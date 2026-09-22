Da Responsabilidade Social Corporativa ao Impacto na Saúde Pública: como o programa Colgate Bright Smiles, Bright Futures® está promovendo mudanças de comportamento para o próximo bilhão de crianças e suas famílias

A Colgate-Palmolive, líder mundial em cuidados bucais, anunciou uma evolução estratégica em seu principal programa de educação em saúde bucal, o Colgate Bright Smiles, Bright Futures® (BSBF), refletindo o compromisso da empresa com a saúde pública global.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260922621021/pt/

Lançado em 1991, o programa já alcançou mais de dois bilhões de crianças e suas famílias em mais de 100 países, demonstrando como o compromisso do setor privado em apoiar comunidades pode se tornar uma força poderosa para a saúde pública, promovendo comportamentos mais saudáveis ??e resultados positivos em larga escala. Desde currículos de educação em saúde e programas escolares até unidades móveis odontológicas e exames gratuitos de saúde bucal, o BSBF ajuda crianças e suas famílias a acessar cuidados, adotar hábitos mais saudáveis ??e melhorar os resultados de saúde bucal a longo prazo.

"Na Colgate-Palmolive, acreditamos que a saúde bucal e futuros mais saudáveis ??e brilhantes estão intrinsecamente ligados", disse Noel Wallace, presidente do Conselho, presidente e CEO da Colgate-Palmolive. "Há 35 anos, o BSBF gera impacto positivo ao combinar educação prática com parcerias locais que transformam hábitos diários em estilos de vida saudáveis. Nosso programa se concentra em ajudar mais pessoas a construir hábitos saudáveis ??para a vida toda."

À medida que o BSBF se posiciona para capacitar o próximo bilhão de crianças e suas famílias, a evolução do programa é guiada por três pilares fundamentais: um relatório de impacto recém-publicado, recursos de design centrado no ser humano (HCD) e de mudança de comportamento, e parcerias estratégicas globais de saúde.

Relatório de Impacto Recém-Publicado

De autoria dos Drs. Francisco Ramos-Gomez e Yan Wang, da Universidade da Califórnia, em Los Angeles (UCLA), o estudo Transformando a saúde bucal infantil em todo o mundo: Três décadas do programa de Prevenção Colgate Bright Smiles, Bright Futures, sintetiza dados de implementação de toda a trajetória global do programa. Isso demonstra que combinar aulas baseadas no currículo escolar com escovação supervisionada, aplicação de verniz de flúor e selantes pode gerar resultados mensuráveis, incluindo:

Uma redução de 75% em novas cáries e lesões de desmineralização nos primeiros molares permanentes entre crianças em Granada.

Um aumento de 23% nas unidades gengivais saudáveis ??entre crianças na Cidade do México.

As evidências também destacam o poder de modelos de referência — incluindo professores, enfermeiros, agentes comunitários de saúde e treinadores esportivos, além dos profissionais de odontologia — e posicionam as crianças como "agentes de mudança" que impulsionam hábitos saudáveis ??em seus lares.

"O conjunto de evidências mostra que o impacto do BSBF vai muito além da mudança de comportamento individual", afirmou o Dr. Francisco Ramos-Gomez, professor e chefe da Seção de Odontopediatria da Faculdade de Odontologia da UCLA e coautor do relatório. "Ele fortalece a capacidade de profissionais de áreas não odontológicas, promove a colaboração público-privada e impulsiona a equidade na saúde bucal em larga escala. O BSBF oferece uma estrutura prática da qual outras iniciativas globais de saúde bucal podem se beneficiar."

Design Centrado no Ser Humano (HCD) e Recursos para Mudança de Comportamento

Para capacitar a próxima geração com hábitos saudáveis ??para toda a vida, o BSBF lançou um novo conjunto de recursos de educação em saúde, fundamentais para o programa, desenvolvido em parceria com a Dalberg Design. Baseadas no Design Centrado no Ser Humano (HCD) e em princípios de mudança de comportamento fundamentados em evidências, essas ferramentas foram cocriadas e testadas em campo com crianças, cuidadores e educadores na Índia, no Quênia, no México e nos Estados Unidos. Ao fornecer a professores e famílias ferramentas de aprendizado culturalmente adaptadas e atividades interativas de escovação para as crianças, o BSBF continua a fortalecer a educação em saúde liderada pela comunidade e a estabelecer hábitos fundamentais de higiene bucal em salas de aula e lares ao redor do mundo.

