de token.

A nuvem de IA da Neysa combina infraestrutura nativa de IA, capacidade de GPU, ambientes de implantação e um modelo de entrega pronto para o cliente. Ela possibilita que operadoras, empresas e provedores de neocloud ofereçam infraestrutura de IA sem a necessidade de criação e gerenciamento de uma equipe dedicada de engenharia de plataforma.

A Mavenir pretende desenvolver, testar e dimensionar seus produtos de IA na infraestrutura soberana e apoiada por GPU da Neysa, o mesmo ambiente disponível para operadoras e empresas com essa parceria. Esses produtos incluem AI Service Assurance para operações de rede automatizadas, AI Security Agents para detecção de fraudes e ameaças, e AI Voice Services, como tradução em tempo real e agentes virtuais SMB. Isso possibilita que a Mavenir acelere o lançamento desses produtos no mercado, preservando a soberania dos dados.

A Mavenir também usa a nuvem da Neysa para sua própria transformação de IA, aplicando a mesma orquestração e infraestrutura de GPU a iniciativas internas, como desenvolvimento de software assistido por IA e seleção inteligente de modelos. Ela executa a pilha internamente primeiro e depois a estende aos seus clientes de operadoras, empresas e neocloud.

Os custos crescentes dos modelos de fronteira são um desafio comum de todas as empresas que implementam IA em larga escala. As ferramentas de otimização de token e de roteamento de modelos da Plataforma Integrada de IA são projetadas para solucionar isso, direcionando cada solicitação para o modelo que a lógica de roteamento da Mavenir identifica como a opção mais econômica para essa solução. Nas próprias implantações da Mavenir, isso reduziu os gastos do modelo de fronteira sem alterar a forma como os aplicativos são criados.

"Não estamos simplesmente dizendo para as operadoras adotar a IA, também estamos desenvolvendo nossos próprios produtos de IA com essa mesma infraestrutura, abrangendo desde a garantia de serviços e agentes de segurança até a IA de voz. E como administramos os custos do nosso modelo de fronteira com a mesma ferramenta de otimização de token e de roteamento de modelos, podemos repassar essa economia para todos os clientes que operam na Neysa", disse Bejoy Pankajakshan, Diretor de Tecnologia e Estratégia da Mavenir.

Sobre a Mavenir

A Mavenir habilita redes inteligentes, automatizadas e programáveis por meio do desenvolvimento de soluções de software de IA por design, nativas da nuvem, para operadoras de telefonia móvel. A profunda experiência com domínio de telecomunicações da empresa foi comprovada por meio de implantações com mais de 300 operadoras em todo o mundo em mais de 120 países, que juntas atendem mais de 50% dos assinantes de todo o mundo. A Mavenir combina sua profunda experiência em telecomunicações com a experiência em nuvem e TI, e conjuntos de habilidades em ciência de dados essenciais para resolver desafios reais dos clientes. Suas soluções de software comprovadas são IA por design, oferecendo o futuro nativo da IA e a evolução das operadoras para TechCos. Para mais informações, visite www.mavenir.com.



Sobre a Neysa

A Neysa desenvolve infraestrutura de nuvem de IA para empresas que precisam executar a IA na infraestrutura controladas por elas. O Velocis, seu principal sistema, unifica a computação, a inferência, a orquestração e a segurança da IA da GPU em um único ambiente. Fundada em 2023 e sediada em Mumbai, a Neysa anunciou um aumento de capital de até US$ 1,2 bilhão liderado pela Blackstone em fevereiro de 2026. Saiba mais em www.neysa.ai.

Declarações de Previsão

Este comunicado de imprensa pode conter declarações de previsão, nos termos da legislação de valores mobiliários aplicável. Essas declarações incluem, mas não estão limitadas a, declarações sobre os recursos do produto da Mavenir, desempenho esperado, benefícios previstos para as operadoras, empresas e assinantes, oportunidades de mercado, evolução da tecnologia, tendências do setor e perspectivas de negócios futuros. As declarações de previsão geralmente são identificadas por palavras como "antecipar", "acreditar", "poderia", "projetado para", "habilitar", "estimar", "esperar", "pretender", "pode", "planejar", "potencial", "deveria", "irá", "iria" ou expressões semelhantes. Essas declarações são baseadas nas expectativas, suposições e/ou informações da Mavenir disponíveis até a data deste comunicado. Os resultados reais podem diferir substancialmente dos resultados expressos ou implícitos devido a uma série de fatores, incluindo, sem limitação, mudanças no setor de telecomunicações e no cenário competitivo; desenvolvimentos regulatórios que afetem as redes de telecomunicações e a tecnologia de IA; dependência da tecnologia e da infraestrutura de terceiros; e condições econômicas e dos mercados em geral. A Mavenir não é obrigada a atualizar ou revisar nenhuma declaração de previsão, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme exigido por lei.

Contato com a Mídia

Mavenir: Emmanuela Spiteri, PR@mavenir.com

Neysa: Paromita Sarkar, paromita.s@talkingpointcommunications.com

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9831599)