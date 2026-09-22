Euro Colchões recebe Selo ESG na Equipotel 2026

A Euro Colchões recebeu o Selo ESG para Hospitalidade durante a 63ª edição da Equipotel, realizada entre os dias 15 e 18 de setembro, no Expo Center Norte, em São Paulo. A cerimônia de entrega ocorreu na quarta-feira (16), durante a programação do evento.

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A certificação reconhece fornecedores do setor de hospitalidade que desenvolvem iniciativas relacionadas a práticas ambientais, sociais e de governança. Entre as ações apresentadas pela Euro Colchões estão o programa de assinatura de colchões, a remodelagem da linha Ecomind e medidas relacionadas ao reaproveitamento de materiais.

No programa de assinatura de colchões, a empresa informa que realiza o processo de logística reversa ao final dos contratos ou durante a renovação dos produtos. A operação inclui a desmontagem dos colchões e a destinação de diferentes componentes. Segundo a Euro Colchões, as molas são encaminhadas ao fornecedor e as espumas são destinadas a empresas de reciclagem.

Outra iniciativa relacionada às práticas ambientais é a linha Ecomind, que passou por remodelação a partir de uma parceria com a Unifi. Segundo a empresa, os colchões utilizam polímeros produzidos a partir da reciclagem de garrafas PET pós-consumo, posteriormente transformados em fios e tecidos utilizados na fabricação.

De acordo com informações da Euro Colchões, cada colchão da linha Ecomind utiliza polímeros provenientes de 60 garrafas PET. Nos modelos de casal destinados à hotelaria, que possuem duas faces de utilização, são utilizadas 120 garrafas PET por unidade. A empresa também informa que 10% das vendas da coleção são destinados ao Instituto do Câncer.

“O programa de assinatura permite acompanhar o produto desde a fabricação até a destinação dos materiais ao final do contrato. Na linha Ecomind, o uso de materiais reciclados integra o processo de desenvolvimento dos produtos”, afirma Tiago Nunes, diretor comercial de hotelaria da Euro Colchões.

O Selo ESG para Hospitalidade faz parte da programação da Equipotel e tem como proposta reconhecer fornecedores que desenvolvem iniciativas relacionadas à sustentabilidade e às práticas de ESG no setor de hospitalidade.

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A Equipotel 2026 reuniu mais de 500 marcas nacionais e internacionais e, nesta edição, foi realizada de forma conectada à Expolux, evento voltado ao setor de iluminação. Os dois eventos ocorreram simultaneamente no Expo Center Norte, em São Paulo.