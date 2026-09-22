Quaise Energy selecionada para receber até US$ 25 milhões em apoio do Departamento de Energia dos EUA para avançar com a primeira usina geotérmica comercial de temperatura ultra-elevada do mundo

A Quaise Energy, desenvolvedora líder em energia geotérmica de temperatura ultra-elevada em escala industrial, anunciou hoje que foi selecionada pelo Departamento de Energia dos EUA (DOE) para receber até US$ 25 milhões em financiamento, no âmbito da oportunidade de financiamento para "Testes de Campo Geotérmicos de Próxima Geração e Caracterização e Confirmação de Recursos Geotérmicos". Esse apoio aproxima os EUA da comercialização de Sistemas Geotérmicos Aprimorados (EGS) de temperatura ultra-elevada — uma tecnologia capaz de liberar energia limpa e firme a partir de rochas quentes situadas sob praticamente qualquer região do país.

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O financiamento impulsionará o Projeto Obsidian, a primeira usina geotérmica comercial de temperatura ultra-elevada do mundo, localizada no centro do Oregon. Ele apoiará a análise dos resultados de perfuração, estimulação e fluxo dos dois primeiros poços, visando otimizar um terceiro poço no local do projeto. A configuração de três poços tem como alvo temperaturas médias de reservatório superiores a 300°C e foi projetada para demonstrar uma capacidade de geração de energia elétrica bruta superior a 25 megawatts. O financiamento do DOE também permitirá que a Quaise e seus parceiros de pesquisa coletem, analisem e compartilhem dados de campo provenientes da perfuração, estimulação e testes de fluxo, estabelecendo um modelo replicável para ajudar a viabilizar o desenvolvimento futuro de EGS.

"Este apoio do DOE é um reconhecimento do que estamos construindo na Quaise e do progresso que estamos alcançando no setor, incluindo o poço de confirmação que está sendo perfurado atualmente no Projeto Obsidian", afirmou Carlos Araque, CEO e presidente da Quaise Energy. "Nossa ambição sempre foi tornar a energia geotérmica de temperatura ultra-elevada uma realidade comercial, e o Projeto Obsidian é onde concretizamos essa promessa pela primeira vez."

O Projeto Obsidian, atualmente em construção ao sul de Bend, Oregon, está localizado sobre um dos recursos geotérmicos mais extensivamente estudados dos Estados Unidos. Prevê-se que o projeto forneça energia à rede do Noroeste do Pacífico pela primeira vez em 2030, com potencial de expansão para até um gigawatt de eletricidade.

Os dados obtidos com esses três poços orientarão diretamente as perfurações subsequentes no local. Utilizando EGS e técnicas avançadas de perfuração, a Quaise planeja perfurar, no Projeto Obsidian, o poço mais quente do Hemisfério Ocidental, atingindo temperaturas superiores a 400°C — acima da faixa operacional dos atuais projetos geotérmicos comerciais. Espera-se que a primeira fase do projeto gere mais de 50 megawatts de energia elétrica até 2030.

O valor total do financiamento proposto pelo DOE está sujeito à conclusão das negociações do acordo. A equipe do projeto inclui especialistas do Pacific Northwest National Laboratory, do Lawrence Berkeley National Laboratory e da Oregon State University.

A seleção ocorre após a Quaise concluir, em agosto de 2026, uma rodada de financiamento Série B de US$ 180 milhões — liderada pela Nabors Industries e pela Prelude Ventures, com a participação da JERA Co., Inc. e da Idemitsu Kosan — destinada a financiar o Projeto Obsidian.

Sobre a Quaise Energy

A Quaise Energy está desbloqueando o calor profundo da Terra para fornecer energia limpa, confiável e de carga de base em larga escala — praticamente em qualquer lugar do mundo. Atuando tanto como inovadora tecnológica quanto como desenvolvedora de projetos, a Quaise cria e opera soluções que aproveitam a energia geotérmica superquente encontrada em grandes profundidades, possibilitando uma geração de energia capaz de rivalizar com a capacidade das usinas nucleares e de combustíveis fósseis mais eficientes da atualidade. Com sua tecnologia de perfuração por ondas milimétricas, desenvolvida após mais de uma década de pesquisas no Massachusetts Institute of Technology (MIT), a missão da Quaise é tornar a energia geotérmica superquente um pilar do sistema energético moderno, oferecendo energia acessível e com emissão zero de carbono, além de verdadeira independência energética para comunidades e nações em todo o mundo. https://www.quaise.com/

Declaração sobre Perspectivas Futuras:

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Contato para a Imprensa:

Diane Hughes

Vice-presidente de Marketing e Comunicação, Quaise Energy

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