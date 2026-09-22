Aos 12 anos, brasileira acumula títulos no jiu-jítsu e MMA

Aos 12 anos, Melanie Grace Francis já tem no currículo títulos internacionais no jiu-jítsu e no MMA. Nascida em São Roque, no interior de São Paulo, a atleta brasileira começou a competir muito cedo e vem construindo uma trajetória que inclui torneios no Brasil, na Europa e no Oriente Médio.

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Um dos principais resultados veio em 2025, no Campeonato Mundial Youth da International Mixed Martial Arts Federation (IMMAF), realizado nos Emirados Árabes Unidos. Melanie conquistou a medalha de ouro na categoria Youth D, até 34 quilos. O resultado colocou a jovem atleta entre os destaques brasileiros na competição.

“Quando entro para lutar, penso primeiro em fazer o meu melhor e colocar em prática tudo o que treinei. Ganhar é muito importante, claro, mas cada competição também me ensina alguma coisa”, diz Melanie.

No jiu-jítsu, outro título internacional foi conquistado em maio de 2025, no Campeonato Europeu Kids da International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF), em Roma. Melanie venceu a categoria feminina Infantil 2, faixa amarela, peso-pena, de até 36,2 quilos.

A atleta ainda acumula participações em competições realizadas nos Emirados Árabes Unidos e em outros países do Oriente Médio. Nos registros da UAE Mixed Martial Arts Federation (UAEMMAF), Melanie aparece em diferentes edições de campeonatos da modalidade, com vitórias por decisão e finalização.

O histórico internacional no jiu-jítsu inclui ainda competições do circuito Abu Dhabi Jiu Jitsu Pro (AJP), além de torneios da ADCC. Em 2025, por exemplo, Melanie aparece como campeã da categoria feminina de 7 a 10 anos, até 36 quilos, no ADCC Kuwait Gulf Open.

A rotina de uma atleta que compete em diferentes países exige preparação física e disciplina, mas Melanie também concilia os treinos com os estudos. A jovem fala português e inglês e estuda outros idiomas, entre eles árabe, francês e espanhol.

“Eu gosto de conhecer outros países e competir com meninas de lugares diferentes. Cada campeonato é uma experiência nova e também uma oportunidade de aprender com outras atletas”, afirma.

A trajetória da jovem atleta também chamou a atenção da imprensa dos Emirados Árabes Unidos. Em setembro de 2025, o Khaleej Times publicou um perfil sobre Melanie, então com 11 anos, destacando seu desempenho em competições nacionais e internacionais.

Em dezembro do mesmo ano, o jornal incluiu Melanie em uma seleção de 54 pessoas apresentadas como nomes que contribuíram para o país durante as comemorações do 54º aniversário dos Emirados Árabes Unidos. Ela foi apresentada como uma jovem promessa do jiu-jítsu.

Além dos resultados nas competições, Melanie participa de eventos e entrevistas relacionados aos esportes de combate e procura incentivar a presença de outras crianças e adolescentes nas artes marciais, especialmente meninas.

“Quero continuar competindo, aprendendo e representando o Brasil. Também gostaria que outras meninas percebessem que podem praticar artes marciais, competir e ocupar esse espaço”, diz Melanie.

Melanie segue dividindo a rotina entre estudos, treinos e competições. O objetivo é continuar participando de torneios internacionais e representar o Brasil no jiu-jítsu e no MMA.

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Mais do que os títulos conquistados até aqui, a trajetória da atleta também acompanha questões presentes no esporte de base, como a formação de jovens competidores, a participação feminina nas artes marciais e a preparação de atletas para circuitos internacionais.