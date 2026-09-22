Textron Aviation comemora a entrega do 500º jato executivo Cessna Citation Latitude

A Textron Aviation Inc., empresa do grupo Textron Inc. (NYSE: TXT) anunciou hoje o lançamento do 500º jato executivo Cessna Citation Latitude em sua fábrica em Wichita, no Kansas. Esse marco de produção destaca o sucesso contínuo do jato de médio porte mais vendido do mundo e reconhece a habilidade e a dedicação dos funcionários que ajudaram a tornar o Citation Latitude a escolha de confiança de operadores de todas as partes do mundo.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260922162676/pt/

Textron Aviation marks 500th Cessna Citation Latitude rollout. (Photo Credit: Textron Aviation)

“A entrega da 500ª unidade do Citation Latitude é um testemunho do compromisso e do orgulho dos funcionários que constroem essa aeronave todos os dias”, disse Eric Cardinali, vice-presidente sênior de Manufatura. “Por trás de cada aeronave, há uma equipe comprometida em oferecer a qualidade e o nível de excelência que nossos clientes esperam. Esse marco só é possível graças à competência de nossa força de trabalho e à confiança que os clientes continuam depositando em nossos produtos.”

Com uma cabine espaçosa, pé-direito alto, piso plano, grande capacidade operacional e operação eficiente, o Citation Latitude oferece excelente autonomia e desempenho em pistas curtas. Assim, os clientes podem aproveitar esses benefícios em uma ampla variedade de missões.

“Na Textron Aviation, buscamos projetar e oferecer a melhor experiência de aviação aos nossos clientes, e o Citation Latitude é um exemplo marcante desse compromisso”, disse Lannie O’Bannion, vice-presidente sênior de Vendas e Marketing Globais. “Clientes do mundo inteiro continuam escolhendo o Latitude porque ele oferece o conforto, a versatilidade e o valor de que precisam para realizar suas missões com confiança

A entrega do 500º jato representa uma conquista significativa para a crescente frota global de jatos executivos Citation Latitude. À medida que os operadores continuam escolhendo essa plataforma, a Textron Aviation mantém o foco em oferecer o desempenho, a produtividade e a inovação que os clientes esperam dos jatos executivos Cessna Citation.

Sobre o Cessna Citation Latitude

Com autonomia de 2.700 milhas náuticas (5.000 km) para quatro passageiros em cruzeiro de alta velocidade, o jato executivo de médio porte Citation Latitude se destaca da concorrência por sua combinação de conforto e eficiência. Ele possui um piso plano, com 6 pés de altura na cabine, que permite ficar em pé. Seu comprimento de pista de decolagem, líder na categoria com 1.091 m, proporciona aos operadores maior alcance a partir de pistas curtas. Com inovações e recursos bem pensados por toda a aeronave, o Citation Latitude proporciona uma experiência de cabine sem igual, com ambiente mais aberto, espaçoso, iluminado e requintado da categoria.

Oferecendo excelente relação custo-benefício para uma ampla gama de operadores, o Citation Latitude acomoda até nove passageiros, atinge uma velocidade máxima de cruzeiro de 446 ktas e possui uma carga útil com tanque cheio de 1.000 libras. A aeronave foi projetada para atender a uma variedade de missões com o conforto, a capacidade e a eficiência que os clientes esperam de um jato executivo de médio porte líder em seu segmento.

Para obter informações adicionais sobre o Citation Latitude, visite cessna.txtav.com/citation/latitude.

Sobre a Textron Aviation Inc.

Nós inspiramos a jornada de voar há quase 100 anos. A Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc., capacita nossos talentos coletivos nas marcas Beechcraft, Cessna, Hawker e Pipistrel para projetar e oferecer a melhor experiência de aviação aos nossos clientes. Com uma linha que vai de jatos executivos, turboélices e motores a pistão leves e de alto desempenho a soluções para missões especiais, treinamento militar e defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de aviação mais versátil e abrangente do mundo, apoiado por uma força de trabalho responsável por mais da metade de todas as aeronaves de aviação geral já produzidas globalmente. Clientes em mais de 170 países confiam em nosso desempenho lendário, confiabilidade e versatilidade, além de nossa sólida rede global de atendimento, para voos acessíveis, produtivos e adaptáveis. Para mais informações, acesse www.txtav.com.

Sobre a Textron Inc.

A Textron Inc. é uma empresa multissetorial que aproveita sua rede internacional de negócios aeronáuticos, de defesa, industriais e financeiros para fornecer aos clientes soluções e serviços inovadores. Ela é conhecida no mundo todo por suas poderosas marcas, como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO e Textron Systems. Para informações adicionais, acesse: www.textron.com.

Certas declarações neste comunicado à imprensa podem projetar receitas ou descrever estratégias, metas, perspectivas ou outros assuntos não históricos; estas declarações são válidas apenas na data em que foram feitas e não assumimos nenhuma obrigação de atualizá-las. Estas declarações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que nossos resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos nessas declarações prospectivas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Kate Flavin

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