Parcerias Globais de Saúde

Anunciado no início deste ano em Davos, durante o Fórum Econômico Mundial, um compromisso de financiamento plurianual para a Fundação da OMS (WHO Foundation) apoia o programa global de saúde bucal da Organização Mundial da Saúde. A colaboração concentra-se em expandir a educação em saúde bucal, apoiar a integração da saúde bucal nos sistemas nacionais de saúde e aumentar a conscientização sobre a saúde bucal como uma prioridade de saúde pública. "A saúde bucal desempenha um papel essencial na saúde geral", disse Anil Soni, CEO da Fundação da OMS. “O progresso depende de investimentos de longo prazo em prevenção, orientações confiáveis ??e sistemas de saúde robustos. Apoios como este viabilizam o trabalho da OMS para promover a saúde bucal e melhorar os resultados de saúde para comunidades em todo o mundo.”

Com base em 35 anos de sucesso mensurável em termos comportamentais e clínicos, o programa entra em sua próxima fase de crescimento — gerando impacto ao alcançar o próximo bilhão de crianças e famílias e, ao mesmo tempo, inspirando novas abordagens para enfrentar desafios globais de saúde. Em 22 de setembro, paralelamente à 81ª Assembleia Geral das Nações Unidas, a Colgate-Palmolive reunirá líderes empresariais, especialistas em saúde global e lideranças da sociedade civil para um debate técnico sobre como evidências, mudanças de comportamento e a colaboração intersetorial podem impulsionar resultados de saúde sustentáveis. O evento será conduzido por Noel Wallace, presidente do Conselho, presidente e CEO, e Esha Gupta, líder global de Saúde Pública e Impacto Social da Colgate-Palmolive. A conversa, moderada por Moira Forbes, vice-presidente executiva da Forbes, contará com a participação de especialistas como Robert Fabricant, cofundador e sócio da Dalberg Design; Dr. Saia Ma’u Piukala, diretor regional da OMS para o Pacífico Ocidental; Janti Soeripto, CEO e presidente da Save the Children US; e Anil Soni, CEO da Fundação da OMS.

Sobre a Colgate-Palmolive

A Colgate-Palmolive Company é uma empresa de crescimento que se preocupa com as pessoas, é inovadora e está reinventando um futuro mais saudável para todas as pessoas, seus animais de estimação e o nosso planeta. Com foco em Cuidados Bucais, Cuidados Pessoais, Cuidados do Lar e Nutrição Animal, comercializamos nossos produtos em mais de 200 países e territórios, sob marcas como Colgate, Palmolive, Ajax, Axion, Darlie, elmex, EltaMD, Fabuloso, Filorga, hello, Hill’s Prescription Diet, Hill’s Science Diet, Irish Spring, Lady Speed Stick, meridol, PCA SKIN, Prime100, Protex, Sanex, Softsoap, Sorriso, Soupline, Speed Stick, Suavitel e Tom’s of Maine. Somos reconhecidos por nossa liderança e inovação na promoção da sustentabilidade e do bem-estar das comunidades, incluindo nossas conquistas na redução do desperdício de plástico e na promoção da reciclabilidade, na economia de água e na melhoria da saúde bucal infantil por meio do nosso programa Colgate Bright Smiles, Bright Futures, que já alcançou mais de dois bilhões de crianças e suas famílias desde 1991. Para mais informações sobre a Colgate-Palmolive e sobre como ajudamos a criar mais sorrisos, acesse www.colgatepalmolive.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260922621021/pt/

Contato para a Imprensa

Campbell O’Connor

Real Chemistry

203-993-5551

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

coconnor@realchemistry.com